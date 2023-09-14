«Непонятно, почему Мудрик идет за 100 млн, а Цыганков, столько сыгравший и забивший в сборной, – за 5. Михаил выдал один сезон – и в «Челси». Хавбек киевского «Динамо» Кабаев о трансферах

Владислав Кабаев озадачен суммами, уплаченными за украинских футболистов.

«Трансферный рынок с каждым годом растет. Трудно говорить об этом. Непонятно, почему Витя Цыганков, сыгравший столько матчей и забивший столько голов в сборной, идет, грубо говоря, за 5 миллионов, а Мудрик – за 100.

Конечно, этот трансфер обсуждается. Это как перешел в « » из «Зари». Это было что-то нереальное. выдал один сезон, может, полтора, и уехал в « » за 100 миллионов.

Конечно, там сейчас такая критика на него. По футбольному его жалко, но я понимаю, откуда это все идет. У кого-то пошло, как у Вити. Мудрик немного помоложе. И новая страна, новый язык – это тяжело.

Но у него есть качества, благодаря которым он может вырасти в суперфутболиста. Я, честно говоря, верю. За ним интересно наблюдать. Ты всегда чего-то ждешь от него», – сказал хавбек « » Киев в интервью украинской Tribuna.com.

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