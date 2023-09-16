Даррен Бент: «Славные парни» – на 6 из 10 максимум. Я думал о том, чтобы фильм поскорее закончился. «Мстители», «Человек из стали» – лучше»

Теги Даррен Бент премьер-лига Англия Комиксы кино Футбол

Даррен Бент считает, что фильм «Славные парни» в лучшем случае средний.

– Хочешь знать, какую книгу я сейчас читаю? Про фильм «Славные парни».

– Прекрасно! Посмотрел его вчера вечером. 6 из 10 баллов – максимум. К концу я уже думал о том, чтобы он поскорее закончился.

– Ты шутишь? Это один из величайших фильмов в истории.

– Он бы даже в топ-15 у меня не попал. «Гангстер» лучше. Мне он больше нравится. «Казино» – тоже лучше. Потрясающий фильм. «Схватка» – лучше.

– А фильмы про супергероев тоже лучше? «Человек-паук» или «Бэтмен» лучше него?

– «Человек из стали» – лучше. «Мстители: Финал» – лучше, и «Война бесконечности» тоже. «Первый мститель: Противостояние» – лучше, – сказал в эфире Talksport экс-форвард «Тоттенхэма», забивший 106 голов в АПЛ.

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25 комментариев

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Мужанов Дмитрий Александрович
Вкусы конечно у Бента так себе
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Vovker
Славные парни Скорсезе - один из лучших фильмов, что я видел. При том, что я ярый фанат комиксов Марвел с детства, мне бы и в голову не пришло поставить в один ряд Мстителей и Славных парней, не говоря уже о том, чтобы назвать Мстителей лучше.
Именно как фильм Славные парни сильнее любого фильма по комиксам, кроме, может быть, второй части трилогии Нолана про Темного рыцаря, Хранителей и трилогии Сэма Рейми про ЧП.
Может, он про тех Славных парней, где Кроу и Гослинг?)
+17
-1
+16
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revodrok
то, что Бент смотрел «Славных парней», уже хорошо
+15
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Профессор из Кобхэма
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Вкусы конечно у Бента так себе
Ну он назвал “гангстер», «казино» и «схватку». Тоже классика.
Правда я понятия не имею, как мужику могут не зайти «славные парни» - это же шедевр на все времена.
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Слава Мельников
ФАНИ ХАУ??🤔
+4
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Плевал я
О вкусах не спорят, не спорят вообще.
Особенно с бесвкусными м#####ми. ©
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Джони Две Куртки
Ответ perfekte
"Славные парни"- хорошая комедия, Гослинг и Кроу, нормальный дуэт.
он про другой фильм Славные парни. Де Ниро, Джо Пеши и Рей Лиотта
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Михо
Странно что ему не понравились Славные парни. Весь остальной список старых классических боевиков в точку. Особенно Схватка, шикарный фильм
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LaffyTaffy
Темнокожий априори проголосует за темнокожего.
Бент выбрал «Гангстер», а не «Славные парни», потому что в первом фильме снимался Дензел
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JENNINGS
Если «Человек-паук», то только трилогию Сэма Рейми с главной ролью Тоби Магуайра в роли Паркера. Никакого другого Человека-паука для меня не существует!
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Митрандир цвета хаки
Человек из стали - один из самых лучших комиксфильмов 10ых. Зак Снайдер выдал эпический шедеврак.
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perfekte
Ответ LaffyTaffy
Темнокожий априори проголосует за темнокожего. Бент выбрал «Гангстер», а не «Славные парни», потому что в первом фильме снимался Дензел
проголусуй за Бумер, там нет темнокожих, зато есть Данилюк и Зубов, в чем проблема?
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