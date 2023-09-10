Гендиректор «Спартака» о паспорте РФ Промеса: «Пока не получил. Идет другой процесс, связанный с этим»

Гендиректор «Спартака» опроверг, что Квинси Промес уже получил гражданство РФ.

– Правда ли, что Промес уже получил российское гражданство?

– Пока не получил. Информация не соответствует действительности.

– Запущен ли процесс?

– На данный момент идет другой процесс.

– Этот процесс связан с российским паспортом?

– Да, – сказал Олег Малышев.

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