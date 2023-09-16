Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Вулвс», «МЮ» примет «Брайтон», «Ман Сити» сыграет с «Вест Хэмом»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Ньюкасл Вест Хэм Шеффилд Юнайтед Эвертон Астон Вилла Манчестер Сити Фулхэм премьер-лига Англия Арсенал результаты Тоттенхэм Вулверхэмптон Кристал Пэлас Ноттингем Форест Бернли Лутон Брайтон Борнмут Брентфорд Футбол

«Ливерпуль» сыграет в гостях с «Вулверхэмптоном» в 5-м туре АПЛ.

Также в субботу «Манчестер Юнайтед» примет «Брайтон», «Ман Сити» встретится на выезде с «Вест Хэмом».

В воскресенье «Челси» будет противостоять «Борнмуту», «Арсенал» сыграет в гостях с «Эвертоном».

Завершится тур в понедельник матчем «Ноттингем Форест» – «Бернли».

Чемпионат Англии

5-й тур

Вулверхэмптон – Ливерпуль
Дата проведения
16 сентября, 14.30, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Астон Вилла – Кристал Пэлас
Дата проведения
16 сентября, 17.00, «Вилла Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Фулхэм – Лутон
Дата проведения
16 сентября, 17.00, «Крэйвен Коттэдж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Манчестер Юнайтед – Брайтон
Дата проведения
16 сентября, 17.00, «Олд Траффорд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Тоттенхэм – Шеффилд Юнайтед
Дата проведения
16 сентября, 17.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вест Хэм – Манчестер Сити
Дата проведения
16 сентября, 17.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ньюкасл – Брентфорд
Дата проведения
16 сентября, 19.30, «Сент-Джеймс Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Борнмут – Челси
Дата проведения
17 сентября, 16.00, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эвертон – Арсенал
Дата проведения
17 сентября, 18.30, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ноттингем Форест – Бернли
Дата проведения
18 сентября, 21.45, «Сити Граунд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ман сити фейк
Хотел посмотреть как Де Дзерби унижает лысого. Но игру поставили параллельно с Ман Сити.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий