Хавьер Тебас: «АПЛ убыточна, в списке самых прибыльных клубов оттуда никого не было бы. Но нельзя бороться с ней с помощью Суперлиги, которая уничтожит национальные чемпионаты»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отметил убыточность клубов АПЛ.

«Британское правительство критикует модель Премьер-лиги. Эта модель убыточна, она основана на регулярных инвестициях со стороны владельцев клубов. Если бы не инвестиции, список [самых богатых клубов] от Deloitte выглядел бы иначе. Если бы список Deloitte включал клубы с наибольшей чистой прибылью, английских там не было бы.

Да, АПЛ с точки зрения экономики – крупнейший турнир в мире. Но нельзя бороться с Премьер-лигой так, как это делают «Барселона», «Реал» и «Ювентус», создавая новую Суперлигу, которая уничтожит национальные чемпионаты», – подчеркнул Тебас.

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