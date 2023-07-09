Леонардо Бонуччи может из «Ювентуса» перейти в другую итальянскую команду.

Как сообщает Corriere della Sera, для туринцев зарплата защитника (12 млн евро до уплаты налогов) стала слишком большой, его самого уже не воспринимают как часть проекта.

Новый спортивный директор готов заняться поисками новой команды для 36-летнего футболиста и вместе с главным тренером сообщил Бонуччи, что тот уже не рассматривается как неприкосновенный.

Защитник может перейти в «Сампдорию», которую возглавляет бывший главный тренер « » . Генуэзцы вылетели во вторую лигу по итогам сезона-2022/23 и ищут опытных футболистов, которые помогли бы поскорее вернуться в Серию А.

В прошлом чемпионате Бонуччи провел 16 игр и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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