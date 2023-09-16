«Ставлю Гвардиолу и Аллегри на один уровень. Макс всегда хочет побеждать». Данило о тренерах
Данило высоко оценил тренерские способности Массимилиано Аллегри.
«Сезон при Пирло был учебным для меня, он был важен. Я ставлю Гвардиолу и Аллегри на один уровень: Макс всегда хочет побеждать, между нами почти полное взаимопонимание.
У меня с ним много общего: он искренен и прямолинеен», – сказал защитник «Ювентуса», ранее выступавший за «Манчестер Сити».
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