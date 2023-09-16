Салах отдал 2 голевых паса в матче с «Вулвс». Форвард набрал 201 (139+62) очко за «Ливерпуль» в АПЛ – ранее это делал только Джеррард
Мохамед Салах совершил 200-е результативное действие за «Ливерпуль» в АПЛ.
Нападающий «красных» отдал голевые пасы Коди Гакпо и Эндрю Робертсону в матче против «Вулверхэмптона» (3:1, второй тайм). Кроме того, египтянин поучаствовал в третьем голе, который был зафиксирован в статистике как автогол Уго Буэно.
Это 61-й и 62-й ассисты Салаха в составе «Ливерпуля» в рамках АПЛ. Он также забил 139 мячей за мерсисайдцев в чемпионате.
Салах стал вторым игроком в истории «Ливерпуля», достигшим отметки в 200 или более результативных действий за клуб в АПЛ. Ранее это удалось только Стивену Джеррарду – у него 120 голов и 93 ассиста.
Подробную статистику Мохамеда можно найти здесь.
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Всем бы так скатываться. Без него Ливерпуль в ЛЧ не вернётся.
и в этом он опять взял привычный для себя темп лучшего игрока АПЛ
При нем практически все купленные игроки не просто приживались в клубе, а приносили огромную пользу.
Разве что Кейта разочаровал, да и то его в основном травмы замучали(что тяжело спрогнозировать).
Если Юрген останется - уверен, он из любого Кьезы/Пино/Гонсалеса слепит игрока возможно не уровня пикового Мо, но такого, который будет играть на уровне Ливерпуля.
Вообще сейчас на правый фланг топовых игроков очень мало, а если и есть, то довольно травматичны.
Наверное, Барса была единственной командой, у которого был переизбыток игроков на правый фланг.
Автогол