Холанд превзошел личные рекорды Роналду и Суареса по голам за один сезон в АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Луис Суарес рекорды Мохамед Салах Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд превзошел рекорды Криштиану Роналду и Луиса Суареса по голам за сезон в АПЛ.

На счету норвежского форварда «Манчестер Сити» 32 мяча в английской лиге. Он повторил рекорд по голам за 38-матчевый чемпионат, установленный Мохамедом Салахом в сезоне-2017/18.

Роналду и Суарес забивали максимум 31 гол за сезон в Премьер-лиге: экс-игрок «Манчестер Юнайтед» 31 раз поразил ворота соперников в чемпионате Англии-2007/08, а бывшему форварду «Ливерпуля» эта отметка покорилась в сезоне-2013/14. 

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108 комментариев

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lors
Роналду был в 2007-2008 официально полузащитником... Невероятно!!!
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Santa-Barbara
Ответ Итачи Учиха
У Суареса всё-таки не было такой сильной команды. Да и штатным пенальтистом он не был.
Тот сезон Суареса вообще можно внести в историю. Ни до, ни после я не видел, чтобы один игрок так тащил всю команду.
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&_Bishep_&
Ответ Иван Иванов
Про Салаха я бы так не сказал.
Разве Салах не мог на правом фланге подхватить мяч и на скорости при помощи дриблинга выйти на голевой момент? Холланда можно с4орее сравнивать с Левандовский или Роналду после 30.
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Максим Ачкасов
Ответ Adam Almurzaev
Да, но Холанд и матчей пропустил больше, и по минутам сыграл намного меньше. Тот Суарес и не ломался, и играл все 90 минут постоянно.
Тот Ливерпуль Суарез чут-ли не в одиночку тащил. Нынешний Сити намного сильнее по составу того Ливерпуля
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distress of ignorance
Мощь!
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Temp LC
Отвечаю уникомам, которые подчеркивают , что в отличии от Роналду Суарес ни разу не пробил пенальти. Хочу напомнить, что в сезоне 07/08 Роналду забил 3 или 4 пенальти. И вы серьёзно думаете, что это меньшинство что-то меняет?
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Alibi Tasbau
Ответ Штаны Габора Кирая
Да, наш меся тот ещё кринж с купленным чм...
🤡
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Tun
Ответ Итачи Учиха
У Суареса всё-таки не было такой сильной команды. Да и штатным пенальтистом он не был.
Да и начало сезона пропустил, то ли дисква за укус, то ли травма
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Best game on Earth
А вообще рекорд АПЛ за сезон какой?
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Руслан Абакаров
Ответ Black Phoenix
Ради справедливости: Роналду был вингером за период игры в раннем МЮ, и не играл чистого напа, тогда как Холанд - чистый наконечник, прокачанная версия Рона времён Реала, что не отменяет монструозности норвега в любом случае.
Суарез в ЛЧ то толком играть начал, после того, как в Барсу перешел, так что не некорректное сравнение
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Вовито Бомбито
Ответ Kommentator Gusev
Почему Салах бывший?
Речь про Суареса
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Temp LC
Ответ Руслан Абакаров
Сколько у Роналду голов в плей офф ЧМ? И сколько у суареза?
Сколько у Суареса голов ЛЧ и сколько у Роналду?
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Вовито Бомбито
Персофаны Кришти недовольны этой статьей (
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Kommentator Gusev
Почему Салах бывший?
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Adam Almurzaev
Ответ rigobersong
Кстати, в том сезоне Суарес все свои голы забил с игры, а Ливерпуль пробил около 10ти пенальти которые реализовал Джеррард:) Тот сезон Суареса был феноменален:)
Да, но Холанд и матчей пропустил больше, и по минутам сыграл намного меньше. Тот Суарес и не ломался, и играл все 90 минут постоянно.
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Вовито Бомбито
Ответ Роман
Может установить рекорд по голам в АПЛ. Взять АПЛ и ЛЧ и тогда ЗМ однозначно ему достанется.
Зм ему не светит, он не достоин. Там пешеход чм выиграл, стал лучшим пенальтистом в мире. Вот он заслуживает зм
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Максим Семин
Ответ mkirchanov
когда Суарес свои 31 забивал, мне это казалось невероятным индивидуальным перфомансом сейчас так не кажется
А зря не кажется. То, что Холланд забил больше, не умаляет достижения Суареса. К тому же Луис очень много красивых голов забивал, дальними, с дриблинга, из сложных ситуаций.
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Winbreaker
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Как форвард он его уже превосходит, кринж мечтал о таком
Как форвард точно да, но посмотрим на стабильность в ближайшие пару лет
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Максим Семин
Ответ Ученик Пепа
В 1 сезоне. В команде которая, казалось бы, вообще не подходила под его стиль игры. Уникум.
Он в любой команде, при чем, так делает. Если Холланд не подходит под стиль игры, значит это плохой стиль игры)
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Роман
Может установить рекорд по голам в АПЛ. Взять АПЛ и ЛЧ и тогда ЗМ однозначно ему достанется.
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TushcanRash
Ответ KING_OF_RUSSIA
Настолько сильнее, что в ЛЧ наколотил аж 27 голов, против 140 у Роналду..
Да и ещё в выездных матчах в Лч за Барсу , года 4 не забивал если не ошибаюсь
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Иван Пименов
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Как форвард он его уже превосходит, кринж мечтал о таком
Кринж - это ваши комментарии.
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BlackBart
Ответ mkirchanov
Да, я понимаю. Поэтому и такое ощущение от игры Суареса было, восторг. Но как же легко в дебютный сезон это повторил Холанд...
если бы Суарес бил пенальти, у него было бы больше 40 голов
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GigaChad
Ответ XavIniesta2008-2015
Да,вот только САФ поменял их с Руни местами. Уэйн ушёл на фланг,Рон-в центр нападения
Когда? я много МЮ смотрел в то время, не припомню подобного, возможно единичные случаи, но это вообще не аргумент.
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Даня Чебыкин
Ответ Екн Лор
Ну вот товарищ считает, что набить стату можно только в ЛЧ, а на ЧМ набивать стату нельзя
набивать стату можно и во дворе, кому где место, тот там и набивает.
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