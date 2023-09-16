Промес про 1:0 с «Сочи»: «Мы показали спартаковский дух – то, чего не хватало до паузы. Мы бились до конца»
Квинси Промес объяснил, что у «Спартака» появилось после паузы на матчи сборных.
В 8-м туре красно-белые прервали серию из 4 матчей без побед в Мир РПЛ, забив «Сочи» (1:0) в добавленное ко второму тайму время.
– Сегодня мы показали то, чего нам, возможно, не хватало до перерыва на матчи сборных. Мы показали спартаковский дух, показали, что нельзя сдаваться, что мы одна команда и боремся до конца.
Спасибо всем ребятам, комплименты команде. Это было здорово, что мы бились до конца.
– Сидело ли в голове, что «Спартак» не выиграл несколько матчей и не забивал с игры?
– Действительно, было сложно. Полоса неудач привела к тому, что нам не хватало уверенности. Очень важно хорошо играть в атаке и приносить результат. Сегодня мы прессинговали до конца. Да, я сделал голевую передачу, но забил защитник. Главное, что команда выиграла.
– Готовы ли вы сыграть в нападении, если придется?
– Я готов сыграть на любой позиции, куда поставит тренер. Главное – забивать голы. Готов приносить результат команде, – сказал полузащитник.
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Может, как раз уверенности.
Забили бы в первом, наверняка, забили бы еще парочку.
Бонгонда поинтереснее сейчас смотрится…
Но голевую, славате, сделал…