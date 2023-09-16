«Винисиус был очень расстроен, плакал 3-4 часа». Анчелотти пошутил о том, что вингера «Реала» не номинировали на The Best

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор The Best Футбол

Карло Анчелотти пошутил о том, что Винисиус не номинирован на приз The Best.

Вингер «Реала» не попал в список футболистов, претендующих на приз лучшему игроку года по версии ФИФА. 

О травме Винисиуса

«Мы не знаем, когда он вернется. Он хорошо восстанавливается, но мы не будем его подгонять. Он начнет тренироваться с командой на следующей неделе. Он вернется раньше ожидаемых шести недель».

О том, что бразилец не номинирован на The Best

«Ох, он был очень, очень расстроен. Он плакал 3-4 часа», – смеясь сказал главный  тренер «Реала». 

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27 комментариев

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Schiaff1no
В случае с Винисиусом это звучит как жесткий троллинг, а не шутка
+35
-6
+29
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Нефанатик
Ждём обвинений в расизме. А по факте о каком the best речь? За танцы и провокации?
+28
-11
+17
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whereissuso
Про Роналду так не шутили. Потому что это уже не шутки
+17
-3
+14
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alexey alexeev
Ответ whereissuso
Про Роналду так не шутили. Потому что это уже не шутки
роналду всё же один их лучших игроков в эпоху Месси
+25
-12
+13
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Антон Фалафель
Опять заговор белых расистов.
+12
-2
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Zed_patriot
это негризм
+9
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БолельщикСоСтажем
Острожно, он злопамятный
+5
0
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Alex
Пошутил? Не думаю, что это шутка. Все знают, что бревнисиус любит плак-плак.
+4
-3
+1
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Pb-SE
Ответ Мукунку хороший
На самом деле плакал всего час.. ерунда))
Там ещё судья добавил, так что минут 70
+2
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wadwill13
Ответ Мукунку хороший
На самом деле плакал всего час.. ерунда))
тише будь! а то подадут на тебя в суд за расизм: плакать обязаны белые а не черные)))
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Кудри Гендузи
Ответ Нефанатик
Ждём обвинений в расизме. А по факте о каком the best речь? За танцы и провокации?
ну окей, а Брозович в списке за то что не танцевал нигде, я правильно понял?
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Number_2
Пошутил, как будто он должен был быть в номинации)) лол
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хавбек+
уже все ржут с филькиных наград
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Ихарь Окенфэйлов
Он просто сгонял вес, после межсезонья )
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Андрей Чуянов
А он точно пошутил?
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NartApsua
Есть ощущение, что на самом деле это была не шутка)
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Мукунку хороший
На самом деле плакал всего час.. ерунда))
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