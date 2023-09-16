Фанаты «Брайтона» на матче с «МЮ» пели: «Можно играть с вами каждую неделю?» Они исполняли эту кричалку еще в августе 2022-го

Фанаты «Брайтона» пели ироничную кричалку о противостоянии с «Манчестер Юнайтед».

В 5-м туре АПЛ «Брайтон» обыграл «МЮ» со счетом 3:1, одержав над манчестерским клубом четвертую победу в лиге подряд.

Как передает The Guardian, во время матча болельщики «Брайтона» на трибунах пели: «Можно играть с вами каждую неделю?» – кричалку, намекающую на результаты последних встреч команд в АПЛ.

Отметим, что журналист Саймон Стоун сообщал об исполнении фанатами «Брайтона» этой кричалки в августе 2022 года, когда «чайки» обыграли «МЮ» в лиге во 2-й раз подряд (2:1).

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