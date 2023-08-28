Ловчев о «Спартаке»: «Абаскаль просто поплыл, Промес нулевой, Бонгонда поник. Команда в яме, психологической и игровой»

Евгений Ловчев недоволен работой Гильермо Абаскаля в новом сезоне Мир РПЛ.

В 6-м туре «Спартак» сыграл вничью с « » (0:0). На данный момент «Спартак» с 10 очками занимает 7-е место в турнирной таблице.

«Спартак» попал в яму – психологическую, игровую. Непонятные вещи с составом делает , главный тренер команды просто поплыл – меняется состав, схема, говорятся странные вещи после матча. Я вижу, что не в порядке лидеры, просто нулевой. Мы радовались за , но сейчас и он поник.

Тренеру надо определиться с составом, который даст результат, а не тасовать основу. На старте получалось очень хорошо: голы, хороший, комбинационный футбол, который приводит к победам. За такое надо хвататься, закреплять. А тут пошла тасовка состава, ротация – и в итоге пропало вообще все. Очевидно, что в «Спартаке» сейчас как такового не существует основного состава.

Но есть и еще один фактор по этому матчу. Меня взбесил судья. Костя Генич в репортаже сказал, что фолов много, игроки «Ахмата» сфолили 22 раза – кто их за это осудит? Честно говоря, не понял, почему этого не смог сделать арбитр. Очень много мелких и жестких нарушений. «Спартак» не победил ни в коем случае не из-за судьи, проблема в самом «Спартаке». Но нарушения правил надо судить, не надо закрываться повышенной планкой единоборств, потому что обилие конфликтов на поле обычно приводит к драке и скандалам. «Ахмат» был очень хорошо настроен, грозненцы просто бились, и судья позволил им это сделать в полной мере, установив высокую планку ведения единоборств.

Большие вопросы к иностранцам «Спартака» – Мартинсу, Промесу, Бонгонда. Они – футболисты хорошие, но сейчас заскучали. Я не понимаю Абаскаля, который не ставит такого парня, который дает результат, в состав в некоторых матчах. Надо поправлять такие вещи, как и давать оценку публичным высказываниям – как после прошлой игры со словами про желтую карточку Игнатову.

«Спартаку» надо стабилизировать состав, люди должны сыграться – хватит уже экспериментов», – написал бывший игрок сборной СССР в своем телеграм-канале.

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