Мудрик попал в стартовый состав «Челси» впервые в сезоне – на матч с «Борнмутом». Кайседо не сыграет из-за повреждения

Теги Челси премьер-лига Англия Борнмут Маурисио Почеттино Марк Кукурелья Михаил Мудрик Мойсес Кайседо Футбол

Михаил Мудрик попал в стартовый состав «Челси» впервые в сезоне.

Вингер лондонской команды выйдет на матч против «Борнмута» в 5-м туре АПЛ с первых минут. Ранее в этом сезоне он появлялся на поле, только когда выходил на замену. 

Отметим, что в заявку лондонцев на сегодняшнюю игру не попали Мойсес Кайседо и Марк Кукурелья. Главный тренер команды Маурисио Почеттино заявил, что эквадорец получил повреждение. 

«Кайседо вернулся с ушибленным коленом. Нам нужно оценить его состояние в ближайшие несколько дней, но сегодня он не был доступен, поэтому его нет в составе», – сказал Почеттино. 

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19 комментариев

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Сергей Галынский
Ему шкафчик выделили что ли?
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deadjoker
Играет так, что реально, лучше бы в окоп отправили
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QWertY
Мудрик без Кукурельи -зря потраченное время
+8
-4
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Кира Найтли
Эквадорец, а не колумбиец
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Андоррский почтальон
Ответ dr. cage
Назло скейтерам, забьёт или отдаст сегодня
В свои. Назло скейтбордистам.)
+3
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Денис Ширинов
Хоть куда-то попал
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Johnie
Это явно шанс)
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КристинаИнстаграммовна
А то мы уже начали забывать.
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Mikael Rikhard
легенда челси
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Артем Русанов
Рогулито, давай , действуй, шанс для тебя
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Tigo_Volchara93
В первом тайме мудрик полный ноль. Вообще ноль
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sd4fmwrvz8
Днище 😁в очередной раз опозорится
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