Хавьер Тебас: «АПЛ убыточна много лет, но 60% победителей еврокубков – из Испании. Здесь вырастают такие игроки, как Ямаль»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас вновь назвал АПЛ убыточной.

«УЕФА ввел новый финансовый фэйр-плей, который в большей степени соответствует нашему. Мы можем сравнить себя с Бундеслигой, и в этом нет ничего плохого. УЕФА выбрал путь, который защищают и Бундеслига.

уже много лет существует в убыточной системе, но 60% победителей еврокубков – из . Возможно, у нас больше спортивного чутья. Раньше все больше смотрели на игроков в академиях. Теперь же мы думаем лишь о том, будет ли протрачено больше денег. ужесточает экономический контроль. Английское правительство вмешивается в этот вопрос.

Такие игроки, как , вырастают здесь. «Барселоне» он обошелся в ноль евро. У нас есть система распределения аудиовизуальных прав, которая делает наши крупные клубы конкурентоспособными в сравнении с клубами из Премьер-лиги», – сказал Тебас.

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