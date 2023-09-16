Хавьер Тебас: «АПЛ убыточна много лет, но 60% победителей еврокубков – из Испании. Здесь вырастают такие игроки, как Ямаль»
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас вновь назвал АПЛ убыточной.
«УЕФА ввел новый финансовый фэйр-плей, который в большей степени соответствует нашему. Мы можем сравнить себя с Бундеслигой, и в этом нет ничего плохого. УЕФА выбрал путь, который защищают Ла Лига и Бундеслига.
АПЛ уже много лет существует в убыточной системе, но 60% победителей еврокубков – из Испании. Возможно, у нас больше спортивного чутья. Раньше все больше смотрели на игроков в академиях. Теперь же мы думаем лишь о том, будет ли протрачено больше денег. УЕФА ужесточает экономический контроль. Английское правительство вмешивается в этот вопрос.
Такие игроки, как Ламин Ямаль, вырастают здесь. «Барселоне» он обошелся в ноль евро. У нас есть система распределения аудиовизуальных прав, которая делает наши крупные клубы конкурентоспособными в сравнении с клубами из Премьер-лиги», – сказал Тебас.
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