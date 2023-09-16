Фанаты «МЮ» освистали замену Хейлунда на Марсьяля в игре с «Брайтоном». Судья отменил гол датчанина в 1-м тайме

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия болельщики Брайтон Антони Марсьяль Эрик тен Хаг Расмус Хейлунд Футбол

Фанаты «МЮ» свистели во время замены Расмуса Хейлунда в матче с «Брайтоном».

Хейлунд был заменен на 64-й минуте матча 5-го тура АПЛ при счете 2:0 в пользу «Брайтона». Вместо него на поле в составе «Манчестер Юнайтед» вышел Антони Марсьяль.

Как сообщает Manchester Evening News, во время замены болельщики «МЮ» на трибунах свистели, выражая недовольство решением Эрика тен Хага.

Отметим, что в первом тайме судья Джарред Джиллетт отменил гол Хейлунда после проверки эпизода с помощью ВАР – перед передачей Маркус Рэшфорд выпустил мяч за лицевую линию.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тмб68рус
Лысому недолго осталось
+34
-1
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Today I feel Qatari
Даже терпеливому Траффорду уже надоело слушать сказки лысого труса про прогресс и высокие стандарты. Боязнь сыграть в два форварда даже когда тебе надо отыгрываться - это приговор твоей тренерской квалификации
+29
-5
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
U
Ответ BAI
Ну че, ждем следующий сезон..
Ну там-то точно игра пойдет.
+24
-1
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BAI
Ну че, ждем следующий сезон..
+19
0
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
5t1ck
Ответ QWertY
Наш Кришти уже давно не профессиональный футболист. Оставьте его
Уж точно на голову в свои 150 лет сильнее этих клоунов, тот год были большие проблемы в семье и спад был более чем понятен.
8+4 за 5 матчей национального Чемпионата
14+5 с учётом ЛЧ Азии и Кубка Арабских Чемпионов
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Streetbor
Эрик хотел зафиксировать победный счёт Брайтона, но чайки были против))
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тохир Анваров
мне кажется Марсьяль давно закончил с футболом
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Artem Piatkov
Хейлунд - 75 млн
Марсьяль - 60 млн

0+0 на двоих за 6 матчей сезона

Ни один из них и близко не на уровне 38-летнего Криша, у которого было 27+5 за 1,5 сезона после возвращения
+12
-9
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Кораблев
Например, вот я, жду возвращение Сульшера...Парень просто ставил лучших игроков на их лучшие позиции и не создавал скандалов.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Камиль Габитов
Фанаты помогли с выбором ,завтра лысый скажет,кто был виновником проигрыша....
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alex Slobodskikh
Это же нужно быть полным ослом, чтобы оставить в команде ноунейма с алиэспресса, сдувшегося Марьсьяля, но расстаться с одним из двух лучших воспитанников МЮ за последние 20 лет, даже не дав тому и шанса.
Уже скучаю по Вегорсту
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Team_Coach
Морган потирает ручки и готовит статью по отставке лысого.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Перстень Уэстбрука
Ответ Роман
Надеюсь против матча с Баварией он не опозорит МЮ. Если сыграет хуже 8:2 выгнать прям сразу с матча.
8:2 перебить не сможет даже Тен Хааг
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Ответ Роман
Физрук нет чтобы заменить Рэшфорда у которого игра не шла и моменты порол, заменил Хейлунда.
Надеюсь против матча с Баварией он не опозорит МЮ.
Если сыграет хуже 8:2 выгнать прям сразу с матча.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Физрук нет чтобы заменить Рэшфорда у которого игра не шла и моменты порол, заменил Хейлунда.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kiper88
Ответ U
Ну там-то точно игра пойдет.
Так в чемпионщипе проще играть будет)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мукунку хороший
Ответ Тохир Анваров
мне кажется Марсьяль давно закончил с футболом
Так чисто выходит.. как во дворе на коробку.. с пацанами погонять. Хотя там пол МЮ так играет)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Supreme Allah
Ответ Тмб68рус
Лысому недолго осталось
Долго , мю самый терпеливый клуб в этом плане , с большим отрывом . Повезет если в начале след сезона выгонят его.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bibendum
Ответ Дмитрий Кораблев
Например, вот я, жду возвращение Сульшера...Парень просто ставил лучших игроков на их лучшие позиции и не создавал скандалов.
Ну как бы результаты не сильно лучше у тен Хага. А денег потрачено намного больше Притом тен Хагу любой каприз. А ОГС, например, не купили Холанда, когда он просил, и когда была такая возможность. Да, тен Хаг взял кубок Лиги, но ОГС был в финале ЛЕ, и проиграл только по пенальти.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
5t1ck
Ответ QWertY
😂😂лч Азии и кубка арабских чемпионов
Будет смешно когда он там за сезон 50 наколотит, вот я поржу, Ваш Тен Хаг не умеет работать со звёздами, а в больших клубах с большими задачами они обязаны быть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Промах Мораты
Ответ Промах Мораты
Ля есть
Лч*
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Промах Мораты
Ответ BAI
Ну че, ждем следующий сезон..
Ля есть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Мариус
дайте тенхагу поработать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий