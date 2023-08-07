«По югу России бывали прям бойни команда на команду – падали от нокаутов, ломали носы, за судьями бегали. Ребята из Осетии были переписаными». Бевеев о низших лигах

Защитник «Урала» Мингиян Бевеев рассказал о драках в матчах с южными командами..

– Ты не вспомнил ни одну драку из . Наверняка же были.

– Это случается на всех уровнях – во время моего первого периода в « » такое тоже было.

– Расскажи.

– Сезон-2018/19. Сцепились и Вова Ильин. Вова разозлился, что Отман в каком-то эпизоде на тренировке не отдал ему пас. Начал пихать. Отман махнул рукой и что-то сказал в ответ. Конфликт в итоге перерос в потасовку в раздевалке.

Григорий Викторович [ ] на следующий день приехал очень злым: «Вы что делаете?! Играете в одной команде!» В итоге вроде помирились – они же еще играли вместе какое-то время.

– А ты сам когда-нибудь дрался?

– С « » мы играли по югу России – а там все ребята задиристые. Кто-то что-то скажет на поле – и начинается. Иногда бывали прям бойни команда на команду. Люди падали от нокаутов, ломали носы, за судьями бегали.

Однажды играли с «Юностью» из Осетии за выход в финал нашего дивизиона. Нам было по 14 лет, но сейчас понимаю: ребята из Осетии были писаными – выглядели сильно старше нас. В гостях мы проиграли 0:3, а дома победили с таким же счетом. Дело дошло до серии пенальти.

Я бил четвертным и не забил. Но судья сказал перебить, потому что вратарь вышел из ворот. Забил. Парень из «Юности», который бил пятым – тоже. А наш пятый нет! Но судья снова попросил перебить. Забиваем, а игрок «Юности», который бил следующим – нет.

В итоге мы победили и вышли в финал, а «Юность», практически всем составом, понеслась на судью. Пару человек начали его бить. Мы в этой заварушке тоже каким-то образом оказались. Помню, я кого-то ударил деревянным угловым флажком, – сказал Бевеев смеясь.

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