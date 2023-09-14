«Непонятно, почему Мудрик идет за 100 млн, а Цыганков, столько сыгравший и забивший в сборной, – за 5. Михаил выдал один сезон – и в «Челси». Хавбек киевского «Динамо» Кабаев о трансферах

Теги Челси Сборная Украины по футболу Динамо Киев премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Жирона Владислав Кабаев Виктор Цыганков Андрей Лунин Михаил Мудрик Футбол

Владислав Кабаев озадачен суммами, уплаченными за украинских футболистов.

«Трансферный рынок с каждым годом растет. Трудно говорить об этом. Непонятно, почему Витя Цыганков, сыгравший столько матчей и забивший столько голов в сборной, идет, грубо говоря, за 5 миллионов, а Мудрик – за 100.

Конечно, этот трансфер обсуждается. Это как Лунин перешел в «Реал» из «Зари». Это было что-то нереальное. Мудрик выдал один сезон, может, полтора, и уехал в «Челси» за 100 миллионов.

Конечно, там сейчас такая критика на него. По футбольному его жалко, но я понимаю, откуда это все идет. У кого-то пошло, как у Вити. Мудрик немного помоложе. И новая страна, новый язык – это тяжело.

Но у него есть качества, благодаря которым он может вырасти в суперфутболиста. Я, честно говоря, верю. За ним интересно наблюдать. Ты всегда чего-то ждешь от него», – сказал хавбек «Динамо» Киев в интервью украинской Tribuna.com.

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20 комментариев

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Balt
Потому что трансфер Мудрика это афера самая натуральная. И типа говорил Срна что это ещё мало. Ну-ну, конечно, как Мбаппе ещё бы сказали стоит.
+41
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Алексей Агеев
Цыганков в Жироне, кстати, хорош. Да и сама Жирона пока что в порядке
+10
0
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Kemal Gul
Ответ Balt
Потому что трансфер Мудрика это афера самая натуральная. И типа говорил Срна что это ещё мало. Ну-ну, конечно, как Мбаппе ещё бы сказали стоит.
А в чем суть аферы заключается? Шахтёр вроде никого не обманывал, это же не покупка с авито
+15
-11
+4
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Максим Черкашин
Вроде у Виктора контракт заканчивался. Вот и продали в Жирону за пять.:))))))
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Айрат Ситдиков
Ответ Алексей Агеев
Цыганков в Жироне, кстати, хорош. Да и сама Жирона пока что в порядке
Ну его в Жирону отдали, с условием, что 50% от следующего трансфера заберут, как раз как трамплин идеальный клуб.
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Topordo
Ответ Kemal Gul
А в чем суть аферы заключается? Шахтёр вроде никого не обманывал, это же не покупка с авито
Вряд ли на Авито, кто-то покупал деревянный брусок, по цене слитка золота.
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no_one_perfect
Ответ Kemal Gul
А в чем суть аферы заключается? Шахтёр вроде никого не обманывал, это же не покупка с авито
“Величайшая хитрость дьявола-заставить поверить, в то что его не существует»
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Kemal Gul
Ответ Честный контроль
Потому что Мудрик стоит тоже от силы 5 + 95 откат за поставки танков
Владельцы Брайтона видимо тоже ВСУ отстегивают, иначе не объяснить, почему Боули заплатил им уже больше четверти миллиарда евро
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