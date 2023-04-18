Салах забил 107 голов в АПЛ левой ногой. Это рекорд турнира
Мохамед Салах стал самым результативным левшой АПЛ.
Нападающий «Ливерпуля» сделал дубль в матче против «Лидса» (6:1). Теперь на его счету 107 голов левой ногой в рамках чемпионата Англии – больше, чем любой другой игрок в истории АПЛ.
Египтянин превзошел показатель бывшего форварда «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» Робби Фаулера.
Robbie Fowler – 105
Robin van Persie – 94
Ryan Giggs – 83
Riyad Mahrez – 65
Romelu Lukaku – 60
Olivier Giroud – 50
David Silva – 49
Daniel Sturridge – 47
Louis Saha – 46