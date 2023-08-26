Анчелотти про 1:0 с «Сельтой»: «Реал» победил за счет самоотдачи, а не мастерства, было много недостатков. Злит, что пенальти исполнил Родриго, я сказал бить Модричу»

Карло Анчелотти рассказал о состоянии получивших повреждения футболистов «Реала».

« в порядке. Он продолжает забивать и вносить свой вклад. У Винисиуса возник дискомфорт, через несколько часов будет видно, что там с ним. У него был дискомфорт в мышце ноги. Он хотел играть дальше, так что вряд ли там что-то серьезное. Думаю, он пропустит матч с «Хетафе».

« » очень хорошо оборонялась, нам не удавалось найти свободные зоны. У нашей атаки возникли проблемы.

У нас не вольный выбор исполнителя пенальти. Я сказал , что бить должен . Я не знаю, что произошло. Они выбрали Родриго, и я не успел сказать, что бить должен Модрич. Я немного зол. Возможно, там недопонимание. Было сложно докричаться до игрока.

Кепа сыграл хорошо, как и команда. Эта победа добыта не за счет мастерства, а за счет самоотдачи. В нашей игре было много недостатков, однако мы работали до конца.

Наша атака укомплектована. Это видно по статистике: мы забили 6 голов без , без Винисиуса. У нас есть ресурсы.

Гол «Сельты» отменен справедливо, я видел, как Кепу схватили за футболку», – сказал главный тренер «Реала» после победы со счетом 1:0.

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