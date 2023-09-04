Хави о критике Левандовского: «Иногда мы слишком уж требовательны. Он принес нам последние 6 очков»

Хави похвалил Роберта Левандовского после матча Ла Лиги против «Осасуны».

Нападающий реализовал пенальти на 85-й минуте матча 4-го тура испанского чемпионата. Этот гол стал победным для «Барсы», матч завершился со счетом 2:1.

«Иногда мы слишком уж требовательны. Левандовски принес нам последние шесть очков (в предыдущем туре Ла Лиги он забил победный гол в игре с «Вильярреалом» – Sports.ru). В ходе недели мы уже говорили о том, что эта игра будет более закрытой.

Левандовски заработал пенальти и провел очень хороший матч. До этого он тоже принес нам победу. Левандовски постоянно работает, он всегда здесь. Это наш бомбардир», – сказал главный тренер «Барселоны».

У Левандовского 2 гола (1 – с пенальти) и 1 результативная передача в 4 матчах за «Барселону». Статистику 35-летнего нападающего можно изучить здесь.

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