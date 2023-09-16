Левандовски забивает за «Барсу» 3 матча подряд. У него была серия из 4 игр без голов ранее
Роберт Левандовски забил за «Барселону» в трех матчах подряд.
В матче 5-го тура Ла Лиги против «Бетиса» Левандовски отметился голом на 32-й минуте.
Ранее форвард «Барселоны» забил в матчах с «Вильярреалом» (4:3) и «Осасуной» (2:1).
Отметим, что до этого Левандовски не забивал за «Барселону» в 4 матчах подряд, повторив свою самую длинную безголевую серию.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию игры «Барсы» с «Бетисом».
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