Зарема о «Сочи»: «Могут меняться тренеры, состав, но судьи неизменно ведут себя как с младшим братом «Зенита»
Зарема Салихова намекнула на благосклонность судьи Артема Чистякова к «Сочи».
Рефери обслуживал матч «Спартака» с «Сочи» (1:0) в 8-м туре Мир РПЛ.
«У «Сочи» могут меняться тренеры, состав, но неизменно одно: судьи на поле ведут себя как с младшим братом «Зенита», – отметила супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна.
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Настоящему спартачу вопли - родная стихия!
Такова моя теория.
Всё зудит и чешется.
Бедной женщине Зенит
Каждый день мерещится.
Это она, наверное, о концовке первого тайма, когда Соболев за 5 минут дважды сфолил на ЖК (сначала шипами прямой ноги сделал накладку, а потом сорвал атаку) и должен был быть удален, но получил за это 0 ЖК. Ох уж эти судьи.
Не зря все-таки лицом Спартака стала именно Зарема. Спесь, вранье, нытье. И это все о них.
Мое сочувствие адекватным болельщикам Спартака по поводу того, в какое, мягко сказать, недоразумение превратили их клуб.
🤦♂️ но Зенит-то тут при чем? )))
У истинного спартача это в крови - вроде и выиграли, но ныть все равно никто не отменял....