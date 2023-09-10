Гендиректор «Спартака» о паспорте РФ Промеса: «Пока не получил. Идет другой процесс, связанный с этим»
Гендиректор «Спартака» опроверг, что Квинси Промес уже получил гражданство РФ.
– Правда ли, что Промес уже получил российское гражданство?
– Пока не получил. Информация не соответствует действительности.
– Запущен ли процесс?
– На данный момент идет другой процесс.
– Этот процесс связан с российским паспортом?
– Да, – сказал Олег Малышев.
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Футболист «Спартака» Квинси Промес приговорен судом Амстердама к 1,5 года тюрьмы за нанесение ножевого ранения своему двоюродному брату в 2020 году во время ссоры. Издание NOS сообщает, что суд признал футболиста виновным с отягчающими обстоятельствами.
И это ещё не было суда по наркоте.
Пока он не будет чист перед законом, о каком паспорте может идти речь?