Гендиректор «Спартака» о паспорте РФ Промеса: «Пока не получил. Идет другой процесс, связанный с этим»

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Олег Малышев Футбол

Гендиректор «Спартака» опроверг, что Квинси Промес уже получил гражданство РФ.

– Правда ли, что Промес уже получил российское гражданство?

– Пока не получил. Информация не соответствует действительности.

– Запущен ли процесс?

– На данный момент идет другой процесс.

– Этот процесс связан с российским паспортом?

– Да, – сказал Олег Малышев.

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41 комментарий

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mean machine/
Единственный процесс с участием Промеса должен происходить в нидерландском суде.
+42
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mean machine/
Ответ Dmitry_1986
Это такой же как у бразильцев Зенита или это уже другое?)))
Другое. Бразильцы Зенита не были уголовниками.
+31
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Давид Agabekyan
Ответ Избранные Фанаты
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Человеку в розыске за хранение наркоты и за покушение на убийство нельзя. Всех уголовников принимать будем?
+24
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Зелёный гопник
Ответ Dmitry_1986
Это такой же как у бразильцев Зенита или это уже другое?)))
Человека судить надо за преступления, а ему помогают оформить паспорт РФ и избежать наказания 🤦🏻‍♂️
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Vano Georgadse
пригрели преступника в Спартаке помогают ему скрыватся от голландского правосудия плохой пример для подрастающего поколения юных спартаковцев и спартаковок
+16
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mean machine/
Ответ Магомед Саид Амирханов
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Приговор суда
Футболист «Спартака» Квинси Промес приговорен судом Амстердама к 1,5 года тюрьмы за нанесение ножевого ранения своему двоюродному брату в 2020 году во время ссоры. Издание NOS сообщает, что суд признал футболиста виновным с отягчающими обстоятельствами.
И это ещё не было суда по наркоте.
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mean machine/
Ответ Vano Georgadse
а если Голландия попросит экстрадировать преступника что тогда
У России нет договора об экстрадиции с Нидерландами. Его могут повязать только если он поедет в третью страну.
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Vano Georgadse
кто за то чтоб депортировать преступника в Голландию и снять со Спартака 6 очков и отправить впердив прошу поставить плюсик
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mean machine/
Ответ Dmitry_1986
Кстати да))))
У нас в законе о гражданстве есть: "основаниями для отказа являются "неснятая или непогашенная судимость иностранного гражданина. " . Расходимся.)
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Клирик
ЧуднО поговорили))
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Dmitry_1986
Ответ mean machine/
Другое. Бразильцы Зенита не были уголовниками.
Кстати да))))
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Фёдор Кузнецов
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По закону да, нельзя
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Андрей Колбанцев
,, И эти люди запрещают мне ковырят в носу"
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schwein
Я реально понять не могу, кто и зачем спрашивает про паспорт Промеса, когда он уже осуждён по одной уголовке и проходит подозреваемым по второй?
Пока он не будет чист перед законом, о каком паспорте может идти речь?
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Vano Georgadse
а если Голландия попросит экстрадировать преступника что тогда
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Celsius
Ответ mean machine/
У России нет договора об экстрадиции с Нидерландами. Его могут повязать только если он поедет в третью страну.
Прямого договора об экстрадиции с Нидерландами нет, но сотрудничество с Интерполом продолжается. Так что Промеса могут выдать Интерполу, а дальше уже все понятно.
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Зелёный гопник
Промеса ещё долго не увидят в Европе, как и в матчах против Зенита его тоже не видно 😂
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Катя_СПб
Можно поставить условие: гражданство в обмен на Спартак в пердив.
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Антимосковский
Ответ okkervil
Вы - это кто? Чьих будешь?
рад, что мой комментарий заминусовали, обычно такие высеры неиронично в топе
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okkervil
Ответ Антимосковский
тогда мы можем остаться без президента
Вы - это кто? Чьих будешь?
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Owen_the_Simple
Я бы понял, если бы его за политическую деятельность преследовали. Но это футболист, который своего кузена ножом пырнул и подозревается в наркоторговле. Какое гражданство? Прямо скажем - не Ассанж.
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Уолтер Собчак
Ответ Leon Betov
Нидерландскому суду много работы предстоит
Да, там определённо ждут некоторых россиян.
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Adjusted
Ответ Vano Georgadse
а если Голландия попросит экстрадировать преступника что тогда
Тогда мы очень сильно им посочувствуем и передадим привет.
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Ленид Вилькин
А Гендиректор Дипломат-Промес ни в чем не виноват! 😀
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Konstantin Zorin
Дайте уже Антону паспорт, он заслужил.
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