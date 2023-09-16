«Интер» впервые в истории обыграл «Милан» 5 раз подряд. Общий счет – 12:1

«Интер» в пятый раз подряд обыграл «Милан».

Команда Симоне Индзаги разгромила «россонери» со счетом 5:1 в 4-м туре Серии А. За последние 5 игр во всех турнирах «нерадзурри» забили сопернику по дерби 12 раз, а пропустили лишь один мяч.

Начиная с 18 января 2023 года и до сегодняшнего дня «Интер» победил 3:0 в Суперкубке Италии, 1:0 в Серии А, 2:0 и 1:0 в Лиге чемпионов.

« » проиграл в дерби пять раз подряд впервые в истории. При этом сам он дважды выигрывал у « » по 6 раз кряду – это было в первой половине XX века.

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