Левандовски забивает за «Барсу» 3 матча подряд. У него была серия из 4 игр без голов ранее

Теги Барселона Осасуна Вильярреал Бетис Ла Лига Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски забил за «Барселону» в трех матчах подряд.

В матче 5-го тура Ла Лиги против «Бетиса» Левандовски отметился голом на 32-й минуте.

Ранее форвард «Барселоны» забил в матчах с «Вильярреалом» (4:3) и «Осасуной» (2:1).

Отметим, что до этого Левандовски не забивал за «Барселону» в 4 матчах подряд, повторив свою самую длинную безголевую серию.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию игры «Барсы» с «Бетисом».

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17 комментариев

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Великолепное ТРИО
Надеюсь Фелиш продолжит в том же духе. По сути он сделал два гола. Очень рад видеть также живой правый фланг 💪💪
+10
-2
+8
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AnMe
Вот поэтому и считаю бредом ориентироваться только на стату. По игре никакой.
+7
-1
+6
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QWertY
Роман опять забыл принять таблетки
+6
-3
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QWertY
А Ригоберка его поливал помоями. Нужно будет переобуться по классике
+5
-4
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Человек1991
Левандовски снова выиграет Пичичи, хотя Джуд Беля может оказать более достойное сопротивление, чем Бензема в прошлом сезоне. ))
+2
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Rus Donskoy
Лев 🦁 ♌️
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Пепси пеналдувич
Роберт молодец, посмотрим,что будет дальше, но еслм будет моменты опять пороть, то Роке тчень нужен.
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AnMe
QWERTY, разблокируй ( шутки временами хорошие у тебя, а я разок обидел и ты меня в чс кинул…
+2
-2
0
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Bashibuzuck
Ответ rigobersong
С пенальти, в пустые и выход 1 на 1!:) Siuuuu!:))
Да какая разница, ветеран забивает, и это радует😉
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Александр Михненко
Ответ Человек1991
Левандовски снова выиграет Пичичи, хотя Джуд Беля может оказать более достойное сопротивление, чем Бензема в прошлом сезоне. ))
За лучшего бомбардира он побороться с Заболотным
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Уся Ваткин
Ответ Денис Ширинов
ЗМ этому господину
Зелёный Мухомор?
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zzzeeerrrooo
Ответ AnMe
Вот поэтому и считаю бредом ориентироваться только на стату. По игре никакой.
Он хорошо играет
Ему просто нужны моменты
Реализация никуда не пропала
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-1
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ML26
Ответ AnMe
QWERTY, разблокируй ( шутки временами хорошие у тебя, а я разок обидел и ты меня в чс кинул…
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AnMe
Ответ ML26
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Почему унижаюсь? Я люблю стеб, а он хорош в этом временами, хочется подискутировать как раз) только больно обидчив увы
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