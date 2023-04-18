Салах забил 107 голов в АПЛ левой ногой. Это рекорд турнира

Теги Ливерпуль Робби Фаулер премьер-лига Англия рекорды Мохамед Салах Футбол

Мохамед Салах стал самым результативным левшой АПЛ.

Нападающий «Ливерпуля» сделал дубль в матче против «Лидса» (6:1). Теперь на его счету 107 голов левой ногой в рамках чемпионата Англии – больше, чем любой другой игрок в истории АПЛ.

Египтянин превзошел показатель бывшего форварда «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» Робби Фаулера.

С подробной статистикой Салаха можно ознакомиться здесь.

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16 комментариев

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Милан 737..
Одной левой всех ! ☝️✊
+19
-2
+17
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Tollie
Ответ Олег Ринкевич
а кто нибудь вел статистику, сколько голов Анри забил задней поверхностью бедра?)
вели, сколько забил руками
+5
0
+5
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simo
Почему-то вспомнился потрясающий фильм «Моя левая нога», с Дэниелом Дэй-Льюисом в главных ролях
+5
-1
+4
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Yri Yrov
Ответ Raman Juve
Интересно, сколько голов Холанд забил левой в АПЛ
а какая разница, гол пахом тоже гол , победа в один ноль тоже победа
+3
-1
+2
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Dmind
Ответ rooney1990
Интересно сколько Гигз забил.
Mohamed Salah – 107
Robbie Fowler – 105
Robin van Persie – 94
Ryan Giggs – 83
Riyad Mahrez – 65
Romelu Lukaku – 60
Olivier Giroud – 50
David Silva – 49
Daniel Sturridge – 47
Louis Saha – 46
+2
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rooney1990
Интересно сколько Гигз забил.
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Wasilij Petrow
- Я их сделаю одной левой!
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Raman Juve
Ответ Yri Yrov
а какая разница, гол пахом тоже гол , победа в один ноль тоже победа
Просто интересно, потому что Холанд левша и забивает много. Хотел прикинуть по голевому темпу, сколько ему нужно в АПЛ играть, чтобы этот рекорд обойти
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Владимир Долгополов
Ответ Tollie
вели, сколько забил руками
Особенно Ирландии.
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Spartak Forever
Ответ rooney1990
Интересно сколько Гигз забил.
100 с небольшим по-моему
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