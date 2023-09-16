Хавьер Тебас: «АПЛ убыточна много лет, но 60% победителей еврокубков – из Испании. Здесь вырастают такие игроки, как Ямаль»

Теги премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА Хавьер Тебас финансовый фэйр-плей деньги Ламин Ямаль Футбол

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас вновь назвал АПЛ убыточной.

«УЕФА ввел новый финансовый фэйр-плей, который в большей степени соответствует нашему. Мы можем сравнить себя с Бундеслигой, и в этом нет ничего плохого. УЕФА выбрал путь, который защищают Ла Лига и Бундеслига.

АПЛ уже много лет существует в убыточной системе, но 60% победителей еврокубков – из Испании. Возможно, у нас больше спортивного чутья. Раньше все больше смотрели на игроков в академиях. Теперь же мы думаем лишь о том, будет ли протрачено больше денег. УЕФА ужесточает экономический контроль. Английское правительство вмешивается в этот вопрос.

Такие игроки, как Ламин Ямаль, вырастают здесь. «Барселоне» он обошелся в ноль евро. У нас есть система распределения аудиовизуальных прав, которая делает наши крупные клубы конкурентоспособными в сравнении с клубами из Премьер-лиги», – сказал Тебас.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TJ tigra
Сколько можно, ламаль ещё никто. И не факт, что станет. Неужели у тебаса вообще ничего нет для развития Ла лиги, если он про ламаля в каждом сообщении говорит...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Великий Алонсо
Да кто такой этот ваш Ямаль? Этот старый совсем сбрендил? Парень ещё никто и звать никак
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Шазиев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Вот же лицемер какой, а вы поглядите только?
Задушил Барсу фиктивными правилами по финансам и квакает про убыточность АПЛ))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
frolissimo
ямаль ещё не вырос
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий