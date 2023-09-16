Мостовой о победе «Спартака»: «Только благодаря травме игрока «Сочи». Ничья была бы справедливее, фарт присутствует»

Александр Мостовой не считает справедливой победу «Спартака» над «Сочи».

В 8-м туре Мир « » обыграл «Сочи» (1:0). Единственный гол в матче забил Срджан Бабич на 91-й минуте.

За несколько минут до гола защитник «Сочи» получил травму, и гости остались в меньшинстве, так как все замены в матче уже были использованы.

«Победа «Спартака» только благодаря травме у игрока «Сочи». «Спартак» до удаления (Дркушич не был удален, он ушел с поля из-за травмы – Sports.ru) нагнетал и давил, но опасных моментов не было. Игра катилась к ничейному результату – это было бы более справедливо. Фарт присутствует.

У «Спартака» есть кем усилить игру, в отличие от « ». Для «Спартака» хороший результат», – сказал бывший игрок сборной России.

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