Роберт Левандовски: «До «Барселоны» я был машиной. Теперь я в большей степени человек»

Роберт Левандовски признал, что в «Барселоне» его игра изменилась.

«Я не думаю о Саудовской Аравии. Я очень счастлив в «Барселоне», в этом городе, как и моя семья.

До «Барселоны» я отчасти был машиной. Здесь я в большей степени стал человеком. У меня контракт на два года с опцией продления.

До пандемии у меня в голове плотно сидела мысль об МЛС, но каким-то образом я передумал. Сложно это представить после отрезка в «Барселоне», – сказал форвард.

Левандовски разнес Ла Лигу – наехал на судей и стиль команд. Все правда так плохо?

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