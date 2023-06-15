Клубы АПЛ осудили оскорбительное поведение фанатов после инцидентов в связи с трагедией «Хиллсборо». Будут приняты более жесткие меры

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Клубы АПЛ осудили оскорбительное поведение болельщиков.

Напомним, ранее полиция задержала болельщика «Манчестер Юнайтед» за футболку с номером 97 и надписью: «Недостаточно». Это сочли указанием на количество болельщиков «Ливерпуля», погибших в давке на стадионе «Хиллсборо» в Шеффилде 15 апреля 1989 года во время полуфинала Кубка Англии.

Кроме того, фанату «Тоттенхэма», который насмехался над трагедией на «Хиллсборо» во время матча против «Ливерпуля» в апреле, на три года запретили посещать матчи.

«Клубы Премьер-лиги на ежегодном общем собрании единогласно приняли ряд новых мер по борьбе с неприемлемым ростом антиобщественного поведения, связанного с скандированием, жестикуляцией, граффити, оскорблениями в интернете и другими проявлениями [враждебности] в прошлом сезоне.

Эти меры являются результатом деятельности рабочей группы, созданной в декабре для изучения доступных вариантов противодействия нормализации такого неприемлемого поведения и инцидентов.

Эти проблемы продолжают приносить серьезные страдания семьям жертв, выжившим и пострадавшим болельщикам клубов и вдобавок вредит репутации вовлеченных клубов и всему футболу Англии и Уэльса.

Принятые меры будут сосредоточены на уголовном преследовании, нормативно-правовой базе, правоприменении, злоупотреблениях в Интернете, образовании и коммуникациях», – говорится в заявлении АПЛ.

4 комментария

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2ran
Как насчет группы болелещиков "голубых", которые пели на праздновании требла про трагедию в Мюнхене?
+6
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+6
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Nerazzurri-88
Это ж каким надо быть чертом, чтобы в такой майке ходить. Наверняка прилетит оттуда за такое рано или поздно. Нельзя так.
+2
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+2
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Artūras Grigas
Ну от тупых ФАНАТОВ можно всякого ожидать. А вот настоящие ФАНЫ - так бы не поступили.
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Artūras Grigas
Ответ 2ran
Как насчет группы болелещиков "голубых", которые пели на праздновании требла про трагедию в Мюнхене?
На то они и голубые...
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