Анчелотти после 3:1 с «Альмерией»: «Не хочу ущемлять гениальность Винисиуса, но порой он слишком рискует, и я злюсь. Но радуюсь я гораздо чаще»
Карло Анчелотти высоко оценил уровень игры Джуда Беллингема за «Реал».
Полузащитник отметился голами в своих первых двух матчах в Ла Лиге. 12 августа он поразил ворота «Атлетика» (2:0), а сегодня оформил дубль в игре с «Альмерией» (3:1).
«Он очень хорошо адаптируется к Ла Лиге, нашему стилю. Он отлично справляется.
«Альмерия» удивила нас, идеально контратаковав. Это потрясающая комбинация. Они забили, но мы не стали терять голову и постепенно втянулись в игру. Мы были подвижны в атаке – а это выводит соперника из равновесия. Винисиус, Родриго, Беллингем, крайние защитники... Думаю, у нас много вариантов в атаке.
Лунин сыграл очень хорошо, как и в Бильбао. Мы верим в этого вратаря, то же касается и Кепы, который рано или поздно должен будет сыграть. Возможно, в следующем матче.
Для Винисиуса я не устанавливал планку по голам. Его мобильность полезна для нас в плане создания моментов.
В разговоре с ним я пожаловался на необязательную потерю, он ответил, а я сказал ему: «Нет, тот мяч не следовало терять». Я не хочу ущемлять его гениальность, но порой он слишком сильно рискует, и я немного злюсь. Хотя в других матчах от его действий у меня дух захватывает. И статистика такова, что я радуюсь гораздо чаще, чем злюсь», – сказал главный тренер «Реала».
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
Беллингем - экстра-класс в чистом виде. Элитный игрок и никакая адаптация ему не нужна. Не сомневаюсь, он также успешно выступал бы и в Англии, и в Италии. Но он уже оказался в Мадриде - о большем и мечтать не приходится.
Высочайший уровень понимания игры и навыков.
И всё это в 20 лет.