Форвард «Ахмата» Владимир Ильин не забил в пустые ворота.

Случилось это в матче Мир РПЛ против «Краснодара». В начале второго тайма Ильин обвел вратаря Матвея Сафонова, остался перед пустыми воротам во вратарской но попал в штангу, после чего мяч отскочил к защитнику гостей.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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