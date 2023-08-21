Тоуни об отказе от преклонения колена: «Это просто жест, который потерял цель. Он не помогает предотвратить расизм»

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тоуни высказался о расизме в футболе.

– Вы по-прежнему получается расистские оскорбления?

– Да. Если бы я публиковал все расистские оскорбления, которые получаю, то легко бы нашел 100 таких сообщений. Легко. Просто здесь, там, тут.

– Их стало больше после отстранения?

– Нет. Мне кажется, в основном это пишут после сыгранных матчей. Кто-то делает ставку на тебя, а ты не забил. Потом они приходят за тобой из-за таких вот вещей. Или из-за фэнтези-лиг, где они тебя взяли в состав. Ты не набираешь достаточно очков, и они пишут тебе. Или поражения. Вот такие вещи.

– Тогда почему вы перестали вставать на колено?

– Потому что я чувствую, что это просто жест, который потерял свою цель. Люди просто вставали на колено наполовину, а потом бежали. И все, забыли. Как будто цели больше нет. Этот жест ничего не делает для того, чтобы предотвратить такие вещи, – сказал нападающий « », которого в мае отстранили на 8 месяцев за нарушения регламента о ставках.

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