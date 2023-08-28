Ловчев о «Спартаке»: «Абаскаль просто поплыл, Промес нулевой, Бонгонда поник. Команда в яме, психологической и игровой»
Евгений Ловчев недоволен работой Гильермо Абаскаля в новом сезоне Мир РПЛ.
В 6-м туре РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» (0:0). На данный момент «Спартак» с 10 очками занимает 7-е место в турнирной таблице.
«Спартак» попал в яму – психологическую, игровую. Непонятные вещи с составом делает Абаскаль, главный тренер команды просто поплыл – меняется состав, схема, говорятся странные вещи после матча. Я вижу, что не в порядке лидеры, Промес просто нулевой. Мы радовались за Бонгонда, но сейчас и он поник.
Тренеру надо определиться с составом, который даст результат, а не тасовать основу. На старте получалось очень хорошо: голы, хороший, комбинационный футбол, который приводит к победам. За такое надо хвататься, закреплять. А тут пошла тасовка состава, ротация – и в итоге пропало вообще все. Очевидно, что в «Спартаке» сейчас как такового не существует основного состава.
Но есть и еще один фактор по этому матчу. Меня взбесил судья. Костя Генич в репортаже сказал, что фолов много, игроки «Ахмата» сфолили 22 раза – кто их за это осудит? Честно говоря, не понял, почему этого не смог сделать арбитр. Очень много мелких и жестких нарушений. «Спартак» не победил ни в коем случае не из-за судьи, проблема в самом «Спартаке». Но нарушения правил надо судить, не надо закрываться повышенной планкой единоборств, потому что обилие конфликтов на поле обычно приводит к драке и скандалам. «Ахмат» был очень хорошо настроен, грозненцы просто бились, и судья позволил им это сделать в полной мере, установив высокую планку ведения единоборств.
Большие вопросы к иностранцам «Спартака» – Мартинсу, Промесу, Бонгонда. Они – футболисты хорошие, но сейчас заскучали. Я не понимаю Абаскаля, который не ставит такого парня, который дает результат, в состав в некоторых матчах. Надо поправлять такие вещи, как и давать оценку публичным высказываниям – как после прошлой игры со словами про желтую карточку Игнатову.
«Спартаку» надо стабилизировать состав, люди должны сыграться – хватит уже экспериментов», – написал бывший игрок сборной СССР в своем телеграм-канале.
Регресс «Спартака» заставляет сомневаться в Абаскале. С весны игра только хуже
Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку
Спустя 8 дней атака нулевой стала))
Так ведь именно такая игра в исполнении Спартака привела к знаменитой драке в Петербурге. И почти наверняка случилась бы аналогичная драка в недавнем матче Спартак - Зенит, не покажи Карасев желтую в дебюте игры, которая красно-белых остудила.
Абаскаль же неслучайно так резко на карточку Игнатову отреагировал - у него план на игру полетел в тар-тарары. Они хотели фолить, срывать тем самым атаки и бесить зенитовских бразильцев бесконечными нарушениями.
А теперь Ахмат сыграл аналогично против Спартака - и (надо же!) Абаскалю сразу не понравилось!
Я, конечно, за то, чтобы хамство на поле арбитром сразу пересекалось. И возможно недовольство грубостью в матчах Зенит - Факел, Спартак - Ахмат и, на контрасте, решение Карасева в матче Спартак - Зенит, которое эту грубость пресекло, тому поспособствуют.
Ловчев: с удивлением увидел, что родился практически непобедимый новый «Спартак»
Кстати, в сезоне 19-20 годов, когда это было сказано, Спартак провалился и занял 7-е место в чемпионате.
Если судья дает бороться и не раздает карточки - он дилетат, ничего не понимающий в футболе. А, ну и убийца Спартака, естественно.
Про оборону все писали, но с полузащитой ещё интереснее: Литвинов, Умяров, Мартинс, Пруцев, Зобнин, Мойзес, Медина, Игнатов - 8 человек.
Кто основное трио в центре, кто в обойме, кто глубокий запас?
И, собственно, во что мы играем? В контроль мяча и позиционную атаку могут только Литвинов, Пруцев и немного Умяров с Мойзесом. В силовое давление - Мартинс, Зобнин, но тогда контроля не будет - 3 паса потом потеря и значит надо укреплять защиту. На пространстве могут разрывать Медина, Игнатов и Мойзес - но в контроль и отбор они не умеют.
Надо определиться с игровой моделью и под неё сформировать основу.