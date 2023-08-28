Ловчев о «Спартаке»: «Абаскаль просто поплыл, Промес нулевой, Бонгонда поник. Команда в яме, психологической и игровой»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ахмат Евгений Ловчев Константин Генич Квинси Промес Тео Бонгонда Кристофер Мартинс Перейра Гильермо Абаскаль Футбол

Евгений Ловчев недоволен работой Гильермо Абаскаля в новом сезоне Мир РПЛ.

В 6-м туре РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» (0:0). На данный момент «Спартак» с 10 очками занимает 7-е место в турнирной таблице.

«Спартак» попал в яму – психологическую, игровую. Непонятные вещи с составом делает Абаскаль, главный тренер команды просто поплыл – меняется состав, схема, говорятся странные вещи после матча. Я вижу, что не в порядке лидеры, Промес просто нулевой. Мы радовались за Бонгонда, но сейчас и он поник.

Тренеру надо определиться с составом, который даст результат, а не тасовать основу. На старте получалось очень хорошо: голы, хороший, комбинационный футбол, который приводит к победам. За такое надо хвататься, закреплять. А тут пошла тасовка состава, ротация – и в итоге пропало вообще все. Очевидно, что в «Спартаке» сейчас как такового не существует основного состава.

Но есть и еще один фактор по этому матчу. Меня взбесил судья. Костя Генич в репортаже сказал, что фолов много, игроки «Ахмата» сфолили 22 раза – кто их за это осудит? Честно говоря, не понял, почему этого не смог сделать арбитр. Очень много мелких и жестких нарушений. «Спартак» не победил ни в коем случае не из-за судьи, проблема в самом «Спартаке». Но нарушения правил надо судить, не надо закрываться повышенной планкой единоборств, потому что обилие конфликтов на поле обычно приводит к драке и скандалам. «Ахмат» был очень хорошо настроен, грозненцы просто бились, и судья позволил им это сделать в полной мере, установив высокую планку ведения единоборств.

Большие вопросы к иностранцам «Спартака» – Мартинсу, Промесу, Бонгонда. Они – футболисты хорошие, но сейчас заскучали. Я не понимаю Абаскаля, который не ставит такого парня, который дает результат, в состав в некоторых матчах. Надо поправлять такие вещи, как и давать оценку публичным высказываниям – как после прошлой игры со словами про желтую карточку Игнатову.

«Спартаку» надо стабилизировать состав, люди должны сыграться – хватит уже экспериментов», – написал бывший игрок сборной СССР в своем телеграм-канале.

Регресс «Спартака» заставляет сомневаться в Абаскале. С весны игра только хуже

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45 комментариев

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Glukinho
и это сразу после чемпионства, подумать только
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Бронислав Каминский
"Евгений Ловчев: «Зенит» не выглядит фаворитом – не хватает агрессии, выдумки. У «Спартака» мощнейшая группа атаки» от 20го августа))
Спустя 8 дней атака нулевой стала))
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Покерный Футбол
Вот как бы я к Спартаку не относился,но как же бесит категоричность наших эхспэртов. Спартак выиграл пару матчей - чемпионы,вернулись править, у других ни полшанса. Пару матчей проиграли - команда в яме,все нули,Абаскаль поплыл. Может просто не будете,своей же команде,мешать или своими чемпионскими бравадами или похоронными высказываниями?
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Nogoi89
кто такой "поник"?
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korablev
«… не надо закрываться повышенной планкой единоборств, потому что обилие конфликтов на поле обычно приводит к драке и скандалам …»
Так ведь именно такая игра в исполнении Спартака привела к знаменитой драке в Петербурге. И почти наверняка случилась бы аналогичная драка в недавнем матче Спартак - Зенит, не покажи Карасев желтую в дебюте игры, которая красно-белых остудила.

Абаскаль же неслучайно так резко на карточку Игнатову отреагировал - у него план на игру полетел в тар-тарары. Они хотели фолить, срывать тем самым атаки и бесить зенитовских бразильцев бесконечными нарушениями.
А теперь Ахмат сыграл аналогично против Спартака - и (надо же!) Абаскалю сразу не понравилось!

Я, конечно, за то, чтобы хамство на поле арбитром сразу пересекалось. И возможно недовольство грубостью в матчах Зенит - Факел, Спартак - Ахмат и, на контрасте, решение Карасева в матче Спартак - Зенит, которое эту грубость пресекло, тому поспособствуют.
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Ilya Shilovskiy
Если уволят Абаскаля, будет такой слоган: Абаскальп снят!
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Саша Пушкин
Ответ Glukinho
и это сразу после чемпионства, подумать только
29 августа 2019
Ловчев: с удивлением увидел, что родился практически непобедимый новый «Спартак»
Кстати, в сезоне 19-20 годов, когда это было сказано, Спартак провалился и занял 7-е место в чемпионате.
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Prokuror Prokurorov
Запомните: Если судья строго судит фолы - это убийство и Спартака и футбола, футбол не место для плюшевых игрушек.
Если судья дает бороться и не раздает карточки - он дилетат, ничего не понимающий в футболе. А, ну и убийца Спартака, естественно.
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Bob
Шеф, всё пропало
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schwein
Ответ Spartakus1984
Промес попал в команду тура РПЛ
И это просто загадка с учетом того, что даже КБ отмечают, что во время матча он растворился на поле.
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ХавиГави_Паратрупер
Да, Спартак явно пресытился победами после трёхтурового чемпионства, нужно срочно встряхнуть команду переменами! Там как нельзя кстати Царь-батюшка набирается знаний в тренерской школе🎅🏿
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DoDidDone
Про состав правда.
Про оборону все писали, но с полузащитой ещё интереснее: Литвинов, Умяров, Мартинс, Пруцев, Зобнин, Мойзес, Медина, Игнатов - 8 человек.
Кто основное трио в центре, кто в обойме, кто глубокий запас?
И, собственно, во что мы играем? В контроль мяча и позиционную атаку могут только Литвинов, Пруцев и немного Умяров с Мойзесом. В силовое давление - Мартинс, Зобнин, но тогда контроля не будет - 3 паса потом потеря и значит надо укреплять защиту. На пространстве могут разрывать Медина, Игнатов и Мойзес - но в контроль и отбор они не умеют.
Надо определиться с игровой моделью и под неё сформировать основу.
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Spartakus1984
Промес попал в команду тура РПЛ
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Максим Палыч
Тактика топ-уровня: "ставить парня, который делает результат". Чорт, так можно было?
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mean machine/
Спартак не тонет.
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Саша Пушкин
Ответ Nogoi89
кто такой "поник"?
Исайд от Ловчева о возможном переходе Бонгонда в ЦСКА.
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Сергей Жарковский
Уж если Ловчев такое говорит про Спартак, значит так оно и есть.
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Michael_Monza
Так они и были гомном, обыграли Балтику и Рубин, причем на тоненького и все вы их чемпионами сделали
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mars
это он под бит Кровостока зачитал?)
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Сергей Найдин
Ответ Alexander Rakhilkin
Дедушка старенький… хотя он и молодым особой адекватностью не отличался
Если это про Ловчева, то полностью поддерживаю.
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petrgusev917@gmail.com
Ответ Glukinho
и это сразу после чемпионства, подумать только
замёрзни чудо.
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2vdhrvmmzf
Цикл Спартака великолепен
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.ru
Ловчев о «Спартаке»: Что то там поплыло...
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lovec23
Хватит нести чушь , сколько можно .У Спартака нет стабильности давно , тренер делает все возможное. Нужно купить хорошего защитника . Зарема и так называемые легенды критикуют по поводу и без , а предложить им просто не чего . Сплошной жёлтый пиар . В данной ситуации к нам не поедет известный тренер из Европы, а в России их просто нет.Нужно успокоиться и дать ему поработать .
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Иван Правспарт
Ответ Покерный Футбол
Вот как бы я к Спартаку не относился,но как же бесит категоричность наших эхспэртов. Спартак выиграл пару матчей - чемпионы,вернулись править, у других ни полшанса. Пару матчей проиграли - команда в яме,все нули,Абаскаль поплыл. Может просто не будете,своей же команде,мешать или своими чемпионскими бравадами или похоронными высказываниями?
а тебя и не прашивают.
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