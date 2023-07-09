«Ювентус» не рассчитывает на Бонуччи. Защитник может перейти к Пирло в «Сампдорию»
Леонардо Бонуччи может из «Ювентуса» перейти в другую итальянскую команду.
Как сообщает Corriere della Sera, для туринцев зарплата защитника (12 млн евро до уплаты налогов) стала слишком большой, его самого уже не воспринимают как часть проекта.
Новый спортивный директор Кристиано Джунтоли готов заняться поисками новой команды для 36-летнего футболиста и вместе с главным тренером Массимилиано Аллегри сообщил Бонуччи, что тот уже не рассматривается как неприкосновенный.
Защитник может перейти в «Сампдорию», которую возглавляет бывший главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло. Генуэзцы вылетели во вторую лигу по итогам сезона-2022/23 и ищут опытных футболистов, которые помогли бы поскорее вернуться в Серию А.
В прошлом чемпионате Бонуччи провел 16 игр и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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А так нравится не нравится тебе, но факт в том, что Бонуччи легенда, брал Евро, выходил в финалы ЛЧ и куча побед в серии А, и всегда был твердым игроком основы. И ничего с этим фактом ты не поделаешь. Хоть убейся.
Но в целом идея с "Сампдорией" неплоха. В Серии B он еще будет суперигроком, особенно в защите, где опыт важнее физических кондиций. Опять же психологически комфортнее играть в таких условиях, чем пробиваться в состав в клубе из верхушки Серии А.
я не пропущу ни одной игра Сампы в следующем году, в любом случае. но так шансов на победу у них будет намного больше!