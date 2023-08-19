Анчелотти после 3:1 с «Альмерией»: «Не хочу ущемлять гениальность Винисиуса, но порой он слишком рискует, и я злюсь. Но радуюсь я гораздо чаще»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Альмерия Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Футбол

Карло Анчелотти высоко оценил уровень игры Джуда Беллингема за «Реал».

Полузащитник отметился голами в своих первых двух матчах в Ла Лиге. 12 августа он поразил ворота «Атлетика» (2:0), а сегодня оформил дубль в игре с «Альмерией» (3:1).

«Он очень хорошо адаптируется к Ла Лиге, нашему стилю. Он отлично справляется.

«Альмерия» удивила нас, идеально контратаковав. Это потрясающая комбинация. Они забили, но мы не стали терять голову и постепенно втянулись в игру. Мы были подвижны в атаке – а это выводит соперника из равновесия. Винисиус, Родриго, Беллингем, крайние защитники... Думаю, у нас много вариантов в атаке.

Лунин сыграл очень хорошо, как и в Бильбао. Мы верим в этого вратаря, то же касается и Кепы, который рано или поздно должен будет сыграть. Возможно, в следующем матче.

Для Винисиуса я не устанавливал планку по голам. Его мобильность полезна для нас в плане создания моментов.

В разговоре с ним я пожаловался на необязательную потерю, он ответил, а я сказал ему: «Нет, тот мяч не следовало терять». Я не хочу ущемлять его гениальность, но порой он слишком сильно рискует, и я немного злюсь. Хотя в других матчах от его действий у меня дух захватывает. И статистика такова, что я радуюсь гораздо чаще, чем злюсь», – сказал главный тренер «Реала».

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13 комментариев

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Talgat Ergeshov
анчелотти крут,отругал винисиуса похвалив его!👍🏿 с победой🐊🖤
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Hi Hi
Ответ rigobersong
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blаncо
Винисиус перманентно изматывает оборону. Этим тоже должен кто-то заниматься.
Беллингем - экстра-класс в чистом виде. Элитный игрок и никакая адаптация ему не нужна. Не сомневаюсь, он также успешно выступал бы и в Англии, и в Италии. Но он уже оказался в Мадриде - о большем и мечтать не приходится.
Высочайший уровень понимания игры и навыков.
И всё это в 20 лет.
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Maksat Hasanow
Риго отзовись хочется узнать, что с лицом? не ты ли твердил всё лето что он ноунейм а?
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RealJon
Но, Вини не рискует 1 раз и потом тухнет, он снова и снова попробует. Это утомляет защитников соперника в конце. Вот в чем Вини отличается
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Nicolas Erfe
Он фланговый игрок, на фланге есть пространство и он привык так играть. Сейчас же у него иная роль, я бы не стал так строго его судить
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Shumer
Анчелоти, усынови его!
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St.7
У Беллингема большое будущее в Реале!
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Нефанатик
Провальный матч винисиуса спас рикошет.
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Нефанатик
В эпизоде когда Джуд не отдал Винисиусу который был в выгодном положении, а решил слабо пробить с левой, вспомнил знаменитые слова Бензема «не отдавай ему, он играет против нас» 😁
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