Тен Хаг о свисте при замене Хейлунда: «Болельщики с восторгом приняли его игру. У Расмуса небольшие проблемы, нужно быть осторожнее»

Эрик тен Хаг прокомментировал недовольство фанатов заменой Расмуса Хейлунда.

В матче 5-го тура против « » (1:3) был заменен на 64-й минуте – вместо него в составе «МЮ» вышел . Болельщики «Манчестер Юнайтед» отреагировали на замену датчанина свистом.

«У него небольшие проблемы, и мы должны быть осторожны, но болельщики отлично его приняли. Его игра была великолепна, и болельщики приняли ее с восторгом.

Ему не повезло с отмененным голом – это был бы отличный день для него [если бы гол был засчитан]. Этого не случилось, но он будет продолжать в том же духе. У него сильный характер, как и у нашей команды, и мы будем бороться», – сказал главный тренер « ».

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