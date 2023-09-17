«Динамо» выразило соболезнования в связи со смертью Николая Добронравова: «Светлая память легендарному поэту и динамовцу»

Теги премьер-лига Россия болельщики Динамо Москва музыка кино Футбол

«Динамо» выразило соболезнования в связи со смертью Николая Добронравова.

Советский и российский поэт-песенник скончался в возрасте 94 лет.

«Сегодня не стало Николая Добронравова.

Николаю Николаевичу было 94 года. Он был преданным болельщиком «Динамо» и писал стихи к таким песням, как «Команда молодости нашей», «На трибунах становится тише», «Трус не играет в хоккей». Строками его авторства закрывали Олимпиаду-80.

Светлая память легендарному поэту и динамовцу», – говорится в сообщении «Динамо».

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6 комментариев

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Артем Гладских
Ответ Антимосковский
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что тут смешного ? человек умер, и это повод для радости?
+4
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Растиньяк
Огромная потеря. Покойся с миром.
+2
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Артем Гладских
жаль. Очень жаль.
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Олег Сагайдачный
Его знал СССР. Прожил достойно. Память об нём на века.
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Циник Петербургский
Большой человек был. Светлая память!
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