Анчелотти о Винисиусе и премии УЕФА: «У меня нет объяснений тому, что его нет в тройке. Для меня он один из лучших, если не лучший игрок мира»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига УЕФА рейтинги Кевин де Брюйне Винисиус Жуниор Эрлинг Холанд Футбол

Карло Анчелотти назвал Винисиуса одним из лучших игроков мира.

Так тренер «Реала» отреагировал на то, что вингер не попал в тройку финалистов премии УЕФА лучшему игроку сезона-2022/23. В нее вошли Кевин де Брюйне, Эрлинг Холанд и Лионель Месси.

«Для меня Винисиус – один из лучших, если не лучший [игрок мира], и этого более чем достаточно. Меня в мире футбола больше ничего не удивляет.

У меня нет объяснений тому, что его нет [в тройке финалистов]. Это не имеет значения ни для меня, ни для Винисиуса. Все знают, насколько он хорош, и ему просто не хватает стабильности», – сказал тренер «Реала».

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33 комментария

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Гегенпрессинг Рангника
Ответ 2nq7wq95fh
Месси в тройке от уефа? Это рофл ? От фифа понял бы но от уефа ? ********************
Согласен, приз должны разыграть между собой Винисиус, Роналду и Мудрик
+18
-6
+12
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Football King
А что выиграл Реал с Вини в сезоне 2022/2023 ???
Если ничего, то за что его в топ3??
+15
-4
+11
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Remy Cabella
Среди негров - возможно.
+8
-2
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zzzeeerrrooo
Он в Ла Лиге не лучший , про мир и говорить нечего
+7
-1
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2nq7wq95fh
Месси в тройке от уефа? Это рофл ? От фифа понял бы но от уефа ? ********************
+15
-10
+5
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Мыкола
Потому что в уефа не любят негров
+3
-1
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krupin82
Это всё для тебя,ла-ла-ла
+2
0
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Ненасровец
Зато танцует он стабильно... Там и будет стабильно в тройке .. Хе..
+3
-1
+2
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Alimoff84
Ответ Football King
А что выиграл Реал с Вини в сезоне 2022/2023 ??? Если ничего, то за что его в топ3??
Они что не видели как он чуть Реал не вытянул с плохо складывающегося матча с Сити? 🤦🏻🙃
+2
0
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Football King
Ответ 2nq7wq95fh
Месси в тройке от уефа? Это рофл ? От фифа понял бы но от уефа ? ********************
Сначала надо изучать за что и за какие критерии награду вручают. Там есть достижение за клуб и за сборные.
+5
-3
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Гегенпрессинг Рангника
Винисиус за свои провокации и мерзкие выходки заслужил пару бананов на стадионе Севильи и Валенсии, ради этого тёплого приема даже лол лигу посмотрю 😁
+3
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St.7
Винисиус лучший в мире по танцам,а по игре в футбол кое-кто другой😀
+3
-1
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2nq7wq95fh
Ответ zzzeeerrrooo
16+16 в чемпе
Сколько там у гризмана в чемпе который три раза сильнее лиги 1, я про игроков сити с треблом молчу
+2
0
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Даниил Спиридонов
Ответ Remy Cabella
Среди негров - возможно.
Винисиус наныл на чёрный золотой мяч🙊
+2
-1
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denisques
А что он сделал чтобы быть в тройке? он что ведет за собой команду, много забивает, в сборной лидер? я ни один его гол не вспомню даже, я слышал только про нытье на тему расизма
+2
-1
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Водяра
Один из лучших провокаторов.
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2nq7wq95fh
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Согласен, приз должны разыграть между собой Винисиус, Роналду и Мудрик
Твой рофл не уместен Остин
+1
-1
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ML26
Ответ Football King
А что выиграл Реал с Вини в сезоне 2022/2023 ??? Если ничего, то за что его в топ3??
Так это вроде индивидуальная награда, или нет?
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Football King
Ответ 2nq7wq95fh
Сколько там у гризмана в чемпе который три раза сильнее лиги 1, я про игроков сити с треблом молчу
Какая разница какая лига сильная???
Топ5 есть топ5. Там коэффициент на гол одинаковый.
Холанд ведь доказал обратное, в АПЛ ему легче забивать чем в Бундеслиге.
Для каждого игрока есть своя среда комфорта, для Месси Лига1 не комфортная лига и отмосфера, но он и там не плохо себя предложил миру, в 70 матчах 67 результативных дейсвий, это почти каждый матч результативная дейсвия.
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Ненасровец
Леонид Ильич с ним бы поцеловался...
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ARCAN
"Ему просто не хватает стабильности", - сам же ответил на свой вопрос.
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Мик Нич
Ну если бы премию давали за "борьбу с расизмом", то точно бы выиграл. А так, чисто в футбольном плане, объективно не тянет.
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Иван Иванов
Этот бегунок мог на что-то рассчитывать, если бы выиграл Лигу Чемпионов, в противном случае даже победа в Ла Лиге не должна позволять таким глупым бегункам быть в Топ-3 лучших игроков года.
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DimaBayern
И вообще, именно он должен выиграть Золотой Мяч, так как он игрок Реала - добавил Анчелотти.
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Reanimation
Спорц! у вас в рубрике НОВОСТИ МОЕЙ КОМАНДЫ неправильные ссылки уже хз сколько
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