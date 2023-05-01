Хавьер Тебас: «АПЛ убыточна, в списке самых прибыльных клубов оттуда никого не было бы. Но нельзя бороться с ней с помощью Суперлиги, которая уничтожит национальные чемпионаты»

Теги Ювентус премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига УЕФА бизнес Хавьер Тебас деньги Суперлига Европы Футбол

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отметил убыточность клубов АПЛ.

«Британское правительство критикует модель Премьер-лиги. Эта модель убыточна, она основана на регулярных инвестициях со стороны владельцев клубов. Если бы не инвестиции, список [самых богатых клубов] от Deloitte выглядел бы иначе. Если бы список Deloitte включал клубы с наибольшей чистой прибылью, английских там не было бы.

Да, АПЛ с точки зрения экономики – крупнейший турнир в мире. Но нельзя бороться с Премьер-лигой так, как это делают «Барселона», «Реал» и «Ювентус», создавая новую Суперлигу, которая уничтожит национальные чемпионаты», – подчеркнул Тебас.

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29 комментариев

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Кирилл
Кто о чем, а Тебас как всегда о других чемпионатах беспокоится, но про Ла Лигу и думать не хочет.
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Aleksey Yashin
В топ-10 самых доходных клубов мира за 2022 год 6 команд из АПЛ. О чём говорит этот господин?
Если бы да кабы
+5
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los merengues
Ответ Кирилл
Кто о чем, а Тебас как всегда о других чемпионатах беспокоится, но про Ла Лигу и думать не хочет.
ригобер ограничил возможность комментировать его бред, поэтому напишу тут

здоровья тебе, риго. поправляйся.
+4
-1
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Баркамол Абдулла
Как же Тебасу хотелось бы быть руководителям такой убиточного турнира как АПЛ
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igls54
Тебас: -Да не бомбит у меня, не бомбит...
+6
-5
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ljolik888
В чем то он прав . Но надо развивать свою лигу . Спонсоры будут когда будет смотрительность чемпионата и тогда визуальная картинка будет приносить прибыль !
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Леван Мкртчян
Ответ Aleksey Yashin
В топ-10 самых доходных клубов мира за 2022 год 6 команд из АПЛ. О чём говорит этот господин? Если бы да кабы
Доход и прибыль -- разные вещи.
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Любезный Коссутий
точно. например, Глейзеры завалили МЮ бабками, а иначе те давно обанкротились бы, ага
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Леван Мкртчян
Ответ Eduard Rastryopin
Я не совсем понял,в чем минус для британского правительства от постоянных зарубежных инвестий в АПЛ?Миллионы налогов с этих инвестиций каждуй год оседают в бюджете.
Не нравится им увеличение влияние арабских фондов( читать : государств) в Британии.
Вот американские богатенькие буратины им по душе , но так нельзя отделять в официальном медиа поле.
Вот и критикуют, типа, всю лигу
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&_Bishep_&
Ответ Aleksey Yashin
В топ-10 самых доходных клубов мира за 2022 год 6 команд из АПЛ. О чём говорит этот господин? Если бы да кабы
Он говорит не про доходы, а чистую прибыль.
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10ztv
Ответ Alexander Sragovich
Надеюсь это сарказм
странно что ты сомневаешься
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Alexander Sragovich
Ответ 10ztv
а как же челси? Самый прибыльный клуб
Надеюсь это сарказм
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Андрей Иванов
Что он несет - владельцы МЮ и Арсенала столько денег вытянули из своих клубов,что лучше помолчать ему - умней выглядеть будет.
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Eduard Rastryopin
Я не совсем понял,в чем минус для британского правительства от постоянных зарубежных инвестий в АПЛ?Миллионы налогов с этих инвестиций каждуй год оседают в бюджете.
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jane gunn
Какой же завистливый этот чудак. Об АПЛ говорит чаще, чем о своей Ла Лиге, выдавая желаемое за действительное
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d.xoxlov
А чем же ещё бороться? Или в Испании тоже стоит очередь из арабских, азиатских и американских "инвесторов" в "Алавесы" и "Альмерии"?
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Вова Гаврилов
Самодур. Апл давно на спонсорах зарабатывает намного больше, чем почти все клубы ЛА Лиги, и именно туда почти все хотят попасть
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Кирилл.С-Пб
Самая прибыльная это РПЛ, 100%
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