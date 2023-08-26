Карло Анчелотти: «Реалу» не нужен новичок в атаку. Мы забили 6 голов без Бензема и Винисиуса»
Карло Анчелотти вновь заявил, что «Реалу» не нужен нападающий.
«Мадрид» начал сезон с трех побед в Ла Лиге с общим счетом 6:1.
«Нам не нужен новичок в атаку, все укомплектовано. Есть данные. Без Бензема и Винисиуса мы забил шесть голов. У нас есть ресурсы. Я думал о том, чтобы выпустить Браима на замену, но решил сохранить баланс, чтобы избежать сюрпризов.
У нас полноценная команда. Мы выиграли без Куртуа, Милитао, Карима и Вини. У нас хороший состав», – сказал тренер «Реала».
Следующий матч «Реал» проведет 2 сентября – против «Хетафе» дома.
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С трудом рожают голы,но нап не нужен
Только полузащита укомплектована полностью и как надо, за счёт неё и выезжают. Но ведь и глубина состава нужна!
всем же видно, да и игрокам Реала, что в нападении и защите игрока два минимум надо, при чем не уровня Хоселу