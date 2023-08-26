Карло Анчелотти: «Реалу» не нужен новичок в атаку. Мы забили 6 голов без Бензема и Винисиуса»

Карло Анчелотти вновь заявил, что «Реалу» не нужен нападающий.

« » начал сезон с трех побед в с общим счетом 6:1.

«Нам не нужен новичок в атаку, все укомплектовано. Есть данные. Без Бензема и мы забил шесть голов. У нас есть ресурсы. Я думал о том, чтобы выпустить Браима на замену, но решил сохранить баланс, чтобы избежать сюрпризов.

У нас полноценная команда. Мы выиграли без Куртуа, Милитао, и Вини. У нас хороший состав», – сказал тренер «Реала».

Следующий матч «Реал» проведет 2 сентября – против «Хетафе» дома.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку