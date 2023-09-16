Мостовой о победе «Спартака»: «Только благодаря травме игрока «Сочи». Ничья была бы справедливее, фарт присутствует»

Теги Спартак премьер-лига Россия травмы Александр Мостовой Чемпионат.com Сочи Ванья Дркушич Футбол

Александр Мостовой не считает справедливой победу «Спартака» над «Сочи».

В 8-м туре Мир РПЛ «Спартак» обыграл «Сочи» (1:0). Единственный гол в матче забил Срджан Бабич на 91-й минуте.

За несколько минут до гола защитник «Сочи» Ванья Дркушич получил травму, и гости остались в меньшинстве, так как все замены в матче уже были использованы.

«Победа «Спартака» только благодаря травме у игрока «Сочи». «Спартак» до удаления (Дркушич не был удален, он ушел с поля из-за травмы – Sports.ru) нагнетал и давил, но опасных моментов не было. Игра катилась к ничейному результату – это было бы более справедливо. Фарт присутствует.

У «Спартака» есть кем усилить игру, в отличие от «Сочи». Для «Спартака» хороший результат», – сказал бывший игрок сборной России.

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30 комментариев

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error505
Абаскаль сказал, что победа заслуженная, Мостовой опровергнул. Скоро Абаскаль скажет, что Мостовой самый лучший игрок Спартака, царь и это автоматически опровергнет и только позже поймет, что сказал что-то не то)
+37
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Андрей <С>
Спору нет, что благодаря травме игрока Сочи забили. Ведь когда в воротах стоит не 11, а 10 игроков, то забить проще становится)
+30
-7
+23
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Санитар-волк
7 ударов в створ против 1 - это типа "ничейная игра"?
+6
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Павел Ермаков
То,что Спартак не забил 4-5 мячей это не заслуга Сочи,а проблема Спартака с реализацией.А то,что дожали в конце матча,так это не фарт.Уже не первый раз так.Это характер.
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sundance
Ответ error505
Абаскаль сказал, что победа заслуженная, Мостовой опровергнул. Скоро Абаскаль скажет, что Мостовой самый лучший игрок Спартака, царь и это автоматически опровергнет и только позже поймет, что сказал что-то не то)
или опровергнет, но не поймет..)
+4
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Валерий Самсонов
Какой же он желчный…
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Серёга Светлов
Как ты одолел уже Саша(
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feelthedroom@mail.ru
«Фарту масти»
Добавил Мостовой
+7
-3
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Eugene88
Только благодаря везению и судье сочи не пропустили раньше)
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-2
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Евгений Заботин
По ходу он какой то другой матч смотрел.
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murzzzzzilka
Ответ Доктор Верховцев
Истину глаголит Царь!
Когда он Спартак поливает, питерские сразу его так любят:))
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murzzzzzilka
Ответ Евгений Заботин
По ходу он какой то другой матч смотрел.
Если вообще смотрел:))
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Mohnatiy
И да, у Царя вообще ни разу одно место не пригорает 😁
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Александр
мостовой пожалуйста больше не пиши, да не возьмут тебя в Спартак не когда, успокойся, дикий человек на словах
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murzzzzzilka
Ответ Доктор Верховцев
Он его последние пару лет поливает, как минимум.
Так вы его за это и любите:)
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Доктор Верховцев
Ответ murzzzzzilka
Когда он Спартак поливает, питерские сразу его так любят:))
Он его последние пару лет поливает, как минимум.
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Сергей Куликов
пошёл на...улицу
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Манковский
фарт присутствует только в комнате Мостового, наверное уже окно запотело.
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Игорь 60
Что значит ничья справедливее. У Спартака 4-5 моментов голевых, у Сочи ни одного. Логично что додавили
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мы есть чемпионы
После такого Зарема не даст Мостовому.
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Albert58
Скорее благодаря неправильным действиям тренера, Хохлову одну надо было приберечь.
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Михаил Опякин
Очки не пахнут, Спартаку надо продолжать работать
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Артур Межаков
Когда - то играл за " Спартак"...А сейчас в другом окопе..
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Forrest Gamp
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