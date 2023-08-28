«Заменить Абаскаля в качестве тренера «Спартака» могла бы только Зарема». Валерий Овчинников о супруге Федуна

Валерий Овчинников предложил «Спартаку» назначить Зарема Салихову тренером.

«Заменить Абаскаля в качестве тренера « » могла бы только . Только Зарема может, только!

Она же главный консультант по футболу. Журналисты всегда интересуются ее мнением.

Если бы она стала главным тренером «Спартака», то был бы женский «Спартак». По менталитету», – сказал экс-тренер «Локомотива» из Нижнего Новгорода.

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