«Динамо» выразило соболезнования в связи со смертью Николая Добронравова: «Светлая память легендарному поэту и динамовцу»

«Динамо» выразило соболезнования в связи со смертью Николая Добронравова.

Советский и российский поэт-песенник скончался в возрасте 94 лет.

«Сегодня не стало Николая Добронравова.

Николаю Николаевичу было 94 года. Он был преданным болельщиком «Динамо» и писал стихи к таким песням, как «Команда молодости нашей», «На трибунах становится тише», «Трус не играет в хоккей». Строками его авторства закрывали Олимпиаду-80.

Светлая память легендарному поэту и динамовцу», – говорится в сообщении « ».

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