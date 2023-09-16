«Ставлю Гвардиолу и Аллегри на один уровень. Макс всегда хочет побеждать». Данило о тренерах

Данило высоко оценил тренерские способности Массимилиано Аллегри.

«Сезон при был учебным для меня, он был важен. Я ставлю и на один уровень: Макс всегда хочет побеждать, между нами почти полное взаимопонимание.

У меня с ним много общего: он искренен и прямолинеен», – сказал защитник « », ранее выступавший за « ».

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