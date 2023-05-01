Хавьер Тебас: «АПЛ убыточна, в списке самых прибыльных клубов оттуда никого не было бы. Но нельзя бороться с ней с помощью Суперлиги, которая уничтожит национальные чемпионаты»
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отметил убыточность клубов АПЛ.
«Британское правительство критикует модель Премьер-лиги. Эта модель убыточна, она основана на регулярных инвестициях со стороны владельцев клубов. Если бы не инвестиции, список [самых богатых клубов] от Deloitte выглядел бы иначе. Если бы список Deloitte включал клубы с наибольшей чистой прибылью, английских там не было бы.
Да, АПЛ с точки зрения экономики – крупнейший турнир в мире. Но нельзя бороться с Премьер-лигой так, как это делают «Барселона», «Реал» и «Ювентус», создавая новую Суперлигу, которая уничтожит национальные чемпионаты», – подчеркнул Тебас.
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Если бы да кабы
здоровья тебе, риго. поправляйся.
Вот американские богатенькие буратины им по душе , но так нельзя отделять в официальном медиа поле.
Вот и критикуют, типа, всю лигу