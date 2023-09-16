«Интер» впервые в истории обыграл «Милан» 5 раз подряд. Общий счет – 12:1

Теги Интер Милан Стефано Пиоли Симоне Индзаги серия А Италия Футбол

«Интер» в пятый раз подряд обыграл «Милан».

Команда Симоне Индзаги разгромила «россонери» со счетом 5:1 в 4-м туре Серии А. За последние 5 игр во всех турнирах «нерадзурри» забили сопернику по дерби 12 раз, а пропустили лишь один мяч.

Начиная с 18 января 2023 года и до сегодняшнего дня «Интер» победил 3:0 в Суперкубке Италии, 1:0 в Серии А, 2:0 и 1:0 в Лиге чемпионов.

«Милан» проиграл в дерби пять раз подряд впервые в истории. При этом сам он дважды выигрывал у «Интера» по 6 раз кряду – это было в первой половине XX века.

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37 комментариев

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Buharoid
Пользователь ya_za_ac_milan с вечными прогнозами про отсутствие шансов у Интера против мощного Милана, предъявите лицо к осмотру))
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Mak Mak
Ну это позорище....
+8
0
+8
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luu
Не вижу кто может помешать Интеру забрать скудетто в этом сезоне, Наполи жёстко просел, при том ещё игр за пять до конца прошлого чемпионата, Ювентус и Милан конечно посопротивляются, но не верится конечно, В Юве из-за отстутсвия игры, а в Милане состав слабоват.
+4
0
+4
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Е.Р.
Ответ luu
Не вижу кто может помешать Интеру забрать скудетто в этом сезоне, Наполи жёстко просел, при том ещё игр за пять до конца прошлого чемпионата, Ювентус и Милан конечно посопротивляются, но не верится конечно, В Юве из-за отстутсвия игры, а в Милане состав слабоват.
сам Интер. опыт есть.
+6
-2
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Дмитрий
Ответ kaka10
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Что еще остается писать после унижения-2023, вместо конструктивной критики своей команды))
+5
-2
+3
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Inter93
Интересная статистика! Еще даже интереснее,когда последний раз Интер забивал Милану 5 мячей...я таких матчей давно не видел в дерби!
Даже когда счет 4-1 был,я вспомнил тот самый сезон,когда Милито забивал Милану...а тут такой разгромищщщще(!)
Здорово очень! Интер опять же заслуженно одержал победу! Милану нужно работать над их обороной
+3
0
+3
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Palacio8
Жаль, что пропустили один, но Интер - Гранде!
+3
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Palacio8
Надо шестой раз, бесконечность и далее.
+2
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Xell
У Интера получился классный старт. 4победы подряд и разница мячей 13—1.По игре сейчас в Италии Интер как Ман Сити, машина. Они вдвоем как финалисты ЛЧ и рвут свои чемпионаты))
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Sanan1908
Ещё один бы забили , вообще кайф)) все равно красавцы. Вперед Интер за второй звездой 💙🖤
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Крыс Пол
Ждем пламенную речь Ленина о том, что уже 5 подряд поражений от Интера его не интересуют.
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Андрюха с района
Красавцы)
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Е.Р.
Важная победа с псих. стороны.
Милан был на эйфории, а тут такой нокдаун...если и в лч им влупят, то Милан может конкретно заштормить.
И наоборот, Интер должен быть на подъеме.
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BZB
Всех интеристов с победой! Команда радует!
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Голубая Эскадра
Первый раз не …, второй раз не первый раз, а вот в третий раз …! А вот тут ПЯТЫЙ раз
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Промах Мораты
Милан вернулся
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Сэйлор Мун
Ответ Голубая Эскадра
Первый раз не …, второй раз не первый раз, а вот в третий раз …! А вот тут ПЯТЫЙ раз
И что? Пиоли же сказал что его не волнует, и 6-й раз булки раздвинет. Ему походу просто нравиться.
+1
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NuevoCinemaParadiso
Ответ kaka10
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Пока не выигрывал, но Индзаги отличный тренер и шансы в этом году хорошие
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Виталий Ан
У интера топ состав для серии А. Вообще не сомневался в победе. Это ведь финалисты ЛЧ. Милану надо больше вкладывать и вкладывать в состав.
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Andrei Bandalak
Ответ Виталий Ан
У интера топ состав для серии А. Вообще не сомневался в победе. Это ведь финалисты ЛЧ. Милану надо больше вкладывать и вкладывать в состав.
Ту проблема в взаимопонимание, невозможно купить 10 игроков и они начнут играть как по скрипке! Интер просто сыгранные чем Милан. Да и Микки сегодня прям запрещал!))
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Извилина Заремы
Ответ luu
Не вижу кто может помешать Интеру забрать скудетто в этом сезоне, Наполи жёстко просел, при том ещё игр за пять до конца прошлого чемпионата, Ювентус и Милан конечно посопротивляются, но не верится конечно, В Юве из-за отстутсвия игры, а в Милане состав слабоват.
Вспоминаем концовку позапрошлого сезона...
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Семён Жуйло
Это всем, кто еще заикается про 6:0. Это теперь мем - Год 2023 12:1.
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MuZza
2023 год
Матчи 5-0
Разница мячей 12-1
Город Милан черно-синий ⚫️🔵
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Mykytka
Ну что сказать…Кузенов с победой!
Не придраться. Сейчас Интер стабильнее, сильнее, увы для нас.

Хочется верить, что после такого унижения будет хорошая встряска и победы. Но пока надо просто принять реальность, такое деклассирование…
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NuevoCinemaParadiso
Ответ Inter93
Интересная статистика! Еще даже интереснее,когда последний раз Интер забивал Милану 5 мячей...я таких матчей давно не видел в дерби! Даже когда счет 4-1 был,я вспомнил тот самый сезон,когда Милито забивал Милану...а тут такой разгромищщщще(!) Здорово очень! Интер опять же заслуженно одержал победу! Милану нужно работать над их обороной
Согласен, оборона слабая у нас. Надеюсь подкрутят этот момент, а то в ЛЧ тяжко будет
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