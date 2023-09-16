Ильин не забил в пустые ворота в матче с «Краснодаром». Форвард «Ахмата» попал в штангу из вратарской

Теги премьер-лига Россия Ахмат видео Краснодар Владимир Ильин Футбол

Форвард «Ахмата» Владимир Ильин не забил в пустые ворота.

Случилось это в матче Мир РПЛ против «Краснодара». В начале второго тайма Ильин обвел вратаря Матвея Сафонова, остался перед пустыми воротам во вратарской но попал в штангу, после чего мяч отскочил к защитнику гостей.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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28 комментариев

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Grishkevich
После он этого должен закончить и перейти в медиалигу
+41
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Yu123
Ильин: к легионерам и россиянам разное отношение — играют те, за кого больше уплачено
+37
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Ярик01
Банально корпус не смог развернуть по движению и ногу тоже, ничего необычного для дворового футбола
+21
-1
+20
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sokur66@yandex.ru
Как буд то у вас такого никогда не было
+13
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-= Masteryuga =-
Ответ sokur66@yandex.ru
Как буд то у вас такого никогда не было
у нас может и было, профессионал за миллионы должен уметь глаза оторвать от мяча 😏
+13
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+13
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alexey.trojanov
Более пустых ворот я в жизни не видел (с)
+9
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+9
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-= Masteryuga =-
Ворота потерял из виду, слишком долго в землю пялился 😏 Технически это минус для игрока, футболер должен уметь не только на мяч пялиться
+7
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+7
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Роман Князефф
Ответ Grishkevich
После он этого должен закончить и перейти в медиалигу
В команду алана гатагова ( финт гатагова, удар гатагова ) 😂😂😂
+6
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Three Days Grace
мне кажется если специально захотеть, то вряд ли так получится)
+5
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Arty Novikoff
Да ладно, там мяч подскакивал, а он уже расслабился. У всех бывает во дворе. Но на таком уровне забавно выглядит, да.
+4
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Розе Ротенбергино
Мастерюги из российской премьер лиги
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Артур Филоненко
А я ещё думал, ну как Краснодар в конце первого тайма не забил в почти пустые ворота. Но Ильин ответил на мой вопрос.
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Беременный малыш
Ответ sokur66@yandex.ru
Как буд то у вас такого никогда не было
У меня 100 из 100🙃
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НеПотерплю!
Ответ Hong Kil
За ничью буки больше дают
Замечтался о Мерседесе от Кадырова)
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Владимир Тюрин
Ну не первый такой случай
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SergerSerj
Да, это действительно искусство
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Marslan Akmataliev
справедливости ради надо отметить, что момент он создал сам, сам же и не реализовал, бывает
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Ahtiar
Страйкер
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Тимур Тима
Штанга-это вид промаха)
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Дандрей
Сам себя процитирую :
"Ильин вошёл в историю.
Этот фейл останется на годы, если не десятилетия.
Как финт Гатагова, пас Романа Адамова на Хиддинка и тому подобное...
Если бы моя челюсть была весом в несколько тонн, я бы пробил перекрытия и улетел бы к центру Земли, в момент первого просмотра этого "шедевра".
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Василий Питерский
Бывает
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