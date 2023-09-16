Промес про 1:0 с «Сочи»: «Мы показали спартаковский дух – то, чего не хватало до паузы. Мы бились до конца»

Теги Спартак премьер-лига Англия Квинси Промес Матч ТВ Сочи Футбол

Квинси Промес объяснил, что у «Спартака» появилось после паузы на матчи сборных.

В 8-м туре красно-белые прервали серию из 4 матчей без побед в Мир РПЛ, забив «Сочи» (1:0) в добавленное ко второму тайму время.

– Сегодня мы показали то, чего нам, возможно, не хватало до перерыва на матчи сборных. Мы показали спартаковский дух, показали, что нельзя сдаваться, что мы одна команда и боремся до конца.

Спасибо всем ребятам, комплименты команде. Это было здорово, что мы бились до конца.

– Сидело ли в голове, что «Спартак» не выиграл несколько матчей и не забивал с игры?

– Действительно, было сложно. Полоса неудач привела к тому, что нам не хватало уверенности. Очень важно хорошо играть в атаке и приносить результат. Сегодня мы прессинговали до конца. Да, я сделал голевую передачу, но забил защитник. Главное, что команда выиграла.

– Готовы ли вы сыграть в нападении, если придется?

– Я готов сыграть на любой позиции, куда поставит тренер. Главное – забивать голы. Готов приносить результат команде, – сказал полузащитник.

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33 комментария

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Adil Sugurbayev
с каким же трудом даются голы
+22
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tolstiy
журналист на полном серьёзе спросил у нападающего- готов ли тот играть нападающего?
+19
-1
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Снежана Цветкова
Антох, спасибо за победу. Но это на тоненького. Хоть бы три ноль выиграли бы. Понятно шо с дивана видней. Но за лям в месяц можно поднапрячься, не ? 🙄
+21
-6
+15
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Caniball
Ответ Никому_никабельный
Вы в очередной раз почти опозорились
Да не лезет в ворота. Что мешало, например Медине забивать?!
+12
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FCSM-UL89
Не лучшая игра. Спасибо, что играли до конца, всех с победой🔴⚪️ Квинси набирай обороты
+10
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Никита Самарин
Квинси стоит найти новую позицию (возможно десяткой или ложной девяткой), а то Зиньковский слева очень хорош 🔥.
+9
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Ильдар Фарукшин
Всех Спартачей с победой. Люблю Спартак ❤️❤️❤️❤️
+7
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трахтенберг месть коней
Ответ Никому_никабельный
Вы в очередной раз почти опозорились
Не опозорились, но играли не ахти
+4
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Neromog
Ответ tolstiy
журналист на полном серьёзе спросил у нападающего- готов ли тот играть нападающего?
Готовы ли вы сыграть по мячу, если возникнет такая ситуация на поле?
+5
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murzzzzzilka
Ответ unreality
Опять аутсайдера обыграли, теперь на неделю разговоров будет
Так помолчи:)
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murzzzzzilka
Ответ Снежана Цветкова
Антох, спасибо за победу. Но это на тоненького. Хоть бы три ноль выиграли бы. Понятно шо с дивана видней. Но за лям в месяц можно поднапрячься, не ? 🙄
Первый тайм хороший был. Фиг знает, чего не хватило.
Может, как раз уверенности.
Забили бы в первом, наверняка, забили бы еще парочку.
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murzzzzzilka
Ответ Агитатор
Промес играет слишком прямолинейно последние матчи. В быстром отрыве бежит на защитников, пытаясь обойти из на скорости, без дриблинга, если навешивает, то всегда очень неточно, прием мяча на скорости хромает. При том, что команда привыкла играть на него. В результате частые потери мяча, низкая эффективность атак. Зина вышел - стало явно поинтереснее
+1. Какой-то спад у него.
Бонгонда поинтереснее сейчас смотрится…

Но голевую, славате, сделал…
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murzzzzzilka
Ответ Кирилл.С-Пб
В очередной раз с колен встают. Ахахахаха 🤣🤣🤣
С большим знанием дела рассуждаешь, парень:))
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murzzzzzilka
Ответ tolstiy
журналист на полном серьёзе спросил у нападающего- готов ли тот играть нападающего?
Какие журналисты, такие и вопросики:))
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Lina ninnen
Ответ Снежана Цветкова
Антох, спасибо за победу. Но это на тоненького. Хоть бы три ноль выиграли бы. Понятно шо с дивана видней. Но за лям в месяц можно поднапрячься, не ? 🙄
За лям в месяц он не играет, у него зп 2-3 млн евро в год
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Император Плутона
Ответ Caniball
Да не лезет в ворота. Что мешало, например Медине забивать?!
правая нога
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Агитатор
Промес играет слишком прямолинейно последние матчи. В быстром отрыве бежит на защитников, пытаясь обойти из на скорости, без дриблинга, если навешивает, то всегда очень неточно, прием мяча на скорости хромает. При том, что команда привыкла играть на него. В результате частые потери мяча, низкая эффективность атак. Зина вышел - стало явно поинтереснее
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Никому_никабельный
Ответ Caniball
Да не лезет в ворота. Что мешало, например Медине забивать?!
Возможно то же, что и Ильину
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Гаврила Ардалионович
Даа... уж...©
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kokabil
Ответ FCSM-UL89
Не лучшая игра. Спасибо, что играли до конца, всех с победой🔴⚪️ Квинси набирай обороты
Мне кажется надо ему на лавке посидеть,думаю ему на пользу пойдет.
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Гриша
Молодцы
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Sergio1964
Ответ Никита Самарин
Квинси стоит найти новую позицию (возможно десяткой или ложной девяткой), а то Зиньковский слева очень хорош 🔥.
Все это пробовалось в этом и прошлом году. Не впечатляет абсолютно. Позиция единственная.
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nikolai 75
Ответ Агитатор
Промес играет слишком прямолинейно последние матчи. В быстром отрыве бежит на защитников, пытаясь обойти из на скорости, без дриблинга, если навешивает, то всегда очень неточно, прием мяча на скорости хромает. При том, что команда привыкла играть на него. В результате частые потери мяча, низкая эффективность атак. Зина вышел - стало явно поинтереснее
может надо в Эредивизи переходить?
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Игорь Заварзин
Ответ Агитатор
Промес играет слишком прямолинейно последние матчи. В быстром отрыве бежит на защитников, пытаясь обойти из на скорости, без дриблинга, если навешивает, то всегда очень неточно, прием мяча на скорости хромает. При том, что команда привыкла играть на него. В результате частые потери мяча, низкая эффективность атак. Зина вышел - стало явно поинтереснее
у Антуана сегодня совершенно другие задачи в жизни. Он ими занят.
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