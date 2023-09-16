Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Вулвс», «МЮ» примет «Брайтон», «Ман Сити» сыграет с «Вест Хэмом»
«Ливерпуль» сыграет в гостях с «Вулверхэмптоном» в 5-м туре АПЛ.
Также в субботу «Манчестер Юнайтед» примет «Брайтон», «Ман Сити» встретится на выезде с «Вест Хэмом».
В воскресенье «Челси» будет противостоять «Борнмуту», «Арсенал» сыграет в гостях с «Эвертоном».
Завершится тур в понедельник матчем «Ноттингем Форест» – «Бернли».
Чемпионат Англии
5-й тур
- Дата проведения
- 16 сентября, 14.30, «Молине Стэдиум»
- Дата проведения
- 16 сентября, 17.00, «Вилла Парк»
- Дата проведения
- 16 сентября, 17.00, «Крэйвен Коттэдж»
- Дата проведения
- 16 сентября, 17.00, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 16 сентября, 17.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Дата проведения
- 16 сентября, 17.00, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 16 сентября, 19.30, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 17 сентября, 16.00, «Дин Корт»
- Дата проведения
- 17 сентября, 18.30, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 18 сентября, 21.45, «Сити Граунд»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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