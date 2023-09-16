«Интер» впервые в истории обыграл «Милан» 5 раз подряд. Общий счет – 12:1
«Интер» в пятый раз подряд обыграл «Милан».
Команда Симоне Индзаги разгромила «россонери» со счетом 5:1 в 4-м туре Серии А. За последние 5 игр во всех турнирах «нерадзурри» забили сопернику по дерби 12 раз, а пропустили лишь один мяч.
Начиная с 18 января 2023 года и до сегодняшнего дня «Интер» победил 3:0 в Суперкубке Италии, 1:0 в Серии А, 2:0 и 1:0 в Лиге чемпионов.
«Милан» проиграл в дерби пять раз подряд впервые в истории. При этом сам он дважды выигрывал у «Интера» по 6 раз кряду – это было в первой половине XX века.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
Даже когда счет 4-1 был,я вспомнил тот самый сезон,когда Милито забивал Милану...а тут такой разгромищщщще(!)
Здорово очень! Интер опять же заслуженно одержал победу! Милану нужно работать над их обороной
Милан был на эйфории, а тут такой нокдаун...если и в лч им влупят, то Милан может конкретно заштормить.
И наоборот, Интер должен быть на подъеме.
Матчи 5-0
Разница мячей 12-1
Город Милан черно-синий ⚫️🔵
Не придраться. Сейчас Интер стабильнее, сильнее, увы для нас.
Хочется верить, что после такого унижения будет хорошая встряска и победы. Но пока надо просто принять реальность, такое деклассирование…