«Динамо» выразило соболезнования в связи со смертью Николая Добронравова: «Светлая память легендарному поэту и динамовцу»
«Динамо» выразило соболезнования в связи со смертью Николая Добронравова.
Советский и российский поэт-песенник скончался в возрасте 94 лет.
«Сегодня не стало Николая Добронравова.
Николаю Николаевичу было 94 года. Он был преданным болельщиком «Динамо» и писал стихи к таким песням, как «Команда молодости нашей», «На трибунах становится тише», «Трус не играет в хоккей». Строками его авторства закрывали Олимпиаду-80.
Светлая память легендарному поэту и динамовцу», – говорится в сообщении «Динамо».
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