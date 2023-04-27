Холанд забил 33 гола в АПЛ и побил рекорд Салаха в лиге с 20 клубами. До общего рекорда – 1 мяч

Эрлингу Холанду остался один гол до повторения рекорда по числу забитых мячей в сезоне АПЛ.

Нападающий « » поразил ворота « » в матче 33-го тура (4:1). Это 33-й гол норвежца в текущем розыгрыше чемпионата Англии.

Холанд побил рекорд по голам за 38-матчевый чемпионат (при 20 командах), установленный в сезоне-2017/18.

До повторения общего рекорда (без учета числа матчей) надо забить еще один раз. По 34 гола было у Энди Коула (в сезоне-1993/94) и Алана Ширера (1994/95) – они забивали при чемпионате с 22 командами, когда играли 42 тура.

Подробно со статистикой 22-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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