Клубы АПЛ осудили оскорбительное поведение фанатов после инцидентов в связи с трагедией «Хиллсборо». Будут приняты более жесткие меры

Клубы АПЛ осудили оскорбительное поведение болельщиков.

Напомним, ранее полиция задержала болельщика «Манчестер Юнайтед» за футболку с номером 97 и надписью: «Недостаточно». Это сочли указанием на количество болельщиков «Ливерпуля», погибших в давке на стадионе «Хиллсборо» в Шеффилде 15 апреля 1989 года во время полуфинала Кубка Англии.

Кроме того, фанату «Тоттенхэма», который насмехался над трагедией на «Хиллсборо» во время матча против «Ливерпуля» в апреле, на три года запретили посещать матчи.

«Клубы Премьер-лиги на ежегодном общем собрании единогласно приняли ряд новых мер по борьбе с неприемлемым ростом антиобщественного поведения, связанного с скандированием, жестикуляцией, граффити, оскорблениями в интернете и другими проявлениями [враждебности] в прошлом сезоне.

Эти меры являются результатом деятельности рабочей группы, созданной в декабре для изучения доступных вариантов противодействия нормализации такого неприемлемого поведения и инцидентов.

Эти проблемы продолжают приносить серьезные страдания семьям жертв, выжившим и пострадавшим болельщикам клубов и вдобавок вредит репутации вовлеченных клубов и всему футболу Англии и Уэльса.

Принятые меры будут сосредоточены на уголовном преследовании, нормативно-правовой базе, правоприменении, злоупотреблениях в Интернете, образовании и коммуникациях», – говорится в заявлении АПЛ.