«Заменить Абаскаля в качестве тренера «Спартака» могла бы только Зарема». Валерий Овчинников о супруге Федуна
Валерий Овчинников предложил «Спартаку» назначить Зарема Салихову тренером.
«Заменить Абаскаля в качестве тренера «Спартака» могла бы только Зарема Салихова. Только Зарема может, только!
Она же главный консультант по футболу. Журналисты всегда интересуются ее мнением.
Если бы она стала главным тренером «Спартака», то был бы женский «Спартак». По менталитету», – сказал экс-тренер «Локомотива» из Нижнего Новгорода.
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Соболев бы красил ногти в розовый, отказывался выходить на поле из за неудачного гороскопа на сегодня и хватался бы не за пах, а за грудь? А после падения в нырке просил бы режиссёров и операторов переснять заново, а то "недостаточно трагично и красиво получилось"?