Фанаты «Брайтона» на матче с «МЮ» пели: «Можно играть с вами каждую неделю?» Они исполняли эту кричалку еще в августе 2022-го

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия болельщики Брайтон ахахаха Футбол

Фанаты «Брайтона» пели ироничную кричалку о противостоянии с «Манчестер Юнайтед».

В 5-м туре АПЛ «Брайтон» обыграл «МЮ» со счетом 3:1, одержав над манчестерским клубом четвертую победу в лиге подряд.

Как передает The Guardian, во время матча болельщики «Брайтона» на трибунах пели: «Можно играть с вами каждую неделю?» – кричалку, намекающую на результаты последних встреч команд в АПЛ.

Отметим, что журналист Саймон Стоун сообщал об исполнении фанатами «Брайтона» этой кричалки в августе 2022 года, когда «чайки» обыграли «МЮ» в лиге во 2-й раз подряд (2:1).

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7 комментариев

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CCCP{{BOOM}}
Очередные легчайшие 3 очка со старого Траффорда..
+14
0
+14
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Трент 66
хорошо постебали пригород.
+7
-1
+6
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Artem Piatkov
0:4 (с Роналду)
1:2 (Роналду вышел на 81-й минуте)
1:3 (без Роналду)

Есть прогресс, осталось поработать над техникой
+7
-4
+3
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Александр Белов
Самый прикол, что буки считали фаворитом пары МЮ, при том, что Брайтон регулярно раскатывает МЮ.
+1
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Старик Стариканов
олд траффорд тренировочная база Брайтона
+1
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Златан Лучший!
Ответ Artem Piatkov
0:4 (с Роналду) 1:2 (Роналду вышел на 81-й минуте) 1:3 (без Роналду) Есть прогресс, осталось поработать над техникой
Последняя победа с голом Роналду в начале 2022
+1
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Stereophonics89
удачи в ЛЕ
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