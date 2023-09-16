Зарема о «Спартаке»: «Пока руководство по свистку бегает и перекрашивает стены в Тарасовке, Абаскаль маниакально скупает всех левоногих»

Теги Спартак премьер-лига Россия Кейта Бальде Зарема Салихова Гильермо Абаскаль Футбол

Зарема Салихова высказалась о положении дел в «Спартаке».

«Абаскаль – очень умный, тонкий тренер, с отличной тренерской школой и, главное, высоким эмоциональным интеллектом. До тех пор, пока по свистку руководство бегает и перекрашивает стены в Тарасовке, Гильермо маниакально скупает всех левоногих.

Это старые обои не позволили пройти дальше в Кубке? Из-за них вылетели от «Акрона»? Тарасовка – это культурное наследие, которое должно охраняться ЮНЕСКО, ровно как и тарасовский борщ. Намоленное место. Эти стены тренерской видели столько горьких слез тренеров, а сколько радости впитали. Можно сказать, что мироточили по ночам.

Можно сколько угодно рассказывать о ротации, связанной со здоровьем футболистов (при этом мы пережили ковид и постковидную эпоху), о стабильности, связанной со здоровьем (в каких клубах это понятие существует?), о процессе (извините, но удовольствие от процесса получают только в сексе, или Осинькин, который растит игроков для богатых клубов, а в «Спартаке» нужен результат, и Абаскаль это точно знает), и агентах, у которых только топы в Серии А прекрасно осознают.

Неужели агенты, специализирующиеся на итальянском чемпионате, не знали про Бальде, про дисквалификацию, про его особенности характера и ментальности, из-за которых он стал четвертым на позиции в «Кальяри»? И ведь явно что-то не так с улыбчивым, компанейским парнем, трансферная стоимость которого упала за два года с 30 млн до бесплатного агента, если они правда желают добра своему тренеру.

Ведь агенты, в первую очередь, должны грамотно выстроить карьеру своего талантливого молодого тренера (смотри пример Тедеско), а не давать посылы руководству о том, что не надо принимать эмоциональные решения, ведь у тренера – намерение работать в России 10 лет», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

Интервью Абаскаля Sports.ru. Что происходит со «Спартаком»?

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21 комментарий

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Древний спартач
Странно , а кто же выстроил эту "вертикаль власти" в Спартаке ? Не ее ли муженёк с кодлой непрофессионалов в руководстве , занимающихся только личной выгодой ? Не ты ли , Зарема , прибежавшая с кухни поруководить командой ? Нечего на зеркало пенять , коли рожа у вашей семейки кривая !
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Glukinho
заремаGPT какое-то
+9
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Вадим Черентаев
кто ей пишет это?
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Cst Cap
Ещё раз повторюсь. Она такого не то, что не напишет. Она не сможет это дочитать. И всё здесь собрались читать этот не имеющий смысла в#сеp её литнегров?
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Fintt
Ответ Вадим Черентаев
кто ей пишет это?
КВНщики с Джигурдой.
+5
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Игорь Пичугин
Ответ Вадим Черентаев
кто ей пишет это?
Рабинер или Назаров.
+2
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Зелёный гопник
Зарема возглавь пожалуйста Спартак 🙏
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ТрактоПоктер
Ответ Игорь Пичугин
Рабинер или Назаров.
Рабинер.
Если бы Назаров - стихами было бы....
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i.ivanov...russia.dca......
Тарасовка наследие чего чего???
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Посторонним В
Неужели кто-то это понял? Я почти ничерерта не понял))
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Victor Pavlovuch
Что то я не пойму - то это не заслуга , что Абаскаль в Спартаке, то вдруг он очень плохой! Быстро как всегда ререобулись? Вот про Ларссона молчит - то что он в Спартаке благодаря ей кричала на всех углах, как он кинул Спартак молчит? Пусть высеажится тогда и про него!
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Гений Зенита
а ты с семаком расписывать результаты туров, вы же решаете кто как сыграет
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a.n.melnikov11111985@icloud.com
Кепка-круть!
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ТрактоПоктер
У нее походу один м тот же спичрайтер с Кадыровым....
Извиняюсь, если чего
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Доктор Верховцев
Субботнее утро безжалостно. Что за поток сознания?
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Игорь Пичугин
Перекрашивают стены в цвет борща!
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.ru
резюмируем... новых обоев у Федуна не будет никогда но секс будет до последнего
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Fintt
По велеречивости и самодовольному пафосу пытается догнать Уткина.
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