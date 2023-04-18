Мохамед Салах стал самым результативным левшой АПЛ.

Нападающий « » сделал дубль в матче против «Лидса» (6:1). Теперь на его счету 107 голов левой ногой в рамках чемпионата Англии – больше, чем любой другой игрок в истории .

Египтянин превзошел показатель бывшего форварда «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» .

С подробной статистикой можно ознакомиться здесь.