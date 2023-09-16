Фанаты «МЮ» освистали замену Хейлунда на Марсьяля в игре с «Брайтоном». Судья отменил гол датчанина в 1-м тайме

Фанаты «МЮ» свистели во время замены Расмуса Хейлунда в матче с «Брайтоном».

Хейлунд был заменен на 64-й минуте матча 5-го тура при счете 2:0 в пользу « ». Вместо него на поле в составе « » вышел .

Как сообщает Manchester Evening News, во время замены болельщики «МЮ» на трибунах свистели, выражая недовольство решением Эрика тен Хага.

Отметим, что в первом тайме судья Джарред Джиллетт отменил гол после проверки эпизода с помощью ВАР – перед передачей Маркус Рэшфорд выпустил мяч за лицевую линию.

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