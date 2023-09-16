Хлусевич про 1:0 с «Сочи»: «С 20-й минуты соперник затягивал игру, вообще не атаковал. Интенсивность меньше, чем в товарищеских матчах»

Теги Спартак премьер-лига Россия Срджан Бабич Олег Рябчук Р-Спорт Даниил Хлусевич Сочи Футбол

Даниил Хлусевич недоволен игрой «Сочи» против «Спартака».

В 8-м туре Мир РПЛ «Спартак» обыграл «Сочи» (1:0) благодаря голу Срджана Бабича на 91-й минуте.

«Самое важное, что мы победили и заработали три очка. До этого мы четыре матча подряд не выигрывали, поэтому это важная победа.

В нашем исполнении был достаточно хороший матч. У всех были претензии к «Сочи» – с 20-й минуты соперник начал затягивать игру и темп. Интенсивность в данном матче была меньше, чем в товарищеских матчах. Соперник вообще не атаковал.

Бабич – темная лошадка, появился в нужное время в нужном месте. Поздравляю его с дебютным голом в чемпионате. Конкуренция в сильном клубе – это хорошо.

Видимо, дал повод, что на моей позиции появился соперник [Олег Рябчук]. Но не переживайте. Я все равно буду играть»,– сказал полузащитник «Спартака».

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9 комментариев

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Peter Parker
Так и вы (мы) не особо проявляли интенсивность. С Сочи все понятно, приехали отбиваться на 0. Но и Спартак не вскружил гостям голову скоростями. Не спорю, были неплохие подходы и комбинации, где не хватило точности, как Бонгонде или Медине, но скорости Спартак вообще не включал.
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Eugene88
На самом деле в игре против автобуса достаточно создали моментов. Другое дело, что решить не то что полумоменты, а 100% как у медины, не хватило мастерства
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Sinister Kid
Да и Спартак не сильно спешил. Вечно Селихову отдавали, а тот в аут.
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Игорь 60
Почему надо ссылаться на соперника, а про свои ( конткретно Хлусевича) косяки ни слова. Плчему так много брака в передачах, почему много поперечных передач и передач назад, кто мешает бить по воротам, почему не заходите а штрфную. Может все очень просто- НЕ УМЕЕТЕ ХОРОШО ИГРАТЬ? НЕ ХВАТАЕТ МАСТЕРСТВА?
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Chinafon2012
Всё правильно.Сочи надо штрафовать за такой анти-футбол.Вообще не хотели играть.
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Доктор Верховцев
Что за предъява?! Игроки Сочи виноваты, что вы в пустые ворота не попадаете? Вам победу подарили — радуйтесь, бездари трёхтуровые!
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Chinafon2012
Ответ Данко Лазович
"В нашем исполнении был достаточно хороший матч" можно закрывать лавочку, эти парни вообще не вдупляют.
Главное, что в Питере с дуплом всё в порядке.
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Никита Самарин
Ответ Peter Parker
Так и вы (мы) не особо проявляли интенсивность. С Сочи все понятно, приехали отбиваться на 0. Но и Спартак не вскружил гостям голову скоростями. Не спорю, были неплохие подходы и комбинации, где не хватило точности, как Бонгонде или Медине, но скорости Спартак вообще не включал.
Спартак хорош в быстрых атаках на скорости (Сочи такие моменты минимизировали как могли), а в позиционке у всех команд РПЛ возникают проблемы.
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