Анчелотти о Винисиусе и премии УЕФА: «У меня нет объяснений тому, что его нет в тройке. Для меня он один из лучших, если не лучший игрок мира»

Карло Анчелотти назвал Винисиуса одним из лучших игроков мира.

Так тренер «Реала» отреагировал на то, что вингер не попал в тройку финалистов премии лучшему игроку сезона-2022/23. В нее вошли Кевин де , и .

«Для меня Винисиус – один из лучших, если не лучший [игрок мира], и этого более чем достаточно. Меня в мире футбола больше ничего не удивляет.

У меня нет объяснений тому, что его нет [в тройке финалистов]. Это не имеет значения ни для меня, ни для Винисиуса. Все знают, насколько он хорош, и ему просто не хватает стабильности», – сказал тренер « ».

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