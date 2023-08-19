Анчелотти о Винисиусе и премии УЕФА: «У меня нет объяснений тому, что его нет в тройке. Для меня он один из лучших, если не лучший игрок мира»
Карло Анчелотти назвал Винисиуса одним из лучших игроков мира.
Так тренер «Реала» отреагировал на то, что вингер не попал в тройку финалистов премии УЕФА лучшему игроку сезона-2022/23. В нее вошли Кевин де Брюйне, Эрлинг Холанд и Лионель Месси.
«Для меня Винисиус – один из лучших, если не лучший [игрок мира], и этого более чем достаточно. Меня в мире футбола больше ничего не удивляет.
У меня нет объяснений тому, что его нет [в тройке финалистов]. Это не имеет значения ни для меня, ни для Винисиуса. Все знают, насколько он хорош, и ему просто не хватает стабильности», – сказал тренер «Реала».
Тест к матчу «Спартака» и «Зенита». Сможете пройти без ошибок?
Если ничего, то за что его в топ3??
Топ5 есть топ5. Там коэффициент на гол одинаковый.
Холанд ведь доказал обратное, в АПЛ ему легче забивать чем в Бундеслиге.
Для каждого игрока есть своя среда комфорта, для Месси Лига1 не комфортная лига и отмосфера, но он и там не плохо себя предложил миру, в 70 матчах 67 результативных дейсвий, это почти каждый матч результативная дейсвия.