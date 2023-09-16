Зарема о «Сочи»: «Могут меняться тренеры, состав, но судьи неизменно ведут себя как с младшим братом «Зенита»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия судьи Артем Чистяков Сочи Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова намекнула на благосклонность судьи Артема Чистякова к «Сочи».

Рефери обслуживал матч «Спартака» с «Сочи» (1:0) в 8-м туре Мир РПЛ.

«У «Сочи» могут меняться тренеры, состав, но неизменно одно: судьи на поле ведут себя как с младшим братом «Зенита», – отметила супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна.

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40 комментариев

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Кирилл.С-Пб
У Федунихи опять ЗАГАВАР!!!🤦🤣🤣🤣
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Дурачок
Судья Чистяков и в Зените есть Чистяков! Это заговор против Спартака!
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Oleg Olegov
Ответ Катя_СПб
И она права. Достаточно вспомнить ЖК на 10 минуте.
А как Спартак нашёл Эраковича, а подлые бледно-голубые воспользовались ситуацией и подло нашли его на несколько лет раньше?!
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Доктор Верховцев
Ответ MAXIMum1
Кто-нибудь её угомонит? Я не спартач, но даже мне уже стыдно становится.
А спартачам и не стыдно. Они считают её мудрейшей матерью-покровительницей клуба, несущей свет в серый мир РПЛ и помогающей прозреть глупцам, посмевшим болеть за другие клубы.
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MAXIMum1
Кто-нибудь её угомонит? Я не спартач, но даже мне уже стыдно становится.
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Fedoseich
Она ещё до матча сочиняет комментарии, не иначе
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Катя_СПб
Ответ Oleg Olegov
Обидно наблюдать, как Зарема столько своих сил и умений вложила в редкий для России амбициозный чистый бизнес проект Спартак, а все рушат эти деятели запоребриковые.
И она права. Достаточно вспомнить ЖК на 10 минуте.
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Deca
Ответ MAXIMum1
Кто-нибудь её угомонит? Я не спартач, но даже мне уже стыдно становится.
Поэтому тебе и стыдно!
Настоящему спартачу вопли - родная стихия!
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Ramon Mercader
У Заремы могут меняться мужики, оплачивающие эскорт, но неизменно одно: даже при чудесном отскоке Спартака надо как-то, но упомянуть Зенит.
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Киселевка
Ответ Данко Лазович
Сочи безрассудно в ноги не прыгал. Фолили как все остальные. Да, не надо говорить про фол Ангбана, реально случайное стечение обстоятельств. Слава богу, уголовник не травмировался.
Точно, абсолютно случайный удар по ногам сзади, он даже не планировал этого делать, случайно получилось, зато от души
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Доктор Верховцев
Ответ IceBear27
Что с ней произошло такого, что она при любой бредне упоминает Зенит?
Ей Миллер отказал. А Федун согласился. А хотелось Миллера.
Такова моя теория.
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Катя_СПб
Ответ Никита Самарин
Причём здесь Зенит 🤦‍♂️? Просто Сочи максимально не удобный соперник для Спартака.
Зенит всегда причем. По умолчанию. Либо поражение из-за происков Зенита, либо победа вопреки проискам Зенита.
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smoohter
Свежая порция желчи от экспертницы.
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Доктор Верховцев
У Заремы всё свербит,
Всё зудит и чешется.
Бедной женщине Зенит
Каждый день мерещится.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ IceBear27
Что с ней произошло такого, что она при любой бредне упоминает Зенит?
По молодости местные пацаны с ней шавермой расплатились после оказания определённых услуг в парадной.До сих пор забыть не может.
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Дмитрий9779
Соболев избежал ЖК "случайно"
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fil_spb
"судьи на поле ведут себя как с младшим братом «Зенита"

Это она, наверное, о концовке первого тайма, когда Соболев за 5 минут дважды сфолил на ЖК (сначала шипами прямой ноги сделал накладку, а потом сорвал атаку) и должен был быть удален, но получил за это 0 ЖК. Ох уж эти судьи.
Не зря все-таки лицом Спартака стала именно Зарема. Спесь, вранье, нытье. И это все о них.
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Циник Петербургский
Долго еще ФК Спартак будет ассоциироваться с тремя вещами: бромантаном, уголовниками в основном составе и "да не бомбит у меня" в исполнении Заремы.

Мое сочувствие адекватным болельщикам Спартака по поводу того, в какое, мягко сказать, недоразумение превратили их клуб.
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Доктор Верховцев
Ответ Lumberjack
В Спартаке могут меняться Федуны у руля, но Зарема в качестве рупора неизменна
Работа ртом. (В смысле «говорить»)
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Deca
Ответ Valery McCane
тут сложно не согласится. Судья в тотальном неадеквате был. Спокойно 3-4 жёлтых дай за грубые фолы систематические. можно было бы дать и Соболеву за тычок в первом тайме (вторую бы он не получил, так как она была вызвана как раз игнором систематических и грубых фолов. Вишенка, это конечно эпизод с промесом у боковой. Какой-то ноунейм негр, которого почему то пожалели лайнсмен и главный. напомню, что в похожем , но менее грубом эпизоде, самого промеса когда то вар на красную проверял(!)
эпизод с Промесом заслуживает жёлтой, это очевидно.
🤦‍♂️ но Зенит-то тут при чем? )))
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Valery McCane
тут сложно не согласится. Судья в тотальном неадеквате был. Спокойно 3-4 жёлтых дай за грубые фолы систематические. можно было бы дать и Соболеву за тычок в первом тайме (вторую бы он не получил, так как она была вызвана как раз игнором систематических и грубых фолов. Вишенка, это конечно эпизод с промесом у боковой. Какой-то ноунейм негр, которого почему то пожалели лайнсмен и главный. напомню, что в похожем , но менее грубом эпизоде, самого промеса когда то вар на красную проверял(!)
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Фут.Боль
Ответ Fedoseich
Она ещё до матча сочиняет комментарии, не иначе
Там особо и сочинять нечего, копировать-вставить.
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Доктор Верховцев
Ответ Циник Петербургский
Долго еще ФК Спартак будет ассоциироваться с тремя вещами: бромантаном, уголовниками в основном составе и "да не бомбит у меня" в исполнении Заремы. Мое сочувствие адекватным болельщикам Спартака по поводу того, в какое, мягко сказать, недоразумение превратили их клуб.
Думаю, пора им пройти ритуал очищения.
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ТрактоПоктер
Оспадя
У истинного спартача это в крови - вроде и выиграли, но ныть все равно никто не отменял....
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IceBear27
Что с ней произошло такого, что она при любой бредне упоминает Зенит?
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