Мостовой о победе «Спартака»: «Только благодаря травме игрока «Сочи». Ничья была бы справедливее, фарт присутствует»
Александр Мостовой не считает справедливой победу «Спартака» над «Сочи».
В 8-м туре Мир РПЛ «Спартак» обыграл «Сочи» (1:0). Единственный гол в матче забил Срджан Бабич на 91-й минуте.
За несколько минут до гола защитник «Сочи» Ванья Дркушич получил травму, и гости остались в меньшинстве, так как все замены в матче уже были использованы.
«Победа «Спартака» только благодаря травме у игрока «Сочи». «Спартак» до удаления (Дркушич не был удален, он ушел с поля из-за травмы – Sports.ru) нагнетал и давил, но опасных моментов не было. Игра катилась к ничейному результату – это было бы более справедливо. Фарт присутствует.
У «Спартака» есть кем усилить игру, в отличие от «Сочи». Для «Спартака» хороший результат», – сказал бывший игрок сборной России.
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