У Салаха 63 ассиста в АПЛ. Форвард «Ливерпуля» побил рекорд Мареза среди африканских игроков

Мохамед Салах установил рекорд среди африканцев в АПЛ.

Нападающий « » отдал 2 голевых паса в матче против «Вулверхэмптона» в 5-м туре АПЛ (3:1).

Теперь на счету египтянина 63 ассиста в рамках Премьер-лиги (62 в «Ливерпуле», 1 в «Челси»). Это рекорд среди африканских игроков. Мохамед превзошел показатель алжирца .

Подробную статистику Салаха можно найти здесь.

Салах отдал 2 голевых паса в матче с «Вулвс». Форвард набрал 201 (139+62) очко за «Ливерпуль» в АПЛ – ранее это делал только Джеррард

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