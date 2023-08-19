Анчелотти после 3:1 с «Альмерией»: «Не хочу ущемлять гениальность Винисиуса, но порой он слишком рискует, и я злюсь. Но радуюсь я гораздо чаще»

Карло Анчелотти высоко оценил уровень игры Джуда Беллингема за «Реал».

Полузащитник отметился голами в своих первых двух матчах в . 12 августа он поразил ворота «Атлетика» (2:0), а сегодня оформил дубль в игре с «Альмерией» (3:1).

«Он очень хорошо адаптируется к Ла Лиге, нашему стилю. Он отлично справляется.

« » удивила нас, идеально контратаковав. Это потрясающая комбинация. Они забили, но мы не стали терять голову и постепенно втянулись в игру. Мы были подвижны в атаке – а это выводит соперника из равновесия. Винисиус, Родриго, , крайние защитники... Думаю, у нас много вариантов в атаке.

сыграл очень хорошо, как и в Бильбао. Мы верим в этого вратаря, то же касается и , который рано или поздно должен будет сыграть. Возможно, в следующем матче.

Для Винисиуса я не устанавливал планку по голам. Его мобильность полезна для нас в плане создания моментов.

В разговоре с ним я пожаловался на необязательную потерю, он ответил, а я сказал ему: «Нет, тот мяч не следовало терять». Я не хочу ущемлять его гениальность, но порой он слишком сильно рискует, и я немного злюсь. Хотя в других матчах от его действий у меня дух захватывает. И статистика такова, что я радуюсь гораздо чаще, чем злюсь», – сказал главный тренер «Реала».

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