Мудрик попал в стартовый состав «Челси» впервые в сезоне – на матч с «Борнмутом». Кайседо не сыграет из-за повреждения
Михаил Мудрик попал в стартовый состав «Челси» впервые в сезоне.
Вингер лондонской команды выйдет на матч против «Борнмута» в 5-м туре АПЛ с первых минут. Ранее в этом сезоне он появлялся на поле, только когда выходил на замену.
Отметим, что в заявку лондонцев на сегодняшнюю игру не попали Мойсес Кайседо и Марк Кукурелья. Главный тренер команды Маурисио Почеттино заявил, что эквадорец получил повреждение.
«Кайседо вернулся с ушибленным коленом. Нам нужно оценить его состояние в ближайшие несколько дней, но сегодня он не был доступен, поэтому его нет в составе», – сказал Почеттино.
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