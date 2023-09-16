«Тоттенхэм» впервые набрал 13 очков за 5 туров АПЛ. Дальше – матч с «Арсеналом»

Теги Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия Тоттенхэм рекорды Эндж Постекоглу Футбол

«Тоттенхэм» выдал лучший старт в АПЛ в своей истории.

Сегодня команда Энджа Постекоглу одолела «Шеффилд Юнайтед» (2:1), дважды забив в добавленное время.

После пяти туров у «шпор» 13 очков – лишь «Брентфорд» избежал поражения.

Еще никогда за время выступлений в АПЛ «Тоттенхэм» не начинал сезон столь успешно.

Также сегодня лондонцы в 100-й раз одержали в АПЛ победу, пропустив первыми. Больше камбэков только у «Манчестер Юнайтед» – 103.

В следующем туре «Тоттенхэм» выступит в гостях у «Арсенала» – это произойдет 24 сентября.

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20 комментариев

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spurssupporter
Постекоглу прекрасен! Играют все! А не 1,5 человека, как при итальянском террористе.
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SergioRamos92
Ответ Ivan Tsioply
Вот уж где главный сюрприз на старте чемпионата. Как будто-то и не заметили продажу Кейна.
Главный показатель все же будет на дистанции
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Artem Piatkov
Надо бы и Арсенал обыграть
+21
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Ivan Tsioply
Вот уж где главный сюрприз на старте чемпионата. Как будто-то и не заметили продажу Кейна.
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|Muted Horn
Ответ Ivan Tsioply
Вот уж где главный сюрприз на старте чемпионата. Как будто-то и не заметили продажу Кейна.
На самом деле отсутствие Кейна заметно, не хватает точности и хладнокровия в последний момент. Надеюсь этот компонент придет, как ни странно, самым хладнокровным сегодня оказался Ришарлисон
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Тмб68рус
Приятно смотреть на команду. Дай бог так же продолжат. Болельщики Тоттенхэма имеют право на небольшую эйфорию
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S100 Winner
Астон Вилла с Эмери сотворила сегодня такой же победный камбэк, что и Тоттенхэм
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QWertY
Постекоглу красавец. А я до сезона говорил, что этот бистяра будет для всех сюрпризом
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tem.8888
еще Шпоры побили свой же рекорд АПЛ по самому позднему камбеку, проигрывая на 98 минуте матча.
до этого был прошлогодний матч с Лестером и 95 минута
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spurssupporter
Ответ Иван Иванов
Игра была непростой, этот матч показал что идей в атаке не так уж и много у Постекоглу. Надо бы что-то менять.
У Постекоглу на левом фланге могут играть разноплановые Сон, Соломон и Перишич, в центре нападения Сон, Рич и Джонсон, справа Кулу и Джонсон, плюсом добавляем Хиля. Анге сегодня буквально заменами изменил игру. Так что пока что не вижу смысла менять то, что работает.
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Иван Иванов
Игра была непростой, этот матч показал что идей в атаке не так уж и много у Постекоглу. Надо бы что-то менять.
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Billy_Shears
Надеюсь итальянский парик смотрит и учится.
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Wekil Halylow
Ответ Artem Piatkov
Надо бы и Арсенал обыграть
ттх в Эмиратес получает 3 гола в сетку свою
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arspurs9
Ответ Иван Иванов
Игра была непростой, этот матч показал что идей в атаке не так уж и много у Постекоглу. Надо бы что-то менять.
Матч показал, что игроки еще притираются. Огромное количество эпизодов, когда просто не хватило шага или взгляда, они не чувствуют пока друг друга полностью. Даже при этом у Тоттенхэма было много опасных подходов.
Ну и не стоит забывать, что Постекоглу в команде всего пару месяцев.
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Андрей Andrey
только весной можно сказать о ТТХ. а сейчай это не имеет значения
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Mr@k
Ответ tem.8888
еще Шпоры побили свой же рекорд АПЛ по самому позднему камбеку, проигрывая на 98 минуте матча. до этого был прошлогодний матч с Лестером и 95 минута
с такими добавленными в конце матча ещё много раз побьют рекорды, как один экстра тайм сыграли
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Manu Maks
Битва претендентов)))
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