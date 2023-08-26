Карло Анчелотти: «Реалу» не нужен новичок в атаку. Мы забили 6 голов без Бензема и Винисиуса»

Теги Карим Бензема Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Винисиус Жуниор Футбол

Карло Анчелотти вновь заявил, что «Реалу» не нужен нападающий.

«Мадрид» начал сезон с трех побед в Ла Лиге с общим счетом 6:1.

«Нам не нужен новичок в атаку, все укомплектовано. Есть данные. Без Бензема и Винисиуса мы забил шесть голов. У нас есть ресурсы. Я думал о том, чтобы выпустить Браима на замену, но решил сохранить баланс, чтобы избежать сюрпризов.

У нас полноценная команда. Мы выиграли без Куртуа, Милитао, Карима и Вини. У нас хороший состав», – сказал тренер «Реала».

Следующий матч «Реал» проведет 2 сентября – против «Хетафе» дома.

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42 комментария

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Ophiomorph
Это или отрицание или саботаж. 4 из 6 голов забил Беллингем, который вообще не форвард и любому, кто смотрит матчи, очевидно, что Джуд всё же оверперформит. Глупо ожидать, что он в каждом матче будет забивать.
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Zemanuha
Лукавит Карло.
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Руслан Бахави
При всём уважении в папе Карло, но вы играете сейчас против средняков, против них это прокатывает, но в ЛЧ будет очень тяжко
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Бенисио Дель Пьеро
Бавария, которая взяла Бундеслигу с Шупо Мотингом и Телем, выложила 100+ миллионов за Кейна. Гвардиола каким бы гением он не был, но лч взял именно с приходом Холанда. Реал взял 14-ю лч во многом благодаря оверперформансу Бензема. В прошлом сезоне Карим был не всегда доступен и во многом это сказалось на проигранной чемпионской гонке. А теперь даже Бензема ушел и атака Реала держится на одном Виниусе, которому уже тяжело играть без Бензема. Все 3 тура бразилец прорвался по флангу, но в штрафной никого нет. Пока со средними соперниками кое-как справляются. Ещё и Беллингем с ходу хорошо начал, но что дальше ? Вообще не верю, что Реал проведет хороший сезон без хорошего бомбардира. Даже не верится, что Перес этого не понимает. Либо держит в уме, что через год придет Эндрик, но на молодого пацана сразу вешать такой груз ответственности это такое себе
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Ночной кошмар Логинова
Еще Кепа может приходить в штрафную на стандарты
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Евгений Вырныгаев
Беллингем: "Ребят, он в порядке? Или думает я за сезон 30 мячей забью?
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blаncо
Страшно представить, что было бы без этих голов Беллингема. А это всего лишь старт сезона.
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войд
Старик продолжает бредить🤦‍♂️
С трудом рожают голы,но нап не нужен
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Alisher Buranov
Ответ Руслан Бахави
При всём уважении в папе Карло, но вы играете сейчас против средняков, против них это прокатывает, но в ЛЧ будет очень тяжко
Согласен, увидеть в деле с сильнейшими вот тогда ситуация и прояснится
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belikovda.90
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Пока Реал выдает максимум против слабых сопов. А что будет против сильных. Топ кооманда должна уверенно выносить такие команды
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Dottore
Нужен не только форвард, но и защитник, а лучше два…
Только полузащита укомплектована полностью и как надо, за счёт неё и выезжают. Но ведь и глубина состава нужна!
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boxellevogue
Карло выдерживает линию Переса , чтобы избежать конфронтации .
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corazón blanco
Успокаивать себя конечно надо, да и выбора нет, нужно работать с тем, что есть. Но форвард просто остро необходим Мадриду.
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Рашпель793
Это конечно всё очень хорошо. Но забивает Белоингем и не факт, что он вот так весь сезон отпашет. Ещё 2-3 травмы и будет совсем тяжко. Почему Перес никого не покупает, для меня загадка. Зато потом с папы Карло спрос будет.
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Ivang King
Интересно он мыслит, не дай Бог и джуд выпадет, кто забивать будет, Родриго раз в пять матчей ?
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Егор Колосов
Беллингем прям умница, один из лучших игроков в предсезонке и сейчас
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balander09
Карло ,таким образом , текущих игроков мотивирует что они сами справятся или Перес денег зажал и Карло молчит соответственно?
всем же видно, да и игрокам Реала, что в нападении и защите игрока два минимум надо, при чем не уровня Хоселу
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Любезный Коссутий
папа Карло чуть ли не каждый день рассказывает, что состав укомплектован, хотя уже есть несколько выбывших, а чемп только начался. выглядит подозрительно. походу, будет громкое подписание до закрытия ТО, поэтому и темнит.
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songbilong
вот поэтому многим мадридистам разонравился Карло 🤦🏻🤦🏻🤦🏻
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Davron Mamadzhanov
Это только против середняков работает Карло... В ЛЧ им нужно будет умереть на поле чтоб выиграть.
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евГений
Ответ Train67
Гвардиола взял ЛЧ как раз вопреки Холланду, всю работу сделали совсем другие игроки. Так что говорить, что Гвардиола выиграл лишь из-за того что пришёл какой-то игрок, совсем неверно.
Вопреки лучшему бомбардиру ЛЧ, смешно
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Ophiomorph
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Бавария, которая взяла Бундеслигу с Шупо Мотингом и Телем, выложила 100+ миллионов за Кейна. Гвардиола каким бы гением он не был, но лч взял именно с приходом Холанда. Реал взял 14-ю лч во многом благодаря оверперформансу Бензема. В прошлом сезоне Карим был не всегда доступен и во многом это сказалось на проигранной чемпионской гонке. А теперь даже Бензема ушел и атака Реала держится на одном Виниусе, которому уже тяжело играть без Бензема. Все 3 тура бразилец прорвался по флангу, но в штрафной никого нет. Пока со средними соперниками кое-как справляются. Ещё и Беллингем с ходу хорошо начал, но что дальше ? Вообще не верю, что Реал проведет хороший сезон без хорошего бомбардира. Даже не верится, что Перес этого не понимает. Либо держит в уме, что через год придет Эндрик, но на молодого пацана сразу вешать такой груз ответственности это такое себе
Ага, Эндрик. Как пить дать ждёт Мбаппе.
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mishakmv96
В ЛЧ будет особенно остро чувствоваться нехватка форварда. Беллингем не будет забивать на уровне Бензена или среднестатистического нападающего.
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Нефанатик
Он себя успокаивает этим?
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Артём Поддубный
конечно ты так говоришь, Карло Анчелотти, потому что Перес сказал тебе что не купит тебе форварда, в ином случае ты бы сейчас катал свои 4-3-3 и не парился вообще.
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