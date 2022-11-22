Бент о Роналду: «Жаль, что все так закончилось, он один из величайших. Но тен Хаг не мог позволить ему вернуться»
Даррен Бент прокомментировал расторжение контракта «МЮ» и Криштиану Роналду.
«Жаль, что все так закончилось. Роналду – один из величайших игроков, что мы когда-либо видели.
Но Эрик тен Хаг никак не мог позволить ему вернуться в раздевалку», – написал бывший форвард сборной Англии и «Тоттенхэма» в твиттере.
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