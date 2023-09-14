Роберт Левандовски: «До «Барселоны» я был машиной. Теперь я в большей степени человек»

Теги МЛС Барселона Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски признал, что в «Барселоне» его игра изменилась.

«Я не думаю о Саудовской Аравии. Я очень счастлив в «Барселоне», в этом городе, как и моя семья.

До «Барселоны» я отчасти был машиной. Здесь я в большей степени стал человеком. У меня контракт на два года с опцией продления.

До пандемии у меня в голове плотно сидела мысль об МЛС, но каким-то образом я передумал. Сложно это представить после отрезка в «Барселоне», – сказал форвард.

Левандовски разнес Ла Лигу – наехал на судей и стиль команд. Все правда так плохо?

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25 комментариев

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Двоечник
как он критично н себе. по сути признался что сдал в игре
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Матвей Суицидин
Если так пойдет и дальше, то уезжать в СА будет уже не зазорно. Так что еще раз передумаешь.
+12
-3
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Fan of Sport
Я думаю, что следующий сезон будет для него последним в Барселоне, дальше СА или США.
+6
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Роман
Ответ Северный болельщик
В Германии его не любят, как и у нас
В Германии был пик, в целом в прошлом сезоне благодаря его голам в том числе Ла Лигу забрали, уже этим трансфер окупился
+3
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Homelender_666
Ответ Владимир Самсонов
В Барсу он перешёл с расчетом на комфортную жизнь для семьи по окончании карьеры
Это его слова? Информацию про ЗМ я узнал из СМИ.
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milky way
Он выиграл всё, что можно - даже неврученный ЗМ фанаты признали за ним. Ему некому и нечего доказывать. Может играть в своё удовольствие, пускай и не за баснословные деньги Аравии, зато в настоящей лиге, в топ-лиге.
+4
-4
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Растиньяк
деградировал в рычаге
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Михо
Когда футболист уходит на понижение, из клуба победителя в клуб игрушку этого победителя, закономерен спад в игре, он сам понял что не тянет уже уровень Баварии
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XavIniesta2008-2015
Левандовски всё ещё один из лучших игроков мира, как ни крути. Если Барселона начнёт лучше его снабжать моментами, то и забивать Роберт будет больше. Возможно, пора возвращать Феррана в основу. Он и за спину бежит и часть внимания на себя отвлекать будет. Не может Хави так игнорировать усилия игрока
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Роман
Барса сделала из тебя бруска(
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TheFrosty
До барселоны польская деревяшка играла в машине, где палку в штрафной воткни - она 30 голов сделает на передачах Мюллера и Киммиха. Сейчас в середняке уровня ЛЕ - пшек начинает осознавать свой уровень.
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Pelerin
Лëва переходил в бчк в статусе претендента на Золотой Мяч. После вылетов из группы ЛЧ он и рядом не стоит. Однозначно ошибся, переходя в бчк
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Homelender_666
Ответ milky way
Он выиграл всё, что можно - даже неврученный ЗМ фанаты признали за ним. Ему некому и нечего доказывать. Может играть в своё удовольствие, пускай и не за баснословные деньги Аравии, зато в настоящей лиге, в топ-лиге.
Так он в Барсу шёл с расчётом на ЗМ
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Владимир Самсонов
Ответ Homelender_666
Так он в Барсу шёл с расчётом на ЗМ
В Барсу он перешёл с расчетом на комфортную жизнь для семьи по окончании карьеры
+3
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