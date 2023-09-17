Мудрик попал в стартовый состав «Челси» впервые в сезоне – на матч с «Борнмутом». Кайседо не сыграет из-за повреждения

Михаил Мудрик попал в стартовый состав «Челси» впервые в сезоне.

Вингер лондонской команды выйдет на матч против « » в 5-м туре с первых минут. Ранее в этом сезоне он появлялся на поле, только когда выходил на замену.

Отметим, что в заявку лондонцев на сегодняшнюю игру не попали и . Главный тренер команды заявил, что эквадорец получил повреждение.

«Кайседо вернулся с ушибленным коленом. Нам нужно оценить его состояние в ближайшие несколько дней, но сегодня он не был доступен, поэтому его нет в составе», – сказал Почеттино.

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