«Динамо» про 1:4 со «Спартаком»: «Стыдно за результат, мы виноваты перед нашими верными болельщиками. Будем исправлять ситуацию»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Динамо Москва Футбол

«Динамо» обратилось к болельщикам после крупного поражения от «Спартака».

Встреча группы D Фонбет Кубка России завершилась победой красно-белых со счетом 4:1.

«Динамовцы, нам стыдно за этот результат. Мы виноваты перед вами, нашими верными болельщиками.

Будем исправлять ситуацию и доказывать все в ближайших матчах», – написали в телеграм-канале «Динамо».

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29 комментариев

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Roman
Да все нормально, Личка тупо ставит эксперименты и прощупывает команду. В Орене тоже такие провалы случались в начале сезона. Этот матч вообще ни о чем не говорит, как для Динамо, так и для КБ
+23
-2
+21
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воробей джек
Все ок.
+10
-2
+8
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redbalance
Молодцы Спартачи, отвесили смачный пинок по дряхлым ягодицам.
+15
-8
+7
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Machine Head
Где эти два эксперта, которые мне сегодня втирали с утра зачем нам центральные защитники ?
+6
-2
+4
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Machine Head
Ответ barnauldiscovery
Если бы не Лещук, то 4:0 было бы уже минуте к 10й
Да да . Я же другую игру смотрел. Там и так к 10 минуте было 3:0
+5
-2
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Илья Владимирович
И так уже 50 лет
+3
-1
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reDShuhov
Ответ Machine Head
Где эти два эксперта, которые мне сегодня втирали с утра зачем нам центральные защитники ?
Защиты нет, от слова совсем... я такого непонимания давно не видел... Все навесы проигрывали, все прострелы проигрывали... Господи, пойди так дальше, не дай бог в ФНЛ вылетом опять...
+3
-1
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Machine Head
Ответ reDShuhov
Защиты нет, от слова совсем... я такого непонимания давно не видел... Все навесы проигрывали, все прострелы проигрывали... Господи, пойди так дальше, не дай бог в ФНЛ вылетом опять...
Не вылетим , но цЗ хотя бы один нужен . Лещук полная мертвечина засиделась на лавке в мечтах о телочках . Только сегодня мне тут двое нахваливали Феррандеса , Зиньковсктй ушел , как от стоячего на Феррари .
+3
-1
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barnauldiscovery
Ответ Machine Head
Не вылетим , но цЗ хотя бы один нужен . Лещук полная мертвечина засиделась на лавке в мечтах о телочках . Только сегодня мне тут двое нахваливали Феррандеса , Зиньковсктй ушел , как от стоячего на Феррари .
Если бы не Лещук, то 4:0 было бы уже минуте к 10й
+3
-1
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Ivan Petrov
Болельщики Динамо хотят сохранить хорошую мину при плохой игре... Но выходит не очень
+4
-3
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RSI
Ответ Roman
Да все нормально, Личка тупо ставит эксперименты и прощупывает команду. В Орене тоже такие провалы случались в начале сезона. Этот матч вообще ни о чем не говорит, как для Динамо, так и для КБ
Вот и ладненько. Не останавливайтесь.
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reDShuhov
Ответ argentina10
вообще ровно на результат этого матча, смотрел его, как "богатые тоже плачут".....а вот в чемпе уже посмотрим у кого яйцы железные..
Глупости... Хорошо, по логике кубок вроде и не нужен, из-за санкций УЕФА, но это принципиальный соперник... Не надо булки расслаблять, почему бы не показать для болельщиков отличный футбол... Но нет, увидел вонючее позорище, а не команду... Вот из-за чего бомбит... Играй против паровозов, да и ладно, но Спартак и Зенит, надо всегда играть как в последний бой!!! Мое субъективное мнение!!!!
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Machine Head
Ответ barnauldiscovery
Я вообще за Динамо не слежу, разве что за барнаульским. Просто сегодня по факту какие к киперу вопросы? В каком голе он виноват? Ну и после первого гола он два раза спас
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barnauldiscovery
Ответ Machine Head
Комментарий удален пользователем
Я вообще за Динамо не слежу, разве что за барнаульским. Просто сегодня по факту какие к киперу вопросы? В каком голе он виноват? Ну и после первого гола он два раза спас
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-1
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Machine Head
Ответ barnauldiscovery
А разве нет? Удар Хлусевича вытащил при счете 1:0, потом удар Соболева
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Machine Head
Ответ Нейтральный критик
Кутицкий, Паршивлюк и Лесовой вообще не должны вылезать с лавки, это сразу фора в три игрока. Ну и последний намек Личке, от кого нужно избавляться в ближайшее межсезонье.
Согласен .
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redbalance
Больше слов кроме как унижение на ум не проходит.
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argentina10
вообще ровно на результат этого матча, смотрел его, как "богатые тоже плачут".....а вот в чемпе уже посмотрим у кого яйцы железные..
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Нейтральный критик
Кутицкий, Паршивлюк и Лесовой вообще не должны вылезать с лавки, это сразу фора в три игрока. Ну и последний намек Личке, от кого нужно избавляться в ближайшее межсезонье.
+2
-2
0
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reDShuhov
А кто именно обратился??? Пресс служба???? Это позор... Игра на уровне дворового футбола... Никто не понял что команда вышла абсолютно неподготовленная... Без желания играть с принципиальным соперником... Это стыд... Что делал тренер перед матчем, что делали игроки перед матчем... Отвечу... Бухали видимо, потому что другого объяснения этой тренировки Спартака я не могу объяснить...
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