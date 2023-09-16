Даррен Бент: «Славные парни» – на 6 из 10 максимум. Я думал о том, чтобы фильм поскорее закончился. «Мстители», «Человек из стали» – лучше»

Даррен Бент считает, что фильм «Славные парни» в лучшем случае средний.

– Хочешь знать, какую книгу я сейчас читаю? Про фильм «Славные парни».

– Прекрасно! Посмотрел его вчера вечером. 6 из 10 баллов – максимум. К концу я уже думал о том, чтобы он поскорее закончился.

– Ты шутишь? Это один из величайших фильмов в истории.

– Он бы даже в топ-15 у меня не попал. «Гангстер» лучше. Мне он больше нравится. «Казино» – тоже лучше. Потрясающий фильм. «Схватка» – лучше.

– А фильмы про супергероев тоже лучше? «Человек-паук» или «Бэтмен» лучше него?

– «Человек из стали» – лучше. «Мстители: Финал» – лучше, и «Война бесконечности» тоже. «Первый мститель: Противостояние» – лучше, – сказал в эфире Talksport экс-форвард «Тоттенхэма», забивший 106 голов в .

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