Салах отдал 2 голевых паса в матче с «Вулвс». Форвард набрал 201 (139+62) очко за «Ливерпуль» в АПЛ – ранее это делал только Джеррард

Теги Ливерпуль Стивен Джеррард премьер-лига Англия Вулверхэмптон Мохамед Салах Эндрю Робертсон Коди Гакпо Харви Эллиотт Футбол

Мохамед Салах совершил 200-е результативное действие за «Ливерпуль» в АПЛ.

Нападающий «красных» отдал голевые пасы Коди Гакпо и Эндрю Робертсону в матче против «Вулверхэмптона» (3:1, второй тайм). Кроме того, египтянин поучаствовал в третьем голе, который был зафиксирован в статистике как автогол Уго Буэно.

Это 61-й и 62-й ассисты Салаха в составе «Ливерпуля» в рамках АПЛ. Он также забил 139 мячей за мерсисайдцев в чемпионате. 

Салах стал вторым игроком в истории «Ливерпуля», достигшим отметки в 200 или более результативных действий за клуб в АПЛ. Ранее это удалось только Стивену Джеррарду – у него 120 голов и 93 ассиста. 

Подробную статистику Мохамеда можно найти здесь

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22 комментария

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Пользователь Имени
Только ради этого стоило остаться на сезон в Ливерпуле
+21
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+19
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Иван Павлов
И кто-то ведь на полном серьёзе тут писал, что его нужно продавать к арабам, и вообще якобы Салах скатывается.

Всем бы так скатываться. Без него Ливерпуль в ЛЧ не вернётся.
+17
-5
+12
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Stewart D.
и этого игрока с 19+12 в прошлом сезоне нет среди даже номинантов за приз игроку сезона АПЛ.

и в этом он опять взял привычный для себя темп лучшего игрока АПЛ
+10
-4
+6
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Красный чай
Почти каждый год больше 10 передач делает, зато бытует мнение про его жадность на поле...
+6
-2
+4
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Bobkova
Третий же автогол. Вряд ли засчитают гп
+3
0
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AmanEsen
Нет, не нашел бы Ливерпуль себе такую замену за 120 лямов. Салах просто монументален в своей игре, понимание игры и техника стало просто на каком-то невероятном уровне.
+4
-1
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16TH STATE
В чате этого матча видел комментарии, что зря Салаха не сплавили в СА и его уровень ниже тех, кто туда уехал, а с увольнением Клоппа якобы давно затянули, интересно, как они сейчас))
+3
-1
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Snid
Живая легенда!!!
+1
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Кошмар Иваныч
Ответ Bobkova
Третий же автогол. Вряд ли засчитают гп
Уже официально не засчитали. Если и будут переписывать автогол на гол, то запишут на Кейна)))
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Mr. Kobayashi
Ответ Иван Павлов
И кто-то ведь на полном серьёзе тут писал, что его нужно продавать к арабам, и вообще якобы Салах скатывается. Всем бы так скатываться. Без него Ливерпуль в ЛЧ не вернётся.
Главная звезда клуба - не Салах, а Клопп.
При нем практически все купленные игроки не просто приживались в клубе, а приносили огромную пользу.

Разве что Кейта разочаровал, да и то его в основном травмы замучали(что тяжело спрогнозировать).

Если Юрген останется - уверен, он из любого Кьезы/Пино/Гонсалеса слепит игрока возможно не уровня пикового Мо, но такого, который будет играть на уровне Ливерпуля.
+2
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Отвёртка
Ответ Трент 66
3-й автогол почему то засчитали, хотя там рикошет вообще незначительно траекторию поменял. В 21 году на пенальдеша засчитали, когда от Филипса мяч залетел, вообще в другой угол.
Эллиот мимо ворот бил. На сайте АПЛ что написано? Потому что везде по разному.
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عمر ابو حفصة داغستاني
Ответ Трент 66
3-й автогол почему то засчитали, хотя там рикошет вообще незначительно траекторию поменял. В 21 году на пенальдеша засчитали, когда от Филипса мяч залетел, вообще в другой угол.
Мяч уходил от ворот и только благодаря рекошету он залетел в угол ворот
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Отвёртка
Ответ AmanEsen
Нет, не нашел бы Ливерпуль себе такую замену за 120 лямов. Салах просто монументален в своей игре, понимание игры и техника стало просто на каком-то невероятном уровне.
И за 200 не нашел бы.
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mr Gadisov
Ответ 16TH STATE
В чате этого матча видел комментарии, что зря Салаха не сплавили в СА и его уровень ниже тех, кто туда уехал, а с увольнением Клоппа якобы давно затянули, интересно, как они сейчас))
Они снова появятся после первого поражения )) такой уж мир, стоит оступиться дурачки заклюют
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Бондарев Олег
Ответ Промах Мораты
А нульес?
Если вы про Нуньеса, то он, насколько помню, один из лучших по созданным моментам.
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S H A R K
Ответ Иван Павлов
И кто-то ведь на полном серьёзе тут писал, что его нужно продавать к арабам, и вообще якобы Салах скатывается. Всем бы так скатываться. Без него Ливерпуль в ЛЧ не вернётся.
Салах спокойно может тащить Ливерпуль ещё минимум 3 сезона. Ни за какие деньги замену ему найти не смогут. К тому же когда получат деньги от трансфера, всё равно даже за средних игроков будут требовать 2х прайс, потому что продавцы будут знать, что у Ливерпуля онромные деньги и будут торговаться до максимально возможной цене.
Вообще сейчас на правый фланг топовых игроков очень мало, а если и есть, то довольно травматичны.
Наверное, Барса была единственной командой, у которого был переизбыток игроков на правый фланг.
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Трент 66
3-й автогол почему то засчитали, хотя там рикошет вообще незначительно траекторию поменял. В 21 году на пенальдеша засчитали, когда от Филипса мяч залетел, вообще в другой угол.
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super_friend
Третий гол - автогол. Третий ассист не засчитан
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Большое сердце Неймара
а сколько он всего провел игр за Ливерпуль,мы сами должны гадать?
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S.Laposter
Нету 3
Автогол
+1
-1
0
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Vasilii Naymov
легенда Ливерпуля!
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