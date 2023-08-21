Тоуни об отказе от преклонения колена: «Это просто жест, который потерял цель. Он не помогает предотвратить расизм»

Теги премьер-лига Англия болельщики Брентфорд соцсети Айвен Тоуни дискриминация Футбол

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тоуни высказался о расизме в футболе.

– Вы по-прежнему получается расистские оскорбления?

– Да. Если бы я публиковал все расистские оскорбления, которые получаю, то легко бы нашел 100 таких сообщений. Легко. Просто здесь, там, тут.

– Их стало больше после отстранения?

– Нет. Мне кажется, в основном это пишут после сыгранных матчей. Кто-то делает ставку на тебя, а ты не забил. Потом они приходят за тобой из-за таких вот вещей. Или из-за фэнтези-лиг, где они тебя взяли в состав. Ты не набираешь достаточно очков, и они пишут тебе. Или поражения. Вот такие вещи.

– Тогда почему вы перестали вставать на колено?

– Потому что я чувствую, что это просто жест, который потерял свою цель. Люди просто вставали на колено наполовину, а потом бежали. И все, забыли. Как будто цели больше нет. Этот жест ничего не делает для того, чтобы предотвратить такие вещи, – сказал нападающий «Брентфорда», которого в мае отстранили на 8 месяцев за нарушения регламента о ставках.

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18 комментариев

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Фут.Боль
Серьезно? А типа думали, что постоим на колене сейчас и расизм закончится? Не работает, оказывается, ну и дела!
+28
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+24
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vzi
Ответ madaev
У него и не было цели никогда
Цели не было, а результат есть.
Лидер движения BLM купила себе особняк в Беверли-Хиллз, где 98% резидентов… белые.
+23
-4
+19
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madaev
У него и не было цели никогда
+8
-2
+6
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Aleksey Yashin
"в основном это пишут после сыгранных матчей. Кто-то делает ставку на тебя, а ты не забил"

Тоуни о случае Хубулова и Касаткиной
+2
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Groznyi2024
До негров спустя три года начало доходить
+3
-1
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Balt
Да там изначально было понятно что это театр абсурда и лицемерия с целью нажиться особо активным его деятелям.
+2
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.ru
ну что за малодушие, нельзя так быстро сдаваться... последствия многовекового рабства в один год не искоренить... продолжайте преклонять
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Заяцволк
Ну вот. Казалось, победа над расизмом так близка, и тут этот ниггэ дал заднюю, пустив насмарку все наши усилия. Если нас всех из-за него отправят на плантации, мы ему спасибо не скажем
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He11raizer
Кажется, они начали что-то подозревать.
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ Фут.Боль
Серьезно? А типа думали, что постоим на колене сейчас и расизм закончится? Не работает, оказывается, ну и дела!
порой удивляюсь эти западные люди они реально такие тупые или притворяются ?) еще нас называются третьим миром просто оррр , а сами решили расизм прекратить преклонением колено на поле ))
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ReneHoseman
Ответ AIBOLIT66
через этот жест выпустили пар, чтобы потомкам рабов не платить компенсацию...Рабов освободили, а денег за работу не заплатили. Вот и карячились чтобы бабаки не отдавать.
А что у нас платят потомкам крепостных? Крепостной капитал?
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red hikkikomori
Винисиус негодуэ
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AIBOLIT66
через этот жест выпустили пар, чтобы потомкам рабов не платить компенсацию...Рабов освободили, а денег за работу не заплатили. Вот и карячились чтобы бабаки не отдавать.
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Пожилой Гомункул
Как можно предотвратить того, чего не существует? В СНГ реально есть люди, которые думают, что на западе существует институциональное(то бишь государственное) угнетение каких либо групп людей, а особенно такого большего меньшинства(в некоторых районах самой Великобритании вообще компактно проживающего большинства) как чернокожое население?
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Jedef
Ответ vzi
Цели не было, а результат есть. Лидер движения BLM купила себе особняк в Беверли-Хиллз, где 98% резидентов… белые.
в Отчаянных Домохозяйках (смешной сериал так-то) была сцена, где обеспеченная семейная пара главных героев (из нацменьшинств), живущих в элитном загородном квартале, были шокированы, узнав, что их родная дочь считает себя белой...не могли понять почему, а потом оглянувшись по сторонам и посмотрев на соседей, их осенило
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Ответ vzi
Цели не было, а результат есть. Лидер движения BLM купила себе особняк в Беверли-Хиллз, где 98% резидентов… белые.
Чтобы бороться изнутри, так сказать.
Внедрилась.
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