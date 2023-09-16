Салах отдал 2 голевых паса в матче с «Вулвс». Форвард набрал 201 (139+62) очко за «Ливерпуль» в АПЛ – ранее это делал только Джеррард

Мохамед Салах совершил 200-е результативное действие за «Ливерпуль» в АПЛ.

Нападающий «красных» отдал голевые пасы Коди Гакпо и Эндрю Робертсону в матче против « » (3:1, второй тайм). Кроме того, египтянин поучаствовал в третьем голе, который был зафиксирован в статистике как автогол Уго Буэно.

Это 61-й и 62-й ассисты в составе «Ливерпуля» в рамках . Он также забил 139 мячей за мерсисайдцев в чемпионате.

Салах стал вторым игроком в истории « », достигшим отметки в 200 или более результативных действий за клуб в АПЛ. Ранее это удалось только – у него 120 голов и 93 ассиста.

Подробную статистику Мохамеда можно найти здесь.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS