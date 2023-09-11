Мудрик избежал травмы в матче с Англией. Украинец попросил замену из-за дискомфорта в мышцах

Михаил Мудрик избежал травмы в матче с Англией.

попросил замену в концовке матча квалификации Евро-2024 между сборными Украины и Англии (1:1), сославшись на дискомфорт в икроножной мышце. Полузащитник получил повреждение в попытке обыграть .

По информации Evening Standard, в воскресенье полузащитник «Челси» принял участие в восстановительной тренировке сборной . Сообщается, что он сможет сыграть в матче против сборной Италии во вторник.

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