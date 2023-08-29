«Динамо» про 1:4 со «Спартаком»: «Стыдно за результат, мы виноваты перед нашими верными болельщиками. Будем исправлять ситуацию»
«Динамо» обратилось к болельщикам после крупного поражения от «Спартака».
Встреча группы D Фонбет Кубка России завершилась победой красно-белых со счетом 4:1.
«Динамовцы, нам стыдно за этот результат. Мы виноваты перед вами, нашими верными болельщиками.
Будем исправлять ситуацию и доказывать все в ближайших матчах», – написали в телеграм-канале «Динамо».
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