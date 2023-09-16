«Винисиус был очень расстроен, плакал 3-4 часа». Анчелотти пошутил о том, что вингера «Реала» не номинировали на The Best

Карло Анчелотти пошутил о том, что Винисиус не номинирован на приз The Best.

Вингер «Реала» не попал в список футболистов, претендующих на приз лучшему игроку года по версии ФИФА.

О травме

«Мы не знаем, когда он вернется. Он хорошо восстанавливается, но мы не будем его подгонять. Он начнет тренироваться с командой на следующей неделе. Он вернется раньше ожидаемых шести недель».

О том, что бразилец не номинирован на The Best

«Ох, он был очень, очень расстроен. Он плакал 3-4 часа», – смеясь сказал главный тренер « ».

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