Директор саудовской лиги о тратах: «Когда Роналду продали в «Реал» за 80 млн, все думали, что футбол сошел с ума. Рекомендую ознакомиться с контрактами в бейсболе»

Директор лиги Саудовской Аравии сравнил траты лиги с «Реалом» времен «Галактикос».

– Некоторые из обсуждаемых цифр: игрокам платят 2 или 3 миллиона фунтов стерлингов, делая рекордные предложения. Эти новости точны?

– Новости в значительной степени неточны. Существует огромная разница между тем, что сообщается, и тем, каковы факты.

Есть ли у нас игроки, которые великолепно зарабатывают? Конечно. Но я помню времена «Дрим-тим» в «Барселоне» и «Галактикос» в мадридском « ». Когда появились эти цифры, все вздрогнули. Когда Роналду был продан за 80 миллионов фунтов из «Манчестер Юнайтед» в мадридский «Реал», все подумали, что это безумие, и думали, что футбол сошел с ума.

Я также могу посоветовать вам обратить внимание на другие виды спорта, например, бейсбол, и я рекомендую ознакомиться с некоторыми цифрами и контрактами игроков.

Это бизнес. Люди, которые кричали, что футбол нужно сначала сделать профессиональным, а затем превратить в прибыльный бизнес, теперь жалуются, что, как и в любом бизнесе, цифры начинают казаться астрономическими.

Это правда, что экономические показатели велики, но в публикуемых цифрах не хватает правды, – сказал Майкл Эменало.

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