Хави о критике Левандовского: «Иногда мы слишком уж требовательны. Он принес нам последние 6 очков»

Теги Барселона Осасуна Хави Ла Лига Роберт Левандовски Футбол

Хави похвалил Роберта Левандовского после матча Ла Лиги против «Осасуны».

Нападающий реализовал пенальти на 85-й минуте матча 4-го тура испанского чемпионата. Этот гол стал победным для «Барсы», матч завершился со счетом 2:1.

«Иногда мы слишком уж требовательны. Левандовски принес нам последние шесть очков (в предыдущем туре Ла Лиги он забил победный гол в игре с «Вильярреалом» – Sports.ru). В ходе недели мы уже говорили о том, что эта игра будет более закрытой.

Левандовски заработал пенальти и провел очень хороший матч. До этого он тоже принес нам победу. Левандовски постоянно работает, он всегда здесь. Это наш бомбардир», – сказал главный тренер «Барселоны».

У Левандовского 2 гола (1 – с пенальти) и 1 результативная передача в 4 матчах Ла Лиги за «Барселону». Статистику 35-летнего нападающего можно изучить здесь.

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34 комментария

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Тухель
Ответ А. Мостовой
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Кто лучший бомбардир Примеры прошлого сезона?
+62
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Пирс Морган
Видно, что Роберт старается, но возраст дает о себе знать
+29
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BarsaMaks
То что заработал пенальти и забил это конечно молодец.... Но это не отменяет ужасной игры во всех 4 матчах
+23
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Karl0709
После приезда Витора Роке в Барселону, Левандовски будет выходить только на 80й минуте.
+18
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Тухель
Ответ Гамаль Хайдаров
нужно переключиться на критику Хави, потому что у него не хватает яиц посадить его на скамейку и поставить Торреса в центр даже ради эксперимента
Уахах фанатская критика тренера или игрока ведь хоть когда-то приносила пользу. Хави болт ложил, когда от его высказываний подгорало в большинстве регионов Испании, а от кучки фанатов которые вначале гнали Торреса из клуба все лето, а теперь хотят его на Месте Левандовски мнение Хави не изменится и он будет делать то что хочет сам.
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ljolik888
Спасибо конечно за шесть очков . Но то что он не тянет нужно видеть . Он не в своей тарелке и в первую очередь это вина тренера .
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курский вокзал. стою
Ответ Пирс Морган
Видно, что Роберт старается, но возраст дает о себе знать
Да и непонятно , он почему-то часто опускается в центр поля и от туда пытается начать атаку будто он Месси🤷🏻‍♂️ и Хави это нравится или хз) он же чистый наконечник, а тут дичью занимается какой-то))
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Bob Ganiev
Левандовски один из кудесников чемпионства прошлого года. Да, он не Кейн в прайме и даже не Левандовски в прайме, но делает разницу. Это не значит, что нельзя выпускать Феррана в старте. Нужна ротация.
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+7
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El illusionista
Ответ ljolik888
Спасибо конечно за шесть очков . Но то что он не тянет нужно видеть . Он не в своей тарелке и в первую очередь это вина тренера .
Может Лёва и сдал немного, но соглашусь, что больше виноват Хави со своей странной схемой. Игроки как мне кажется не понимают, чего хочет от них Хави. В прошлом сезоне до ЧМ играли 4-3-3, и играли ярко, круто, и только травмы всех ЦЗ помешали в плей-офф выйти. После ЧМ, Хави с этой схемой начал Мудрить, и в итоге атака совсем просела, и начался ватокат. Надеюсь с приходом Консело и Феликса, Барса начнёт играть по старой схеме, а Де Йонг либо Гюндоган будут играть опорника.
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atomio
Он провел ужасный матч, давай на чистоту. Если бы не пенка заработанная и реализованая - один из худших по стате.
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Олег Петров
Ответ ZaSvabody
Будет ещё ротация. Впереди ЛЧ, кубок, травмы, дисквалификации. Увидим ещё на позиции девятки и Торреса и Феликса и даже Виктора Роке. И сомневаюсь, что кто-то сыграет лучше, чем Лёва.
сомневаешься ,что роке в данный момент будет играть лучше Левы?такое возможно только если Роке будет на лавке
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bqf4gydtsb
Мне кажется рано еще его критиковать,прошло всего несколько туров,у всех в карьере бывают мини спады на небольшой отрезок,он еще забьет свои голы
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ZaSvabody
Ответ Bob Ganiev
Левандовски один из кудесников чемпионства прошлого года. Да, он не Кейн в прайме и даже не Левандовски в прайме, но делает разницу. Это не значит, что нельзя выпускать Феррана в старте. Нужна ротация.
Будет ещё ротация. Впереди ЛЧ, кубок, травмы, дисквалификации. Увидим ещё на позиции девятки и Торреса и Феликса и даже Виктора Роке. И сомневаюсь, что кто-то сыграет лучше, чем Лёва.
+5
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Молодой Френки
В Барсе никогда нельзя перестать быть требовательным. Уж кому как Хави об этом не знать.
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Бронислав Каминский
Ответ Сэмвел Тарли
Да Хави Торреса даже на родной левый фланг не ставит, Лёва тут не при чём.
У Торреса родной фланг справа
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AurelioDeLaurentis
Ответ atomio
Он провел ужасный матч, давай на чистоту. Если бы не пенка заработанная и реализованая - один из худших по стате.
он уже который раз играет просто дерьмово
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Сэмвел Тарли
Ответ Гамаль Хайдаров
нужно переключиться на критику Хави, потому что у него не хватает яиц посадить его на скамейку и поставить Торреса в центр даже ради эксперимента
Да Хави Торреса даже на родной левый фланг не ставит, Лёва тут не при чём.
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turcanudima87@gmail.com
С такой игрой нихрина нам не светить в этом сезоне.
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Karl0709
Летом 24 года продадут Роберта в Саудовскую Аравию и заработают 50 миллионов евро минимум .
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Гамаль Хайдаров
Ответ AurelioDeLaurentis
может Левандовский держит в заложниках семью Хави
😁😁😁😁я раньше такое же говорил про Фати и Роберто)
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AurelioDeLaurentis
Ответ Гамаль Хайдаров
нужно переключиться на критику Хави, потому что у него не хватает яиц посадить его на скамейку и поставить Торреса в центр даже ради эксперимента
может Левандовский держит в заложниках семью Хави
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Маратбек Абакиров
Ответ Олег Петров
сомневаешься ,что роке в данный момент будет играть лучше Левы?такое возможно только если Роке будет на лавке
Роке играет в бразильской лиги. ты бы еще сравнил бомбардира Бельгии с Левой. умейте ценить что у нас есть! Роке еще непонятно, заиграет ли унас вообще.
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KMFDM71
Ответ Bob Ganiev
Левандовски один из кудесников чемпионства прошлого года. Да, он не Кейн в прайме и даже не Левандовски в прайме, но делает разницу. Это не значит, что нельзя выпускать Феррана в старте. Нужна ротация.
Даже в прайме он теряется в больших матчах, ЛЧ расставит все по своим местам.
Забивая один момент из шести топ форвардом считаться сложно, увы.
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