У Салаха 63 ассиста в АПЛ. Форвард «Ливерпуля» побил рекорд Мареза среди африканских игроков
Мохамед Салах установил рекорд среди африканцев в АПЛ.
Нападающий «Ливерпуля» отдал 2 голевых паса в матче против «Вулверхэмптона» в 5-м туре АПЛ (3:1).
Теперь на счету египтянина 63 ассиста в рамках Премьер-лиги (62 в «Ливерпуле», 1 в «Челси»). Это рекорд среди африканских игроков. Мохамед превзошел показатель алжирца Рияда Мареза.
Подробную статистику Салаха можно найти здесь.
Салах отдал 2 голевых паса в матче с «Вулвс». Форвард набрал 201 (139+62) очко за «Ливерпуль» в АПЛ – ранее это делал только Джеррард
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Но откроется то и выползут все те, кто эволюционировал из «надо продать пока на него есть спрос» в «надо продавать, пока за него предлагают такие деньги».
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В Англии он уважаемый человек, вокруг замечательные люди, погода хоть и дождливая, но более приветливая чем пустыня. Не свалит он к бедуинам как пить дать.