Холанд забил 33 гола в АПЛ и побил рекорд Салаха в лиге с 20 клубами. До общего рекорда – 1 мяч

Теги Ливерпуль Энди Коул Манчестер Сити премьер-лига Англия Алан Ширер Арсенал рекорды Мохамед Салах Эрлинг Холанд Футбол

Эрлингу Холанду остался один гол до повторения рекорда по числу забитых мячей в сезоне АПЛ.

Нападающий «Манчестер Сити» поразил ворота «Арсенала» в матче 33-го тура АПЛ (4:1). Это 33-й гол норвежца в текущем розыгрыше чемпионата Англии. 

Холанд побил рекорд по голам за 38-матчевый чемпионат (при 20 командах), установленный Мохамедом Салахом в сезоне-2017/18.

До повторения общего рекорда (без учета числа матчей) Холанду надо забить еще один раз. По 34 гола было у Энди Коула (в сезоне-1993/94) и Алана Ширера (1994/95) – они забивали при чемпионате с 22 командами, когда играли 42 тура.

Подробно со статистикой 22-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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107 комментариев

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ман сити фейк
Распущенные волосы вечно остались в истории АПЛ
+100
-4
+96
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Роман
Идёт за золотым мячом.
+110
-25
+85
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Блуждающий странник
Побить рекорд АПЛ по голам в свой первый же сезон, сильно. С Де Брюйне связка божественная
+61
-2
+59
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Евгений Лифшиц
Ответ Блуждающий странник
Побить рекорд АПЛ по голам в свой первый же сезон, сильно. С Де Брюйне связка божественная
сегодня даже не столько результативными действиями запомнился, сколько просто ощущением доминирования. Чисто чел мемный из фифы, с выкрученным ростом и всей статой на максимуме.
+32
0
+32
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Кирилл
«Да что он сможет вообще в АПЛ сделать ? Там защитники не дадут ему ничего сделать» - говорили после перехода «особенные» )
«Мдаааа, лучше бы Нуньеса купили чем это «бревно»» - говорили после Суперкубка с Ливерпулем )

«Вертел я всех» - подумал Холанд и выдает невероятный сезон )
+29
-4
+25
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udiekemen
Так круто забил с такой прической, ещё 2 и абсолютный рекордсмен 😎
+24
-2
+22
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udiekemen
Ответ Роман
Идёт за золотым мячом.
Фаны Мессье минусят) хотя всё по делу и по факту
Если АПЛ и Лч выиграет, то как не отдать ему ЗМ!?
+53
-32
+21
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Теннисный абсолют
Где те "умники", которые пару недель назад доказывали, что человек с самым скучным лицом в мире Эдерог и бегунок-лузерок Сака должны брать приз лучшему игроку сезона вместо Холанна?
Где вы, а?
Молчите?
+24
-5
+19
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zzzeeerrrooo
Ответ Теннисный абсолют
Где те "умники", которые пару недель назад доказывали, что человек с самым скучным лицом в мире Эдерог и бегунок-лузерок Сака должны брать приз лучшему игроку сезона вместо Холанна? Где вы, а? Молчите?
А с чего его должен брать Холланд если лучший игрок в этом Сити это КДБ?
+18
-3
+15
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Экспертное мнение
ЗМ не ЗМ, но если Холанд возьмет ЛЧ и АПЛ, то впервые за очень многое время будет невероятная интрига в голосовании ЗМ, итоги могут решиться на очень тоненького, 1-2 голоса могут стать решающими. Нытье конечно будет в любом случае, но как правило ЗМ получает тот, кто выиграет голосование)) А не тот, кто "должен или не должен" получить по мнению хейтеров.
+14
-3
+11
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Роман
Ответ А. Мостовой
с пенальти коронный в пустые похоронный. пока Мбаппе тащит в одиночку на дрибленге
Так то матчи Месси на ЧМ закончились. А Холанд сегодня дважды ассистировал) И забил на голевом чутье.
+15
-5
+10
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VERBLYUD
Как же хейтеры Месси зациклены на ЗМ. Казалось, какая разница, 7 ЗМ или 8 ЗМ, Лео все равно Отец футбола. Но нет, у них так полыхает как будто сейчас Месси вообще никто, и только 8-й ЗМ сделает его лучшим🤦‍♂️
+18
-9
+9
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ман сити фейк
Ответ Chuha-Motibg
Тоже об этом подумал. 4 удара и все низом. Повезло что последний удар прошил. Также есть ощущение что он бьет только на точность: все удары щечкой. Если и бить щечкой то надо как КДБ во втором голе
По моему Холанд знает лучше всех прямо сейчас как бить. Просто иногда даже лучшим не везёт.
+8
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Under
Ответ udiekemen
Так круто забил с такой прической, ещё 2 и абсолютный рекордсмен 😎
ну если совсем уж по-чесноку, то абсолютный рекордсмен Дикси Дин
но результат, конечно, выдающийся, слов нет
+7
-2
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Muhammad Juraev
Сливочные топят за Сити в ЛЧ)
Лишь бы Месси не получил ЗМ 😂
+14
-9
+5
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onsigne
Мог сегодня и 35 и 36-ой мяч забить, но, откровенно говоря, парню не хватает умений поднять мяч при ударе, иначе почему он так упорно пытался забить понизу. Но результат неплохой в любом случае, возможно даже поборется за ЗМ с изучателем пространства.
+10
-6
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Oleg
Ответ Экспертное мнение
ЗМ не ЗМ, но если Холанд возьмет ЛЧ и АПЛ, то впервые за очень многое время будет невероятная интрига в голосовании ЗМ, итоги могут решиться на очень тоненького, 1-2 голоса могут стать решающими. Нытье конечно будет в любом случае, но как правило ЗМ получает тот, кто выиграет голосование)) А не тот, кто "должен или не должен" получить по мнению хейтеров.
Да тут за ЗМ переживают в основном фанаты роналду.
Я вот этих персонажей понять не могу если честно))
ЗМ весьма спорный аргумент и величия он дает ну разве что на уровне сми)
ЗМ есть у Оуэна, Веа, но нет у Анри и Рауля. Исторически это не дает никакого веса.
18.12.2022 Месси выиграл Величайший турнир в истории спорта и был коронован как лучший на все времена ибо величие дают большие трофеи и тем более токой глобальный и самый статусный как ЧМ.

Для Лео теперь ЗМ не имеет значения, у него их итак 7.
Будет 8 и что это даст?
Да ничего ибо главную историческую награду он выиграл в декабре 2022.
Поэтому не могу понять чего у фан боев роналду руки то трясутся, чего они боятся 8 ЗМ Лео если главное историческое событие было 18.12.2022?))
+11
-7
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Greatest Of All Time
Ответ Muhammad Juraev
Сливочные топят за Сити в ЛЧ) Лишь бы Месси не получил ЗМ 😂
Это не сдивочные и никогда не были сливочными. Они фанаты бездаря из Аль насра. Будь сейчас фаворит на ЗМ не Месси а рюналду, ты бы сейчас увидел как они поливали бы Холанда, даже Бензе тоже поливали бы.
+6
-2
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Евгений Лифшиц
Ответ Nurseiit Ismailov
в следующем сезоне вполне возможно. Трудно будет ему заполучить ЗМ в годы Евро или ЧМ. Пока что с отрывом претендует на The best 2023 года т.к его за год дают, а ЗМ с прошлого года за один календарный сезон на что и скорее всего он уже в кармане Месси за 2022год)
нет, не трудно. достаточно убрать из голосования сектантов, и все становится удивительно просто!
+8
-5
+3
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Jeksan
Ответ Роман
Идёт за золотым мячом.
При всей симпатии и уважении, думаю голевые рекорды в АПЛ не перевесят MVP чемпионата мира
+6
-3
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Oleg
Ответ NomerSports
ну можно сказать про Снейдера там Ван дайка типо по чистым и настоящим зм равенство .ну или придумать подобное .эти люди живут в своем мире . не пытайся их понять .
А рибери как же?)
Это в их маня мире чистый ЗМ?)

Я их не пытаюсь понять эти персонажы думаю понятны без лишних усилий.
Ну а после 18.12.2022 там у них такой психологический надлом, что порой жаль этих бедолаг.
А если Холанд вылетит от Реала, как им быть то?)
Опять искать конкурента😂
+3
0
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NomerSports
Ответ Роман
Идёт за золотым мячом.
зм Холадну при здоровом Де Брюйне в команде ? хотя чего ожидать от фаната пустынного бедуина .
+2
0
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Oleg
Ответ Muhammad Juraev
Сливочные топят за Сити в ЛЧ) Лишь бы Месси не получил ЗМ 😂
Ромка там прям накрутил себе что в топ вышел😂🤣👌
Как же угарно с фанаток роналду.
+3
-1
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Михо
Зверюга какой, просто монстр💪🏻 непонятно как играть против него защитникам, он просто больше, быстрее, сильнее
+2
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Rococo
Ответ ман сити фейк
Распущенные волосы вечно остались в истории АПЛ
Даже игроки Арсенала залюбовались и поэтому пропустили.
+2
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