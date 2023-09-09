Директор саудовской лиги о тратах: «Когда Роналду продали в «Реал» за 80 млн, все думали, что футбол сошел с ума. Рекомендую ознакомиться с контрактами в бейсболе»

Теги Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Майкл Эменало деньги Футбол

Директор лиги Саудовской Аравии сравнил траты лиги с «Реалом» времен «Галактикос».

– Некоторые из обсуждаемых цифр: игрокам платят 2 или 3 миллиона фунтов стерлингов, делая рекордные предложения. Эти новости точны?

– Новости в значительной степени неточны. Существует огромная разница между тем, что сообщается, и тем, каковы факты.

Есть ли у нас игроки, которые великолепно зарабатывают? Конечно. Но я помню времена «Дрим-тим» в «Барселоне» и «Галактикос» в мадридском «Реале». Когда появились эти цифры, все вздрогнули. Когда Роналду был продан за 80 миллионов фунтов из «Манчестер Юнайтед» в мадридский «Реал», все подумали, что это безумие, и думали, что футбол сошел с ума.

Я также могу посоветовать вам обратить внимание на другие виды спорта, например, бейсбол, и я рекомендую ознакомиться с некоторыми цифрами и контрактами игроков.

Это бизнес. Люди, которые кричали, что футбол нужно сначала сделать профессиональным, а затем превратить в прибыльный бизнес, теперь жалуются, что, как и в любом бизнесе, цифры начинают казаться астрономическими.

Это правда, что экономические показатели велики, но в публикуемых цифрах не хватает правды, – сказал Майкл Эменало.

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38 комментариев

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Михо
Рынок взорвал трансфер Нея за 222, и сразу за ним Мбаппе за 180. ПСЖ раскалили рынок и пошло, Коутиньо за 160, Дембеле 140 и тд
+69
-6
+63
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Lindeman
На то время это были большие деньги, но всё же эта сумма была логична так как Роналду был обладателем ЗМ. А вот переплаты за всяких Мудриков, Коутиньо, Кайседо и всяких Антони - это реально дичь
+52
-2
+50
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Leon Betov
Когда Реал покупал Роналду они покупали с отрывом лучшего в мире
+66
-33
+33
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Men77
Ответ Leon Betov
Когда Реал покупал Роналду они покупали с отрывом лучшего в мире
Когда Реал покупал Роналду (лето 2009) лучшим был Месси ,который унизил его в финале ЛЧ, а осенью получил ЗМ.
Любите вы гелевые фантазировать, живете в своем мире как обычно🤣
+64
-47
+17
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Astret
Ответ oka79410
кто-нибудь верит, что саудовская лига будет в топе?
Если умно использовать деньги, то почему и нет? Саудиты пока поступают умно, в отличии от катарцев. Так что, все может быть. Плюс, многое зависит от того, какие у саудитов реальные цели : действительно хотят развить футбол, либо футбол это просто прикрытие для других дел.
+9
-2
+7
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altar
Ответ rusichi
Саудовская Аравия становится Меккой футбола. Денег там немеряно, потому, многие футболисты ринут туда. К арабской лиге уже приковано внимание миллионов болельщиков, и это только начало. Думаю, что переполох в Европейском футболе не на ровном месте. Там понимают, что происходит.
пузырь очередной
+6
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+4
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Ярик01
Зачем на бейсбол смотреть, где выручка лиги за 10 млрд. долларов в год. Честная выручка от рекламы, билетов и т.д., а не от взносов папика из нефти.
+4
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+4
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oka79410
кто-нибудь верит, что саудовская лига будет в топе?
+5
-1
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AmanEsen
Я тут смотрю мало кто помнит, что первым рынок взорвали МЮ с покупкой Марсьяла. Вот тогда впервые купили ноунейма за большие деньги.

С тех пор как раз уже многое прошло. А покупки Роналду, Зидана, Фигу это были постепенные разумные повышения в ставке на трансферном рынке.
+5
-1
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AF007
Ответ Leon Betov
Когда Реал покупал Роналду они покупали с отрывом лучшего в мире
Не, к тому времени уже началась эпоха Лео Кинга. ЗМ-2009. Роналду - 233 балла, Месси - 473 балла из 480 возможных 🤠
+20
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RealFlector
что за намеки? там в бейсболе платят еще больше или наоборот, гораздо меньше?
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abdulakushev@yandex.ru
Шейхи - самые большие вредители в футболе.
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vik444
Скоро скоро миллиард будет. Никакого бизнеса. Просто печатание бумаги.
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VuNePonimaete
Ответ rusichi
Саудовская Аравия становится Меккой футбола. Денег там немеряно, потому, многие футболисты ринут туда. К арабской лиге уже приковано внимание миллионов болельщиков, и это только начало. Думаю, что переполох в Европейском футболе не на ровном месте. Там понимают, что происходит.
пусть хоть в эту лигу перейдут все футболисты из моего любимого клуба, но я все равно не стану смотреть этот чемпионат
+3
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Дядя ТУРА
Ответ Михо
Рынок взорвал трансфер Нея за 222, и сразу за ним Мбаппе за 180. ПСЖ раскалили рынок и пошло, Коутиньо за 160, Дембеле 140 и тд
рынок взорвал переход Кокорина в Анжи за 15 млн
+3
-2
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oka79410
Как-то Перес говорил, что если бы знал какую пользу принесет Роналду клубу, отдал бы за него даже миллиард
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Роман
Ответ oka79410
кто-нибудь верит, что саудовская лига будет в топе?
Мыльный пузырь, который затем лопнет. Лет через 20 может и сможет приблизится в топ-5, сохраняя тот же темп привлечения игроков и развития инфраструктуры для молодёжки.
+1
0
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BBshkin
Ответ rusichi
Саудовская Аравия становится Меккой футбола. Денег там немеряно, потому, многие футболисты ринут туда. К арабской лиге уже приковано внимание миллионов болельщиков, и это только начало. Думаю, что переполох в Европейском футболе не на ровном месте. Там понимают, что происходит.
Сначала АПЛ стал самой популярной и денежной лигой, потом в нее полетели звезды за баснословные деньги и никак не наоборот. Тоже самое про американские лиги - это суперкрутые бизнес проекты с которыми сравнивать кэмэл-лигу ну никак нельзя. Переманить за сумасшедшие деньги сбитых летчиков это еще далеко не успех
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Ola BP
Ответ AmanEsen
Я тут смотрю мало кто помнит, что первым рынок взорвали МЮ с покупкой Марсьяла. Вот тогда впервые купили ноунейма за большие деньги. С тех пор как раз уже многое прошло. А покупки Роналду, Зидана, Фигу это были постепенные разумные повышения в ставке на трансферном рынке.
:D
Ты серьезно?)
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RealFlector
Ответ Astret
Если умно использовать деньги, то почему и нет? Саудиты пока поступают умно, в отличии от катарцев. Так что, все может быть. Плюс, многое зависит от того, какие у саудитов реальные цели : действительно хотят развить футбол, либо футбол это просто прикрытие для других дел.
со стороны это выглядит даже хуже китая. вся лига чем-то напоминает анжи - звезд много, толку мало.
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Зерек Муратбекович
Ответ oka79410
кто-нибудь верит, что саудовская лига будет в топе?
Я
+3
-3
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rigobersong
До сих пор ору в голосину когда роналду реалу запретил обнародовать сумму за Бэйла, что бы быть самым дорогим игроком в мире, но викиликс переиграл и уничтожил дешевку!:)) Вся суть кринжа!:))
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ZamoRano
Ответ Экспертное мнение
Лучший игрок с отрывом это тот, с которым Реал вылетел от Лиона в 1/8 финала в первом же сезоне?)) Невозможно было представить, чтобы праймового Месси остановили подобные команды не самого топового уровня.
А как же Атлетико, дряхлый Челси-2012, где лепоыч не забил пенальти, и конечно же Рома 🤣🤣🤣
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Андрей Ломин
Ответ Men77
Когда Реал покупал Роналду (лето 2009) лучшим был Месси ,который унизил его в финале ЛЧ, а осенью получил ЗМ. Любите вы гелевые фантазировать, живете в своем мире как обычно🤣
Тли уроки делай
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Роман
Ответ Leon Betov
Когда Реал покупал Роналду они покупали с отрывом лучшего в мире
Лучший трансфер в истории. С ним может сравниться разве что трансфер Месси в ПСЖ 😆
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