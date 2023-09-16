Промес про 1:0 с «Сочи»: «Мы показали спартаковский дух – то, чего не хватало до паузы. Мы бились до конца»

Квинси Промес объяснил, что у «Спартака» появилось после паузы на матчи сборных.

В 8-м туре красно-белые прервали серию из 4 матчей без побед в Мир РПЛ, забив « » (1:0) в добавленное ко второму тайму время.

– Сегодня мы показали то, чего нам, возможно, не хватало до перерыва на матчи сборных. Мы показали спартаковский дух, показали, что нельзя сдаваться, что мы одна команда и боремся до конца.

Спасибо всем ребятам, комплименты команде. Это было здорово, что мы бились до конца.

– Сидело ли в голове, что « » не выиграл несколько матчей и не забивал с игры?

– Действительно, было сложно. Полоса неудач привела к тому, что нам не хватало уверенности. Очень важно хорошо играть в атаке и приносить результат. Сегодня мы прессинговали до конца. Да, я сделал голевую передачу, но забил защитник. Главное, что команда выиграла.

– Готовы ли вы сыграть в нападении, если придется?

– Я готов сыграть на любой позиции, куда поставит тренер. Главное – забивать голы. Готов приносить результат команде, – сказал полузащитник.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS