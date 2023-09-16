Абаскаль про 1:0 с «Сочи»: «Абсолютно заслуженная победа. «Спартак» мог забить дважды за 7 минут»

Теги Спартак премьер-лига Россия Роман Зобнин Матч ТВ Сочи Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль считает, что «Спартак» по праву выиграл матч с «Сочи» (1:0).

«Это сложный матч. Но за первые семь минут мы могли забить дважды. Открыть счет в матче, раскрыть игру. В таких матчах очень важно открыть счет.

Надо отдать должное сопернику, он хорошо закрывался. Тем не менее мы смогли распечатать ворота. Мы заслужили этот результат.

Роман Зобнин – один из наших лидеров. Он почувствовал боль и попросил замену. Он сделал все правильно. Завтра проведем медобследование и все оценим.

Абсолютно заслуженная победа. Отлично начали игру и могли забивать сразу, но не повезло. Первые 45 минут очень хорошо провели, не хватало в финальной трети.

Надеюсь, это поможет снять психологический блок после плохой серии.

Ребята с замены тоже отлично помогли. Моментов было достаточно у нас. Отмечу тех, кто не выходил на поле, но подбадривал ребят. Атмосфера была невероятной. Когда мы едины, можем замахиваться на любую цель.

У нас практически нет возможности тренироваться, но надо готовиться к следующему матчу – с «Пари НН», – сказал главный тренер «Спартака».

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18 комментариев

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Vladimir
Ответ Vićtor Diaź
Если бы не факап Хохлова с заменами, то была бы ничья Матч унылейший
Если б бабка был бы дедкой..
+11
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В небе над Калининградом
Ответ Breakthrougher
Это кто остался в меньшинстве?
у Сочи травмировался игрок, а замен больше не было и Спартак дожал в компенсированное время.
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Peter Parker
Матч проходил так, что Спартак мог забить и 3, а мог и 0. И сложно было бы сказать, какой из результатов был бы закономернее
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Vićtor Diaź
Вернувшиесячтобыправить яростно всех минусуют)))
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Эдуард Варламов
Ответ coldwar
После огненных матчей ЦСКА - Крылья и хоккейного ЦСКА - Спартак смотреть вот это унылое г...о было крайне тяжело. Этого рыжего бездаря нужно было уволить еще после окончания предыдущего чемпионата.
Мб надо разбираться в футболе. Каждый матч не должен быть как ЦСКА,два разных матча но в двух играл было достаточно моментов и где то их забрали а где то нет, вопрос в реализации. Другой вопрос почти у каждой команды после хорошего старта идёт плохая серия так, что надо верить в лучшее увольнение сейчас лишнее.
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В небе над Калининградом
Хорошо, что дожали, но не стоило ждать, пока соперник останется в меньшинстве.
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Алексей Байбатров
Победа, вроде, не пахнет, но тут ведь Сочи дохлый....
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PiyPiyPiy
Ждём адекватную статью Глеба Чернявского о возрождении Спартака, чемпионской гонке и тренерском гении
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Игорь Заварзин
Открою тебе секрет, Гильермо... Плохая серия не закончена. Сегодняшний импотентский матч - это еë продолжение, не смотря на чудесное спасение на 91й минуте. Жаль, что тебе этого не видно с твоей тренерской высоты.
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