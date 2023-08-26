Анчелотти про 1:0 с «Сельтой»: «Реал» победил за счет самоотдачи, а не мастерства, было много недостатков. Злит, что пенальти исполнил Родриго, я сказал бить Модричу»

Теги Карим Бензема Карло Анчелотти Реал Мадрид Сельта Ла Лига Лука Модрич Кепа Аррисабалага Федерико Вальверде Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Футбол

Карло Анчелотти рассказал о состоянии получивших повреждения футболистов «Реала».

«Беллингем в порядке. Он продолжает забивать и вносить свой вклад. У Винисиуса возник дискомфорт, через несколько часов будет видно, что там с ним. У него был дискомфорт в мышце ноги. Он хотел играть дальше, так что вряд ли там что-то серьезное. Думаю, он пропустит матч с «Хетафе».

«Сельта» очень хорошо оборонялась, нам не удавалось найти свободные зоны. У нашей атаки возникли проблемы.

У нас не вольный выбор исполнителя пенальти. Я сказал Вальверде, что бить должен Лука Модрич. Я не знаю, что произошло. Они выбрали Родриго, и я не успел сказать, что бить должен Модрич. Я немного зол. Возможно, там недопонимание. Было сложно докричаться до игрока.

Кепа сыграл хорошо, как и команда. Эта победа добыта не за счет мастерства, а за счет самоотдачи. В нашей игре было много недостатков, однако мы работали до конца.

Наша атака укомплектована. Это видно по статистике: мы забили 6 голов без Бензема, без Винисиуса. У нас есть ресурсы.

Гол «Сельты» отменен справедливо, я видел, как Кепу схватили за футболку», – сказал главный тренер «Реала» после победы со счетом 1:0.

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18 комментариев

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slatar99
Кепа понемногу начинает отжимать у Карло нити управления командой!
+30
-1
+29
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mr kovalsky
Ответ slatar99
Кепа понемногу начинает отжимать у Карло нити управления командой!
Так вот кто сказал пенальти бить Родриго, а не Модричу из за чего передумали
+11
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+9
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Алексей Попов
Папа, нужен наконечник.
+11
-3
+8
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Real_v_dushe
Родриго какой-то дурачок стал, он не только должен слушать тренера, но и играть лучше. Молодец, заработал пенальти, но пусть пробьёт опытный игрок в такой ситуации, чего ты к этой точке лезешь, когда тебе тренер обо всём сказал?
+9
-5
+4
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Кан и Баллак сидят в баре
Кепа пришёл - порядок навёл)
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Cruel Snake
Беллингем лютует! To be continued
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Sergey Troshin
Вини травма, Хоселу на поле..... кем усиливать атаку со скамейки.... раньше был Асенсио с шальной левой, а теперь нет никого
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King_X
Ответ Ena Therapy
Папо Карло сильно лукавит. С такой атакой и травмой условного Вини , как сегодня , полная беда . С более сильными соперниками ловить нечего. А эт еще недельный цикл матчей . Потом пойдут лч/кубки , там еще больше вероятность травм+усталость накапливаться . Надеется на то что Джуд будет дальше в каждом матче забивать , ну очень обманчиво. Или мы чего то не знаем ,либо Анчелотти слишком выгораживает Переса
Как раз-таки все логично и понятно. Вы правы, что лукавит
Если заявить, что нужен нападающий, то любой клуб, которому сделают предложение - будет вдвойне заламывать цену, зная, насколько необходим этот игрок
Поэтому норм, что в устных/публичных заявлениях лукавит Анчи))

Так-то всем очевидно, что Мадриду нужен нап, Вини, Родриго и Хоселу на весь сезон - глупость, одна травма и всё, ни с 3 атакующими не наберёшь норм состав(даже с Диасом/Вальверде справа, к примеру), ни в два, т. к Хоселу и Родриго впереди - ну такое, не оч подходят друг под друга
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TheItalian204
Победа не пахнет
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Николай Корягин
Да что ж у него за мантра то такая, что нападающие не нужны?! Ну хорошо хоть Джуд забивает сейчас, а если и его не будет на поле? Кто забивать то будет?
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Ena Therapy
Папо Карло сильно лукавит. С такой атакой и травмой условного Вини , как сегодня , полная беда . С более сильными соперниками ловить нечего. А эт еще недельный цикл матчей . Потом пойдут лч/кубки , там еще больше вероятность травм+усталость накапливаться . Надеется на то что Джуд будет дальше в каждом матче забивать , ну очень обманчиво.

Или мы чего то не знаем ,либо Анчелотти слишком выгораживает Переса
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Karl Franz F. Brandt
Наверно, слабейший ’Реал’ за всю историю.
Бокс Беллингем вынужден фактически играть нападающего.
Всего два здоровых ЦЗ на все турниры, ни одного форварда, а Папа Карло говорит, что команда укомплектована.
Самая недоукомплектованная команда в нынешней ЛЧ, я не шучу. Не то что скамейки нет, основной состав набирается со скрипом.
У них СЕМЬ опорников и боксов, но нет форварда нормального.
+3
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max mystique
Всех с победой! Тяжелая игра, но лучше встретиться с Сельтой пораньше, Джуд молодчина! Нужен форвард, иначе будет беда
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OhneNamee
Ответ Real_v_dushe
Родриго какой-то дурачок стал, он не только должен слушать тренера, но и играть лучше. Молодец, заработал пенальти, но пусть пробьёт опытный игрок в такой ситуации, чего ты к этой точке лезешь, когда тебе тренер обо всём сказал?
Стал?
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Тиксон
Ответ slatar99
Кепа понемногу начинает отжимать у Карло нити управления командой!
ахаха
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Мансур Абдрахимов
Ответ Karl Franz F. Brandt
Наверно, слабейший ’Реал’ за всю историю. Бокс Беллингем вынужден фактически играть нападающего. Всего два здоровых ЦЗ на все турниры, ни одного форварда, а Папа Карло говорит, что команда укомплектована. Самая недоукомплектованная команда в нынешней ЛЧ, я не шучу. Не то что скамейки нет, основной состав набирается со скрипом. У них СЕМЬ опорников и боксов, но нет форварда нормального.
Возьмут Ла Лигу с отрывом
0
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