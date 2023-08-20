Левандовски не забивает за «Барселону» 4 матча. Это повторение его худшей серии в «блаугране»

Роберт Левандовски не может забить за «Барселону» 4 игры.

Сегодня форвард не смог отличиться в матче 2-го тура против « » (2:0). До этого он завершил без голов игры с «Хетафе» (13 августа), «Сельтой» (4 июня) и «Мальоркой» (28 мая).

В последний раз поляк забивал за «Барселону» 23 мая – «Вальядолиду».

4 игры без голов – повторение худшей серии Левандовского за время в «Барселоне». Такая была у него в апреле.

Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.

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