Ильин не забил в пустые ворота в матче с «Краснодаром». Форвард «Ахмата» попал в штангу из вратарской
Форвард «Ахмата» Владимир Ильин не забил в пустые ворота.
Случилось это в матче Мир РПЛ против «Краснодара». В начале второго тайма Ильин обвел вратаря Матвея Сафонова, остался перед пустыми воротам во вратарской но попал в штангу, после чего мяч отскочил к защитнику гостей.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Этот фейл останется на годы, если не десятилетия.
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Если бы моя челюсть была весом в несколько тонн, я бы пробил перекрытия и улетел бы к центру Земли, в момент первого просмотра этого "шедевра".