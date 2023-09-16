Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Вулвс», «МЮ» примет «Брайтон», «Ман Сити» сыграет с «Вест Хэмом»

«Ливерпуль» сыграет в гостях с «Вулверхэмптоном» в 5-м туре АПЛ.

Также в субботу « » примет « », « » встретится на выезде с « ».

В воскресенье « » будет противостоять «Борнмуту», «Арсенал» сыграет в гостях с «Эвертоном».

Завершится тур в понедельник матчем «Ноттингем Форест» – «Бернли».

Чемпионат Англии

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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