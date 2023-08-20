Левандовски не забивает за «Барселону» 4 матча. Это повторение его худшей серии в «блаугране»
Роберт Левандовски не может забить за «Барселону» 4 игры.
Сегодня форвард не смог отличиться в матче 2-го тура Ла Лиги против «Кадиса» (2:0). До этого он завершил без голов игры с «Хетафе» (13 августа), «Сельтой» (4 июня) и «Мальоркой» (28 мая).
В последний раз поляк забивал за «Барселону» 23 мая – «Вальядолиду».
4 игры без голов – повторение худшей серии Левандовского за время в «Барселоне». Такая была у него в апреле.
Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.
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А ведь так хорошо начинал в Барсе, когда не пытался изобретать велосипед и играл в тех зонах где умеет
Лично для меня полный шок, когда Лева уходит в центр поля и начинает атаку.
Зачем ? Для чего ? Почему ? Как ? - у меня такие вопросы в эти моменты в голове.
И сам Хави это почему-то никак не меняет.
Надеюсь, что с приходом Гюндогана такие действия от Левы уменьшатся.
А все голы всё равно из комбинаций низом.
А Лева - да, как был в начале странный трансфер для меня, игрок, как по мне, совсем не «барселоновский», так и остаётся чем-то странным, несуразным. Простите, если чьи душевные организации обидел.