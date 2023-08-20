Левандовски не забивает за «Барселону» 4 матча. Это повторение его худшей серии в «блаугране»

Теги Барселона Ла Лига Кадис Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски не может забить за «Барселону» 4 игры.

Сегодня форвард не смог отличиться в матче 2-го тура Ла Лиги против «Кадиса» (2:0). До этого он завершил без голов игры с «Хетафе» (13 августа), «Сельтой» (4 июня) и «Мальоркой» (28 мая).

В последний раз поляк забивал за «Барселону» 23 мая – «Вальядолиду».

4 игры без голов – повторение худшей серии Левандовского за время в «Барселоне». Такая была у него в апреле.

Подробно со статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.

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27 комментариев

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Леван Мкртчян
Когда страйкер пытается исполнять роль Месси на поле -- получается кринж. Вся игра у поляка поломалась с того момента, как он начал уходить в глубину в поисках мяча с целью самому разгонять атаки.
А ведь так хорошо начинал в Барсе, когда не пытался изобретать велосипед и играл в тех зонах где умеет
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Кирилл
Ответ Леван Мкртчян
Когда страйкер пытается исполнять роль Месси на поле -- получается кринж. Вся игра у поляка поломалась с того момента, как он начал уходить в глубину в поисках мяча с целью самому разгонять атаки. А ведь так хорошо начинал в Барсе, когда не пытался изобретать велосипед и играл в тех зонах где умеет
Не я один это отмечаю.

Лично для меня полный шок, когда Лева уходит в центр поля и начинает атаку.
Зачем ? Для чего ? Почему ? Как ? - у меня такие вопросы в эти моменты в голове.

И сам Хави это почему-то никак не меняет.
Надеюсь, что с приходом Гюндогана такие действия от Левы уменьшатся.
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leroc
Ответ che kaif
Лалига не бавар ферма конечно где хет трики клал каждую игру))
О, обиженные приковыляли. Лева в первый же сезон в Ла Лиге стал лучшим бомбардиром лиги, опередив на 4 гола занявшего второе место Бензема
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Streetbor
поляку завтра уже 35 оказывается. Странно, что не рванул в Аравию 🤔
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BZB
Левандовский наберет форму и начнет забивать. Списывать его рано.
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Бронислав Каминский
Ответ Кирилл
Не я один это отмечаю. Лично для меня полный шок, когда Лева уходит в центр поля и начинает атаку. Зачем ? Для чего ? Почему ? Как ? - у меня такие вопросы в эти моменты в голове. И сам Хави это почему-то никак не меняет. Надеюсь, что с приходом Гюндогана такие действия от Левы уменьшатся.
Хави все свои золотые годы провел на поле с ложной девяткой вот и тренирует так же)
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Очки Дани Алвеса
Все еще поражаюсь, что Барселона перешла в тактику навесов в 90% матчей.
А все голы всё равно из комбинаций низом.
А Лева - да, как был в начале странный трансфер для меня, игрок, как по мне, совсем не «барселоновский», так и остаётся чем-то странным, несуразным. Простите, если чьи душевные организации обидел.
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Ahmet Sahetmyradow
Да забьет он еще свои голы это же лева
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Итачи Учиха
Ща Феррану конкуренцию проиграет и в конце сезона поедет к арабам
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SashkaGT
Ответ Юлия Закаблукова
Кстати леваголски красивенький такой
Ты тож ничего ☝️
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Однажды в Космосе
дай дорогу молодым Каталонцам лева!
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alexmixer9
Ответ Леван Мкртчян
Когда страйкер пытается исполнять роль Месси на поле -- получается кринж. Вся игра у поляка поломалась с того момента, как он начал уходить в глубину в поисках мяча с целью самому разгонять атаки. А ведь так хорошо начинал в Барсе, когда не пытался изобретать велосипед и играл в тех зонах где умеет
Не думаю что его инициатива, все вопросы к Хави
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iegord
Ответ Леван Мкртчян
Когда страйкер пытается исполнять роль Месси на поле -- получается кринж. Вся игра у поляка поломалась с того момента, как он начал уходить в глубину в поисках мяча с целью самому разгонять атаки. А ведь так хорошо начинал в Барсе, когда не пытался изобретать велосипед и играл в тех зонах где умеет
Тут все вопросы в основном к Хави. Он либо сам просит его так играть, либо не может убедить Леву играть так, как нужно команде
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Иван Иванов
Ответ Юлия Закаблукова
Кстати леваголски красивенький такой
Шутишь? Он же урод. Его жена, уверен, только из-за денег с ним.
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TumanBay
Бездарное провление растоптало репутацию великого клуба и теперь топ игроки на закате карьеры идут сюда доигрывать на расслабоне. А раньше восходящие мировые звездочки рвались в Барсу строить карьеру,получать ЗМ. Обидно,досадно. Надеюсь Роке докажет,что я не прав и станет трамплином новой эпохи..
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Северный болельщик
За всё ответит
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simo
Самое худшее, что у него контракт до 26-ого, с зарплатой 20 млн. Вся надежда на саудитов ))))
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Михо
У него и в Баварии бывали такие серии, ассист на Феррана хороший сделал. Пока проблема видится надуманной
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St.7
Комментарий удален пользователем
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