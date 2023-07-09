«Ювентус» не рассчитывает на Бонуччи. Защитник может перейти к Пирло в «Сампдорию»

Теги Сампдория Леонардо Бонуччи Андреа Пирло Ювентус серия А Италия возможные трансферы Д2 Италия Массимилиано Аллегри Кристиано Джунтоли Футбол

Леонардо Бонуччи может из «Ювентуса» перейти в другую итальянскую команду.

Как сообщает Corriere della Sera, для туринцев зарплата защитника (12 млн евро до уплаты налогов) стала слишком большой, его самого уже не воспринимают как часть проекта.

Новый спортивный директор Кристиано Джунтоли готов заняться поисками новой команды для 36-летнего футболиста и вместе с главным тренером Массимилиано Аллегри сообщил Бонуччи, что тот уже не рассматривается как неприкосновенный.

Защитник может перейти в «Сампдорию», которую возглавляет бывший главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло. Генуэзцы вылетели во вторую лигу по итогам сезона-2022/23 и ищут опытных футболистов, которые помогли бы поскорее вернуться в Серию А.

В прошлом чемпионате Бонуччи провел 16 игр и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Бонуччи завершит карьеру в 2024-м: «Закончится эра итальянского стиля обороны»

Материалы по теме

21 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Муратти
Ответ Назар Игорь
Последняя легенда великого Юве уходит.
Он хороший защитник. Но он был хорош благодаря Кьеллини и Барцальи. Без них он не то, что не легенда, а обычный защитник. Это показал его вояж в Милан, где он потухшим был. И он потух без Кьеллини и Барцальи. Он не легенда.
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rauan Kurmangaliyev
Спасибо за все, но время давно пришло
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
Последняя легенда великого Юве уходит.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gündoğan
Интересно было бы посмотреть на него в Атлетико
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zidane 21
пусть валит, после его выкидона с переходом в Милан перестал считать его легендой. Кьеллини и Бардзальи вот настоящие легенды Ювентуса.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амин Чич
Тоже разок примерил на себя роль Иуды
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hedgehog111
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Муратти
Он хороший защитник. Но он был хорош благодаря Кьеллини и Барцальи. Без них он не то, что не легенда, а обычный защитник. Это показал его вояж в Милан, где он потухшим был. И он потух без Кьеллини и Барцальи. Он не легенда.
не ТУПИ так!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Picachu
Ответ Назар Игорь
Последняя легенда великого Юве уходит.
Странно что Милан не хочет взять его
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kubinec_
Ответ Rauan Kurmangaliyev
Спасибо за все, но время давно пришло
сразу после ухода Кьела можно было продавать
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AmanEsen
Ответ Муратти
Он хороший защитник. Но он был хорош благодаря Кьеллини и Барцальи. Без них он не то, что не легенда, а обычный защитник. Это показал его вояж в Милан, где он потухшим был. И он потух без Кьеллини и Барцальи. Он не легенда.
А кем был тот же Барцальи без Бонуччи? Помню был абсолютно заурядным защитником, пока не заиграл в 30 лет в Юве.

А так нравится не нравится тебе, но факт в том, что Бонуччи легенда, брал Евро, выходил в финалы ЛЧ и куча побед в серии А, и всегда был твердым игроком основы. И ничего с этим фактом ты не поделаешь. Хоть убейся.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рыжая
Ответ Назар Игорь
Последняя легенда великого Юве уходит.
Легенда он только благодаря Барцу и Кьелу. А для тех кто будет скучать по нему, пусть вспомнят его празднование за гол в наши ворота, в период игры за Милан
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фантом
Ответ Муратти
Он хороший защитник. Но он был хорош благодаря Кьеллини и Барцальи. Без них он не то, что не легенда, а обычный защитник. Это показал его вояж в Милан, где он потухшим был. И он потух без Кьеллини и Барцальи. Он не легенда.
Да нет, просто уже при переходе в "Милан" возраст сказывался.

Но в целом идея с "Сампдорией" неплоха. В Серии B он еще будет суперигроком, особенно в защите, где опыт важнее физических кондиций. Опять же психологически комфортнее играть в таких условиях, чем пробиваться в состав в клубе из верхушки Серии А.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bayern Munich Mia San Mia
Бонуччи никогда не обладал высокой надёжностью, с возрастом так стал чересчур медленным. Пора на выход
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эдуард Храпач
о, Господи, пожалуйста, помоги этому трансферу свершиться!!!!
я не пропущу ни одной игра Сампы в следующем году, в любом случае. но так шансов на победу у них будет намного больше!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GuruFutbola
Для серии можно еще 5 лет пошуметь)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Футбол, хоккей итд
Время Бонуччи ушло еще года три назад, да и личка не соответствует его нынешней игре. Так что, спасибо за все, и .... ариведерчи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kubinec_
можно мыло развести по старой схеме
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Picachu
Я бы его в Милан взял , а зачем ? так норм для Серии А
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Гусев
аффтар, ты откуда цифры взял? какие 12 до уплаты??
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tiestorzn17
Переход в Милан все сломал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
laudrup
Будет полезен Сампе и Пирло, и если быстро вернутся в серию А , пару сезонов ещё отыграет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий