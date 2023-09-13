У Мудрика нет результативных действий в 6 матчах подряд. Он не забивает с момента перехода в «Челси»

Теги Челси Сборная Украины по футболу сборная Украины U-21 премьер-лига Англия квалификация Евро-2024 Михаил Мудрик Футбол

У Михаила Мудрика нет результативных действий в 6 матчах подряд.

В матче отбора Евро-2024 против сборной Италии (1:2) вингер сборной Украины вышел на замену на 58-й минуте и не отметился результативными действиями.

У Мудрика нет голов и ассистов в 6 последних матчах за «Челси» и сборные своей страны – главную и молодежную.

В последний раз он отличился результативными действиями в игре молодежной сборной Украины против Франции в 1/4 финала Евро 2 июля (3:1), отдав голевой пас. 

Отметим, что с момента перехода в «Челси» в январе этого года Мудрик ни разу не забивал за клуб и сборные.

Подробную статистику 22-летнего вингера можно найти здесь

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Guus Ivanovich
Зинченко плачет...
+23
-5
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Космос
самое дорогое полено в истории футбола)
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Космос
Ответ Крыс Пол
Кто наложил проклятье на Мишу?
Лично Путин)
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Усы Экспертницы
Чего пристали к человеку? Он просто ждёт матча с Брайтоном, чтобы опять убежать от столетнего Милнера
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
A.Konte
Да надоели уже с этим Мудриком. Нашли звезду.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Человек1991
Мишка Мудриков достиг своего пика, когда мотал как ему заблагорассудится 37 летнего Милнера . ))
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Костя Киреев
Все это время он забивает на футбол
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Йожик Женя
до Хвичи далеко
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Элдор ШоуУродов
Ответ Guus Ivanovich
Зинченко плачет...
«Шо, опять?!» (ц)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Illia Gray
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А ведь помните, как его пиарили в Шахтёре?
Так он в шахте был хорош. После перехода в челси он буквально поник
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Крыс Пол
Кто наложил проклятье на Мишу?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Этот Райола хочет денег
Не удивлюсь, если Мудрик и Кокорин вместе тайком где-нибудь пересекаются и не чокаясь пьют за свои таланты
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей маяк
Ответ Ростов-на-Дону
От Юры Жиркова хоть какая-то польза была: водку разную Дрогбе возил. А этот совсем перепух.
Это вкусно, но не то чтобы по вкусу вкусно, но по сути вкусно! =-)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гамарджоба Генацвале
Ответ Космос
самое дорогое полено в истории футбола)
У него каждая передача на вес золота, это в прямом смысле!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кокич
Авторский коллектив:
Художник — Маргарита Семёнова,
архитектор —Рогалия Левицкая,
главный конструктор – Альберт Мудрик.
©
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Элдор ШоуУродов
Все 6 матчей без голевых действий будут внесены на Миротворец
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ростов-на-Дону
От Юры Жиркова хоть какая-то польза была: водку разную Дрогбе возил. А этот совсем перепух.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Космос
может ему фамилию на "дурик" сменить и тогда игра пойдет?)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Ответ Бацька
Надо было не в АПЛ идти, а куда-нибудь в Испанию, Италию. Там больше техники и меньше тактики на мой взгляд,не такой силовой футбол. Наверное, эти чемпионаты были бы более подходящими. В Англии трудно сходу заиграть.
Да, ведь единицы приезжали в Англию и сходу давали результат, чтобы адаптироваться Холанду и многим другим потребовались годы. Просто Мудрик попал не в ту команду, в Арсенале бы про той игре, которую строит Микель Артета он смотрелся бы куда гармоничнее.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гномович!
Зато он быстро бегает...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
luu
Ответ Этот Райола хочет денег
Не удивлюсь, если Мудрик и Кокорин вместе тайком где-нибудь пересекаются и не чокаясь пьют за свои таланты
А потом ходят в синагогу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зелёный гопник
Смесь Азара и Мбаппе 🤤
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
А ведь помните, как его пиарили в Шахтёре?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ХавиГави_Паратрупер
Ответ Космос
Лично Путин)
Обеими руками Кремля👹
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий