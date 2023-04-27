Холанд забил 33 гола в АПЛ и побил рекорд Салаха в лиге с 20 клубами. До общего рекорда – 1 мяч
Эрлингу Холанду остался один гол до повторения рекорда по числу забитых мячей в сезоне АПЛ.
Нападающий «Манчестер Сити» поразил ворота «Арсенала» в матче 33-го тура АПЛ (4:1). Это 33-й гол норвежца в текущем розыгрыше чемпионата Англии.
Холанд побил рекорд по голам за 38-матчевый чемпионат (при 20 командах), установленный Мохамедом Салахом в сезоне-2017/18.
До повторения общего рекорда (без учета числа матчей) Холанду надо забить еще один раз. По 34 гола было у Энди Коула (в сезоне-1993/94) и Алана Ширера (1994/95) – они забивали при чемпионате с 22 командами, когда играли 42 тура.
Подробно со статистикой 22-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
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Если АПЛ и Лч выиграет, то как не отдать ему ЗМ!?
Где вы, а?
Молчите?
но результат, конечно, выдающийся, слов нет
Лишь бы Месси не получил ЗМ 😂
Я вот этих персонажей понять не могу если честно))
ЗМ весьма спорный аргумент и величия он дает ну разве что на уровне сми)
ЗМ есть у Оуэна, Веа, но нет у Анри и Рауля. Исторически это не дает никакого веса.
18.12.2022 Месси выиграл Величайший турнир в истории спорта и был коронован как лучший на все времена ибо величие дают большие трофеи и тем более токой глобальный и самый статусный как ЧМ.
Для Лео теперь ЗМ не имеет значения, у него их итак 7.
Будет 8 и что это даст?
Да ничего ибо главную историческую награду он выиграл в декабре 2022.
Поэтому не могу понять чего у фан боев роналду руки то трясутся, чего они боятся 8 ЗМ Лео если главное историческое событие было 18.12.2022?))
Это в их маня мире чистый ЗМ?)
Я их не пытаюсь понять эти персонажы думаю понятны без лишних усилий.
Ну а после 18.12.2022 там у них такой психологический надлом, что порой жаль этих бедолаг.
А если Холанд вылетит от Реала, как им быть то?)
Опять искать конкурента😂
Как же угарно с фанаток роналду.