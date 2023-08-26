Анчелотти про 1:0 с «Сельтой»: «Реал» победил за счет самоотдачи, а не мастерства, было много недостатков. Злит, что пенальти исполнил Родриго, я сказал бить Модричу»
Карло Анчелотти рассказал о состоянии получивших повреждения футболистов «Реала».
«Беллингем в порядке. Он продолжает забивать и вносить свой вклад. У Винисиуса возник дискомфорт, через несколько часов будет видно, что там с ним. У него был дискомфорт в мышце ноги. Он хотел играть дальше, так что вряд ли там что-то серьезное. Думаю, он пропустит матч с «Хетафе».
«Сельта» очень хорошо оборонялась, нам не удавалось найти свободные зоны. У нашей атаки возникли проблемы.
У нас не вольный выбор исполнителя пенальти. Я сказал Вальверде, что бить должен Лука Модрич. Я не знаю, что произошло. Они выбрали Родриго, и я не успел сказать, что бить должен Модрич. Я немного зол. Возможно, там недопонимание. Было сложно докричаться до игрока.
Кепа сыграл хорошо, как и команда. Эта победа добыта не за счет мастерства, а за счет самоотдачи. В нашей игре было много недостатков, однако мы работали до конца.
Наша атака укомплектована. Это видно по статистике: мы забили 6 голов без Бензема, без Винисиуса. У нас есть ресурсы.
Гол «Сельты» отменен справедливо, я видел, как Кепу схватили за футболку», – сказал главный тренер «Реала» после победы со счетом 1:0.
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Если заявить, что нужен нападающий, то любой клуб, которому сделают предложение - будет вдвойне заламывать цену, зная, насколько необходим этот игрок
Поэтому норм, что в устных/публичных заявлениях лукавит Анчи))
Так-то всем очевидно, что Мадриду нужен нап, Вини, Родриго и Хоселу на весь сезон - глупость, одна травма и всё, ни с 3 атакующими не наберёшь норм состав(даже с Диасом/Вальверде справа, к примеру), ни в два, т. к Хоселу и Родриго впереди - ну такое, не оч подходят друг под друга
Или мы чего то не знаем ,либо Анчелотти слишком выгораживает Переса
Бокс Беллингем вынужден фактически играть нападающего.
Всего два здоровых ЦЗ на все турниры, ни одного форварда, а Папа Карло говорит, что команда укомплектована.
Самая недоукомплектованная команда в нынешней ЛЧ, я не шучу. Не то что скамейки нет, основной состав набирается со скрипом.
У них СЕМЬ опорников и боксов, но нет форварда нормального.