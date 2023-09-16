Абаскаль про 1:0 с «Сочи»: «Абсолютно заслуженная победа. «Спартак» мог забить дважды за 7 минут»
Гильермо Абаскаль считает, что «Спартак» по праву выиграл матч с «Сочи» (1:0).
«Это сложный матч. Но за первые семь минут мы могли забить дважды. Открыть счет в матче, раскрыть игру. В таких матчах очень важно открыть счет.
Надо отдать должное сопернику, он хорошо закрывался. Тем не менее мы смогли распечатать ворота. Мы заслужили этот результат.
Роман Зобнин – один из наших лидеров. Он почувствовал боль и попросил замену. Он сделал все правильно. Завтра проведем медобследование и все оценим.
Абсолютно заслуженная победа. Отлично начали игру и могли забивать сразу, но не повезло. Первые 45 минут очень хорошо провели, не хватало в финальной трети.
Надеюсь, это поможет снять психологический блок после плохой серии.
Ребята с замены тоже отлично помогли. Моментов было достаточно у нас. Отмечу тех, кто не выходил на поле, но подбадривал ребят. Атмосфера была невероятной. Когда мы едины, можем замахиваться на любую цель.
У нас практически нет возможности тренироваться, но надо готовиться к следующему матчу – с «Пари НН», – сказал главный тренер «Спартака».
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