«Ставлю Гвардиолу и Аллегри на один уровень. Макс всегда хочет побеждать». Данило о тренерах

Теги Андреа Пирло Ювентус Манчестер Сити серия А Италия Пеп Гвардиола Массимилиано Аллегри Данило Футбол

Данило высоко оценил тренерские способности Массимилиано Аллегри.

«Сезон при Пирло был учебным для меня, он был важен. Я ставлю Гвардиолу и Аллегри на один уровень: Макс всегда хочет побеждать, между нами почти полное взаимопонимание. 

У меня с ним много общего: он искренен и прямолинеен», – сказал защитник «Ювентуса», ранее выступавший за «Манчестер Сити». 

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19 комментариев

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Nick Y
Но не может
+32
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+32
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red hikkikomori
😂
+19
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+19
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Егор Крид58
а какой тренер не хочет побеждать?
+17
0
+17
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Ебздрогыч
Ставлю Холанда и Заболотного на один уровень. Антон всегда хочет побеждать
+14
0
+14
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headmaster
Вот только Гвардиола постоянно развивается и придумывает что-то новое. А Аллегри как тренировал 7 лет назад, так и продолжает.
+13
0
+13
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Евгений Дмитриченко
Даже Моуринью так не оскорблял Гвардиолу.
+6
0
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Ovsyankin
Ставлю Григоряна и Гвардиолу на один уровень
+6
0
+6
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bostonKG
Пеп на другом уровне
+3
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White Bone
Во Данило лизнул так лизнул)))
+3
0
+3
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Антуан
Ответ Ovsyankin
Ставлю Григоряна и Гвардиолу на один уровень
Они оба на Г
+3
0
+3
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SergioRamos92
Так Гвардиолу никто еще не оскорблял
+2
0
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хавбек+
оба парковщики, но есть нюанс))
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-1
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Рузанна Гасоян
Ставлю Месси и Заболотного на один уровень
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Νίκος Καρυπίδης
😂😂😂😂😂
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Не уверен!!
Только Аллегри играет в доминазацию в защите, без желания забивать. Он хочет выиграть по пенальти?
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Павел Гребнев
А можно имя тренера который не хочет побеждать? Даже Кишельский этого хочет.
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Павел Гребнев
Ответ Ебздрогыч
Ставлю Холанда и Заболотного на один уровень. Антон всегда хочет побеждать
Забивать*
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