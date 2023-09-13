Тимощук о том, что Shaman собрал больше зрителей, чем «Зенит»: «Газпром Арена» строилась и для концертов. Стадион у нас и так самый посещаемый, остальным остается тянуться»

Теги Зенит Анатолий Тимощук премьер-лига Россия болельщики Газпром Арена (Крестовский) музыка Футбол

Анатолий Тимощук высказался о посещаемости концерта Shaman на «Газпром Арене».

– Несколько дней назад на «Газпром Арене» прошел концерт Shaman, и он собрал в несколько раз больше зрителей, чем последние матчи «Зенита». Не обидно ли вам наблюдать за такой картиной?

– Ну почему? У нас для этого в том числе стадион строился, чтобы организовывать концерты, чтобы артисты выступали в комфортной обстановке, люди приходили.

Будем надеяться, что с каждым матчем мы будем набирать все больше и больше болельщиков. Хотя в Санкт-Петербурге у нас и так самый посещаемый стадион. Мы впереди в этом плане. Остальным до нас остается только тянуться, – сказал член тренерского штаба «Зенита».

9 сентября концерт Ярослава Shaman Дронова посмотрели примерно 40 тысяч зрителей. Домашнюю игру «Зенита» с «Уралом» 26 августа посетили 25 723 человека, с «Факелом» 13 августа – 19 558.

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14 комментариев

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Velirpa
как назвать это существо, нашедшее новую Родину на России, даже хз, "нет предела человеской мерзости" (с).
+22
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Leon Betov
Для концертов вообще-то строили Лужники, точнее для митинг-концертов
+8
-3
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AlbertoRa
Концерт для ватников, бесплатные билеты + отсутствие фан-айди и не столько может собрать.
Пусть этот шаман хоть послужит, раз такой дофига патриот.
+5
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Papaphil
Ответ Velirpa
как назвать это существо, нашедшее новую Родину на России, даже хз, "нет предела человеской мерзости" (с).
Как назвать существо, который пишет такие комментарии?
+2
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Сергей Гуляев
Ответ Velirpa
как назвать это существо, нашедшее новую Родину на России, даже хз, "нет предела человеской мерзости" (с).
«Адекватный человек»
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Oleg Pepel
Толя, Толя....
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Ростов-на-Дону
Ответ Velirpa
как назвать это существо, нашедшее новую Родину на России, даже хз, "нет предела человеской мерзости" (с).
читай Гоголя.
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