Мудрик избежал травмы в матче с Англией. Украинец попросил замену из-за дискомфорта в мышцах

Теги Челси Сборная Украины по футболу Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия травмы Кайл Уокер квалификация Евро-2024 Михаил Мудрик Здоровье Футбол

Михаил Мудрик избежал травмы в матче с Англией.

Мудрик попросил замену в концовке матча квалификации Евро-2024 между сборными Украины и Англии (1:1), сославшись на дискомфорт в икроножной мышце. Полузащитник получил повреждение в попытке обыграть Кайла Уокера.

По информации Evening Standard, в воскресенье полузащитник «Челси» принял участие в восстановительной тренировке сборной Украины. Сообщается, что он сможет сыграть в матче против сборной Италии во вторник.

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6 комментариев

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Инженер Управляющий
держите в курсе
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madaev
Не повезло тут Челси
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Инженер Управляющий
Ответ Cakefabregas
Хэх, так можно про любую новость написать))
согласен, на спортс сейчас таких новостей большинство
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Усы Экспертницы
Резко встал со скамейки?
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artem saribekyan
Теперь впереди месяц халявы...
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