Фанаты «МЮ» освистали замену Хейлунда на Марсьяля в игре с «Брайтоном». Судья отменил гол датчанина в 1-м тайме
Фанаты «МЮ» свистели во время замены Расмуса Хейлунда в матче с «Брайтоном».
Хейлунд был заменен на 64-й минуте матча 5-го тура АПЛ при счете 2:0 в пользу «Брайтона». Вместо него на поле в составе «Манчестер Юнайтед» вышел Антони Марсьяль.
Как сообщает Manchester Evening News, во время замены болельщики «МЮ» на трибунах свистели, выражая недовольство решением Эрика тен Хага.
Отметим, что в первом тайме судья Джарред Джиллетт отменил гол Хейлунда после проверки эпизода с помощью ВАР – перед передачей Маркус Рэшфорд выпустил мяч за лицевую линию.
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8+4 за 5 матчей национального Чемпионата
14+5 с учётом ЛЧ Азии и Кубка Арабских Чемпионов
Марсьяль - 60 млн
0+0 на двоих за 6 матчей сезона
Ни один из них и близко не на уровне 38-летнего Криша, у которого было 27+5 за 1,5 сезона после возвращения
Уже скучаю по Вегорсту
Если сыграет хуже 8:2 выгнать прям сразу с матча.