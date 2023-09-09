«Промеса уже можно назвать легендой «Спартака». Он в одном ряду с Тихоновым и Титовым». Робсон о Квинси

Луис Робсон считает Квинси Промеса легендой «Спартака».

– Следите за нынешней командой?

– Да. В прошлом году игра «Спартака» мне нравилась больше. Абаскаль тогда только пришел, футбол был симпатичным. В этом году сезон начали неплохо, но потом сбавили. «Спартак» – это команда, которая должна выигрывать титулы. Сейчас только начало, надеюсь, потом наберут ход.

– Кого можете отметить?

– Из игроков мне нравится Промес. Он давно играет в «Спартаке», видно, что Квинси любит команду. Думаю, его уже можно назвать легендой клуба. Он в одном ряду с Тихоновым, Титовым и другими, – сказал экс-игрок «Спартака».

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