«Заменить Абаскаля в качестве тренера «Спартака» могла бы только Зарема». Валерий Овчинников о супруге Федуна

Теги Спартак премьер-лига Россия Валерий Овчинников Зарема Салихова Гильермо Абаскаль Футбол

Валерий Овчинников предложил «Спартаку» назначить Зарема Салихову тренером.

«Заменить Абаскаля в качестве тренера «Спартака» могла бы только Зарема Салихова. Только Зарема может, только!

Она же главный консультант по футболу. Журналисты всегда интересуются ее мнением.

Если бы она стала главным тренером «Спартака», то был бы женский «Спартак». По менталитету», – сказал экс-тренер «Локомотива» из Нижнего Новгорода.

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11 комментариев

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blаncо
Спартак спасёт только тренерский тандем Зарема-Мостовой.
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mean machine/
Вся страна это поддержала бы.
+6
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Павел Ермаков
Смешного ничего нет.Возьмет и заменит.Игра попрет и Мостовой первый повесится.)))
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Overkiller
"то был бы женский «Спартак». По менталитету"
Соболев бы красил ногти в розовый, отказывался выходить на поле из за неудачного гороскопа на сегодня и хватался бы не за пах, а за грудь? А после падения в нырке просил бы режиссёров и операторов переснять заново, а то "недостаточно трагично и красиво получилось"?
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Alex_V69
Ответ blаncо
Спартак спасёт только тренерский тандем Зарема-Мостовой.
Думаю, такие ценные кадры нельзя использовать нерачительно. Только поочередно! Лучше продлить удовольствие.
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Kahn01
Ответ blаncо
Спартак спасёт только тренерский тандем Зарема-Мостовой.
Этот вариант будет после возвращения ЛЧ, потому что в чемпионате без поражений будет скучно
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Денис Кораблёв
Ответ Overkiller
"то был бы женский «Спартак». По менталитету" Соболев бы красил ногти в розовый, отказывался выходить на поле из за неудачного гороскопа на сегодня и хватался бы не за пах, а за грудь? А после падения в нырке просил бы режиссёров и операторов переснять заново, а то "недостаточно трагично и красиво получилось"?
😂😂😂
+1
-1
0
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