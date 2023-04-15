Холанд превзошел личные рекорды Роналду и Суареса по голам за один сезон в АПЛ
Эрлинг Холанд превзошел рекорды Криштиану Роналду и Луиса Суареса по голам за сезон в АПЛ.
На счету норвежского форварда «Манчестер Сити» 32 мяча в английской лиге. Он повторил рекорд по голам за 38-матчевый чемпионат, установленный Мохамедом Салахом в сезоне-2017/18.
Роналду и Суарес забивали максимум 31 гол за сезон в Премьер-лиге: экс-игрок «Манчестер Юнайтед» 31 раз поразил ворота соперников в чемпионате Англии-2007/08, а бывшему форварду «Ливерпуля» эта отметка покорилась в сезоне-2013/14.
108 комментариев