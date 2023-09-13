Тимощук о том, что Shaman собрал больше зрителей, чем «Зенит»: «Газпром Арена» строилась и для концертов. Стадион у нас и так самый посещаемый, остальным остается тянуться»

Анатолий Тимощук высказался о посещаемости концерта Shaman на «Газпром Арене».

– Несколько дней назад на « » прошел концерт Shaman, и он собрал в несколько раз больше зрителей, чем последние матчи «Зенита». Не обидно ли вам наблюдать за такой картиной?

– Ну почему? У нас для этого в том числе стадион строился, чтобы организовывать концерты, чтобы артисты выступали в комфортной обстановке, люди приходили.

Будем надеяться, что с каждым матчем мы будем набирать все больше и больше болельщиков. Хотя в Санкт-Петербурге у нас и так самый посещаемый стадион. Мы впереди в этом плане. Остальным до нас остается только тянуться, – сказал член тренерского штаба « ».

9 сентября концерт Ярослава Shaman Дронова посмотрели примерно 40 тысяч зрителей. Домашнюю игру «Зенита» с «Уралом» 26 августа посетили 25 723 человека, с «Факелом» 13 августа – 19 558.

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