Ташуев о 2:3 от «Ростова»: «Травма Ильина спутала все карты. «Ахмату» не хватило ресурса, чтобы заменами освежить игру»

Сергей Ташуев рассказал, почему «Ахмат» проиграл «Ростову» (2:3) в Мир РПЛ.

На 69‑й минуте матча хавбек грозненцев получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Значимая игра, на три результата, в конце могла быть ничья. Объективно мы дали фору. Начали матч правильно, видно, что хорошо настроена команда. Невынужденные ошибки хавбеков, фамилии не озвучиваю, привели к нервозности.

Потом травма Ильина, он пытался терпеть, она мешала двигаться. Вроде мелкий в кавычках фактор, но каждая мелочь — слуга дьявола. Нельзя на эти моменты внимания не обращать.

Второй мяч сопернику подарили, но потом собрались, хорошо вышел Олейников. В начале второго тайма два стопроцентных момента у Агаларова и Олейникова, но не попали в створ ворот.

К сожалению, желтые карточки. Если брать субъективно, двойные стандарты по карточкам пошли, получили красную. Я не оправдываю Артема [Тимофеева], надо быть более хладнокровным. В центре поля катиться, когда желтую имеешь… Это футбол, эмоции, нельзя никого обвинять. Не думаю, что матч проигран. Но тем красен футбол, было весело.

Травма Ильина спутала все карты. Ресурса не хватило, чтобы заменами освежить игру. У нас осталась молодежь, у Трошечкина кондиции не ясные. Не хватало Конате, других ребят», — сказал главный тренер « ».

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