Роберт Левандовски: «Рекорды больше не главная цель для меня. У меня осталось 2-3 года, теперь важнее всего помогать команде побеждать и наслаждаться футболом»

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски заявил, что больше не гоняется за индивидуальными рекордами.

«Главное – забрать с собой воспоминания, сохранить в голове каждый момент, каждую победу.

Некоторые комментарии по поводу числа забитых мною голов были сумасшедшими, особенно после 41 гола за сезон в Мюнхене [когда был побит рекорд Герда Мюллера]. Но больше рекорды не являются моей главной целью.

Важнее всего помогать команде побеждать, а также наслаждаться футболом. Идут последние годы моей карьеры – их осталось два или, может, три. Не поймите меня превратно: я по-прежнему хочу добиваться успеха и забивать голы. Но я уже не так упорно этого добиваюсь, как прежде», – сказал форвард «Барселоны».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бацька
Не парься Лёва, весь мир знает, что в 2020 ты был лучшим в мире и золотой мяч твой!
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
0:4 на спотифай камп ноу
Был Лидером Баварии, одним из лучших в футбольном мире, стабильно входил в 5 лучших футболистов. Каждый год брал трофеи в Баварии, боролся до самых поздних стадий в Лч. Перешёл в Барсу почувствовал что такое вылететь в Лиге Европе вот же мазахизм у человека
+11
-7
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kahn01
Когда решил подстелить себе подушку. Выглядит глуповато, честно говоря.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
курский вокзал. стою
Лева, если читаешь спортс, то пожалуйста, не надо опускаться в центр поля и стремиться оттуда разгонять атаки аля Месси( тебе не 24, стой возле/в штрафной и жди, чтобы закончить атаку, как ты умеешь лучше всего🥺 и Барселона больше забивать станет и ты не 2-3 года, а 4-5 еще поиграешь. Вон, у Добивалду как хорошо с этим делом, и это в 38.5!!!!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Miheev
2-3 года у пшеков осталось до конца топ футболистов, больше таких не будет.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очевидное невероятное
достойный человек!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mjjppgj497
Ответ курский вокзал. стою
Лева, если читаешь спортс, то пожалуйста, не надо опускаться в центр поля и стремиться оттуда разгонять атаки аля Месси( тебе не 24, стой возле/в штрафной и жди, чтобы закончить атаку, как ты умеешь лучше всего🥺 и Барселона больше забивать станет и ты не 2-3 года, а 4-5 еще поиграешь. Вон, у Добивалду как хорошо с этим делом, и это в 38.5!!!!
Никому не говори, но я действительно читаю спортс с анонимным аккаунтом. Решил написать в личку, еле разобрался в вашем интерфейсе. Спасибо за совет, учту
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mjjppgj497
Ответ Alex Miheev
2-3 года у пшеков осталось до конца топ футболистов, больше таких не будет.
Такая токсичность ни разу не отдающая шовинизмом)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mjjppgj497
Ответ Kahn01
Когда решил подстелить себе подушку. Выглядит глуповато, честно говоря.
Выглядит искренне
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий