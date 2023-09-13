У Мудрика нет результативных действий в 6 матчах подряд. Он не забивает с момента перехода в «Челси»

У Михаила Мудрика нет результативных действий в 6 матчах подряд.

В матче отбора Евро-2024 против сборной Италии (1:2) вингер сборной вышел на замену на 58-й минуте и не отметился результативными действиями.

У Мудрика нет голов и ассистов в 6 последних матчах за «Челси» и сборные своей страны – главную и молодежную.

В последний раз он отличился результативными действиями в игре молодежной сборной Украины против Франции в 1/4 финала Евро 2 июля (3:1), отдав голевой пас.

Отметим, что с момента перехода в « » в январе этого года Мудрик ни разу не забивал за клуб и сборные.

Подробную статистику 22-летнего вингера можно найти здесь.

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