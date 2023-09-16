У Салаха 63 ассиста в АПЛ. Форвард «Ливерпуля» побил рекорд Мареза среди африканских игроков

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия рекорды Мохамед Салах Рияд Марез Футбол

Мохамед Салах установил рекорд среди африканцев в АПЛ.

Нападающий «Ливерпуля» отдал 2 голевых паса в матче против «Вулверхэмптона» в 5-м туре АПЛ (3:1). 

Теперь на счету египтянина 63 ассиста в рамках Премьер-лиги (62 в «Ливерпуле», 1 в «Челси»). Это рекорд среди африканских игроков. Мохамед превзошел показатель алжирца Рияда Мареза.

Подробную статистику Салаха можно найти здесь

Салах отдал 2 голевых паса в матче с «Вулвс». Форвард набрал 201 (139+62) очко за «Ливерпуль» в АПЛ – ранее это делал только Джеррард

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20 комментариев

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S.Laposter
Салах хорош
жаль что игрок одного сезона, ой, каждого
+29
-2
+27
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Эдвард Газарян
и как можно поменять это на верблюдов и пески?
+15
-3
+12
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Отец Абду
Лучший африканский игрок в истории АПЛ
+13
-4
+9
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Stewart D.
пусть Король продолжает в том же духе в этом сезоне
+4
-2
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_El Nino_
Даже сегодня он отдал все 3 голевые.
Но откроется то и выползут все те, кто эволюционировал из «надо продать пока на него есть спрос» в «надо продавать, пока за него предлагают такие деньги».
Не надо продавать его ни за какие деньги. Охереем искать кого-то лучше.
+2
-2
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кэпко
есть ощущение, что Салаху пустыня с верблюдами и бедуинами нафиг не нужна. Он оттуда все детство мечтал выбраться и не для того пахал над собой, чтобы бесславно закончить карьеру, вернувшись в пустыню.
В Англии он уважаемый человек, вокруг замечательные люди, погода хоть и дождливая, но более приветливая чем пустыня. Не свалит он к бедуинам как пить дать.
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olegprotsyuk140189@icloud.com
Ответ S.Laposter
Салах хорош жаль что игрок одного сезона, ой, каждого
🔥🔥🔥
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кэпко
Ответ S.Laposter
Салах хорош жаль что игрок одного сезона, ой, каждого
каждый раз как в первый раз
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S.Laposter
Ответ кэпко
каждый раз как в первый раз
И это классно)
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Жаргал Шадапов
Ответ Отец Абду
Лучший африканский игрок в истории АПЛ
А как же Джемба Джемба?
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Alex Slobodskikh
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Бай Умар Ньясс
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Тухель
Ответ Отец Абду
Лучший африканский игрок в истории АПЛ
Райан Гиггз лучший африканский игрок в истории АПЛ.
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sbtqg59825
Ответ кэпко
есть ощущение, что Салаху пустыня с верблюдами и бедуинами нафиг не нужна. Он оттуда все детство мечтал выбраться и не для того пахал над собой, чтобы бесславно закончить карьеру, вернувшись в пустыню. В Англии он уважаемый человек, вокруг замечательные люди, погода хоть и дождливая, но более приветливая чем пустыня. Не свалит он к бедуинам как пить дать.
Бесславно? Он уже покрыл себя славой, играя в Италии и Англии
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