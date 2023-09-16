Тен Хаг о свисте при замене Хейлунда: «Болельщики с восторгом приняли его игру. У Расмуса небольшие проблемы, нужно быть осторожнее»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия болельщики Брайтон Антони Марсьяль Эрик тен Хаг Расмус Хейлунд Футбол

Эрик тен Хаг прокомментировал недовольство фанатов заменой Расмуса Хейлунда.

В матче 5-го тура АПЛ против «Брайтона» (1:3) Хейлунд был заменен на 64-й минуте – вместо него в составе «МЮ» вышел Антони Марсьяль. Болельщики «Манчестер Юнайтед» отреагировали на замену датчанина свистом.

«У него небольшие проблемы, и мы должны быть осторожны, но болельщики отлично его приняли. Его игра была великолепна, и болельщики приняли ее с восторгом.

Ему не повезло с отмененным голом – это был бы отличный день для него [если бы гол был засчитан]. Этого не случилось, но он будет продолжать в том же духе. У него сильный характер, как и у нашей команды, и мы будем бороться», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

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15 комментариев

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Никита Самарин
С такой игрой, это тебе стоит быть по осторожней. В ЛЧ ещё Бавария, так что у Тен Хаг очень большие проблемы.
+9
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Андрюха с района
Купили за крупную сумму днаря из Аталанты и теперь хвалит его)
+10
-2
+8
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Mykytka
Ответ Никита Самарин
С такой игрой, это тебе стоит быть по осторожней. В ЛЧ ещё Бавария, так что у Тен Хаг очень большие проблемы.
У 7Хага в матче с Баварией есть шанс снова стать 10Хагом.
+7
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+7
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Amalfitano
Прошлым летом я писал, что Эрик не дотянет и до Рождества. Не того полёта птица. Ошибся. Он дотянул. И вообще, он именно и делает, что дотягивает. Его команда не играет, не феерит, не вызывает восторженных отзывов. Она всё время дотягивает. Эрик даже из Каземиро умудрился сделать посредственность. Уникальный тренер. При нём ни один игрок не вырос в цене. Ни один!
+5
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Артур Иванов
какой же он глупый
+5
-3
+2
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Александр Пряхин
У него - небольшие проблемы, а у тебя - большие
+2
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Mykytka
Ответ kaka10
побив рекорд 8арселоны
Ой опасно ты пишешь
Сейчас на тебя глорики Барсы налетят :)
Хотя они вряд ли будут читать эту ветку
+1
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Amalfitano
Ответ Алексей Ненахов
Через сколько игр выпрут Тен Хага?
Тут вопрос не через сколько выпрут. Вопрос в том кого возьмут вместо него. Ведь МЮ всё время умудряются брать не тех. В разное время они интересовались Пепом, Клоппом, Конте, Тухелем ... И всё время брали не тех. Так и тут. Дело же не в том, чтобы уволить тренера. Дело в том, чтобы нового выбрали правильно. Тут надо подходить к вопросу с точки зрения результатов, а не модных философий, днк, взглядов на экологическую повестку и т.д.
+1
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Алексей Ненахов
Через сколько игр выпрут Тен Хага?
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Джони Две Куртки
тут стоит переживать самому ЭТХ о своём месте, а не о Хëйлунде которого он просил за бешенные деньги ноунейма)) с такой нулевой игрой Тен Хааг походу пробьёт дно в этом сезоне МЮ
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Эльмурад Атаханов
Тренер поплыл
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Доктор Кто
Ответ Никита Самарин
С такой игрой, это тебе стоит быть по осторожней. В ЛЧ ещё Бавария, так что у Тен Хаг очень большие проблемы.
А там очень злой Кейн!! 😅
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Amalfitano
Ответ Андрюха с района
Купили за крупную сумму днаря из Аталанты и теперь хвалит его)
А что ж ему делать? Ругать датчанина это значит признаться в собственной некомпетентности. Ведь именно он настаивал на его покупке. И МЮ таки смог поднять цену с первоначальных 45 до 70. Это при том, что парень не феерил, не забивал много и у МЮ особо не было конкурентов в плане борьбы за датчанина. Уникумы в этом МЮ работают.))
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Алексей Ненахов
Ответ Amalfitano
Тут вопрос не через сколько выпрут. Вопрос в том кого возьмут вместо него. Ведь МЮ всё время умудряются брать не тех. В разное время они интересовались Пепом, Клоппом, Конте, Тухелем ... И всё время брали не тех. Так и тут. Дело же не в том, чтобы уволить тренера. Дело в том, чтобы нового выбрали правильно. Тут надо подходить к вопросу с точки зрения результатов, а не модных философий, днк, взглядов на экологическую повестку и т.д.
Пока товарищи американцы владеют клубом , хорошего не жди , они же ни в одном футболом клубе не навели порядок,сами не разбираются в футболе от этого и такие результаты ,печально видеть как когда великий клуб так похерили( уж прости меня спортс)
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