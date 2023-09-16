Хлусевич про 1:0 с «Сочи»: «С 20-й минуты соперник затягивал игру, вообще не атаковал. Интенсивность меньше, чем в товарищеских матчах»
Даниил Хлусевич недоволен игрой «Сочи» против «Спартака».
В 8-м туре Мир РПЛ «Спартак» обыграл «Сочи» (1:0) благодаря голу Срджана Бабича на 91-й минуте.
«Самое важное, что мы победили и заработали три очка. До этого мы четыре матча подряд не выигрывали, поэтому это важная победа.
В нашем исполнении был достаточно хороший матч. У всех были претензии к «Сочи» – с 20-й минуты соперник начал затягивать игру и темп. Интенсивность в данном матче была меньше, чем в товарищеских матчах. Соперник вообще не атаковал.
Бабич – темная лошадка, появился в нужное время в нужном месте. Поздравляю его с дебютным голом в чемпионате. Конкуренция в сильном клубе – это хорошо.
Видимо, дал повод, что на моей позиции появился соперник [Олег Рябчук]. Но не переживайте. Я все равно буду играть»,– сказал полузащитник «Спартака».
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
9 комментариев