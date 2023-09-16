«Тоттенхэм» впервые набрал 13 очков за 5 туров АПЛ. Дальше – матч с «Арсеналом»
«Тоттенхэм» выдал лучший старт в АПЛ в своей истории.
Сегодня команда Энджа Постекоглу одолела «Шеффилд Юнайтед» (2:1), дважды забив в добавленное время.
После пяти туров у «шпор» 13 очков – лишь «Брентфорд» избежал поражения.
Еще никогда за время выступлений в АПЛ «Тоттенхэм» не начинал сезон столь успешно.
Также сегодня лондонцы в 100-й раз одержали в АПЛ победу, пропустив первыми. Больше камбэков только у «Манчестер Юнайтед» – 103.
В следующем туре «Тоттенхэм» выступит в гостях у «Арсенала» – это произойдет 24 сентября.
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до этого был прошлогодний матч с Лестером и 95 минута
Ну и не стоит забывать, что Постекоглу в команде всего пару месяцев.