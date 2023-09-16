Зарема о «Сочи»: «Могут меняться тренеры, состав, но судьи неизменно ведут себя как с младшим братом «Зенита»

Зарема Салихова намекнула на благосклонность судьи Артема Чистякова к «Сочи».

Рефери обслуживал матч «Спартака» с «Сочи» (1:0) в 8-м туре Мир .

«У « » могут меняться тренеры, состав, но неизменно одно: судьи на поле ведут себя как с младшим братом « », – отметила супруга бывшего президента « » Леонида Федуна.

Абаскаль о судействе: «Неприятно, когда атаки «Спартака» останавливают и не дают играть в наш футбол»

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